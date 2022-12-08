ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Нідерландів прокоментував матч проти Аргентини.

Збірна Нідерландів посилено готується до чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Аргентини.

Воротар "ораньє" та Геренвена Андріс Нопперт напередодні протистояння розповів про свої очікування від гри, зачепивши питання можливої серії післяматчевих пенальті.

"Будь-які пенальті: із гри чи в серії післяматчевих, проти Аргентини? Я завжди готовий до цього. Навіть Мессі може помилятися, що ми вже побачили на початку цього турніру.

Суперники завжди використовують одну й ту саму ногу для удару, тому я маю можливість вивчати їхню техніку та відбивати ці м’ячі.

Для однаковим чином важлива кожна наша наступна гра. Сенс полягає в тому, щоб грати в усі ігри на високому рівні. На мою думку, мої ворота захищає найкраща оборона на турнірі, тому я не переживаю за матчі, які нам доводиться грати.

Моя мета, як і кожного в збірній Нідерландів — виграти Кубок світу, і ми будемо боротися за це та рухатись уперед", — заявив нідерландський виконавець.

Нідерланди зіграють проти Аргентини 9 грудня, о 21:00.