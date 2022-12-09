ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард вивів Нідерланди в екстратайм.

Збірна Нідерландів створила дивовижний камбек у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Аргентини.

Команда Луї ван Гаала до 83 хвилини поступалась із рахунком 0:2, але Ваут Вегхорст, який вийшов на поле на 78 хвилині, забив двічі.

Другий гол форварда Бешикаташа прийшовся на 101 хвилину (арбітр компенсував 10 хвилин). Копмейнерс розіграв чудову комбінацію, яку точним ударом повз Мартінеса завершив нідерландець.

Його гол став найпізнішим у плей-офф мундіалів без урахування екстратаймів з 1966 року. Лише 56 років тому почали підбивати статистику.