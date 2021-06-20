Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch начинают эпическую битву!

Второй тур в стремительном темпе остался позади, поэтому мы уже смело можем переходить к решающему этапу группового раунда. По ходу долгожданного Евро-2020 редакция Football.ua при поддержке Parimatch будет соревноваться в прогнозировании различных спортивных событий мира с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net. После матчей предыдущего тура мы ушли в солидный минус, но сейчас постараемся наверстать упущенное.

Текущий банк: 5055,5 грн

Британцы будут бодаться до последнего

Италия — Уэльс (20 июня)

Сборная Италии в стартовых двух турах показала, что способна навязать свою игру соперникам, независимо от их стиля. Турция и Швейцария последовательно пали с одинаковым счетом (0:3) под натиском "Скуадры Адзурры", поэтому она уже имеет полное право паковать чемоданы для путешествия по сетке плей-офф. Кстати, ее следующим соперником может стать сборная Украины, и вот тут как раз и скрывается главная интрига матча в Риме — будем всей страной надеяться, что неуступчивый Уэльс сумеет побороться и в этой игре.

Прогноз: Обе забьют

Коэффициент: 2,25

Сумма: 150 грн

Выпроваживаем россиян с турнира

Россия — Дания (21 июня)

Датчане балансируют на грани и их состояние вполне объяснимо. То, что произошло с Кристианом Эриксеном — ужасно, и определенно оставило отпечаток на психологии его партнеров по команде. Но как же "алая гвардия" вцепилась в Бельгию уже в следующем матче, после случившегося! Команде Хьюлманда лишь немногим не хватило для того, чтобы набрать свои первые очки в той игре, поэтому в предстоящей дуэли они должны на своем поле добиваться максимального успеха. Любой иной результат равен вылету с Евро-2020.

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 1,74

Ставка: 150 грн

Итог

Во втором туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ординарные ставки. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Не дремлют и конкуренты. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!