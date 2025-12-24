Чтиво

Football.ua зібрав список іменитих футболістів, які цієї зими можуть змінити клубну прописку.

Зимове трансферне вікно традиційно є періодом швидких рішень та несподіваних поворотів. У січні 2026 року футбольний світ очікує на низку гучних переходів, які здатні змінити розклад сил у провідних європейських чемпіонатах.

Від можливого відходу легенди Ліверпуля до оренди бразильського діаманта мадридського Реала — у нашому огляді десять угод, здатних запалити інтригу та стати головними трансферними сюжетами цієї зими.

10. Микола Шапаренко (Динамо Київ → Жирона)

"Молодому і перспективному" плеймейкеру Динамо вже 27 років — і питання щодо подальшого розвитку його кар'єри залишається відкритим. Контракт українця з "біло-синіми" спливає влітку 2026 року і, здається, обидві сторони — і гравець, і клуб — вже дали один одному все, що можливо було на цьому етапі.

Зараз з'являється інформація від блогерів і щодо можливого рішення Шапаренка продовжити контракт із рідним клубом, і від ЗМІ про інтерес до нього з Туреччини, і навіть про предметну зацікавленість Жирони. А чому б дійсно не піти протоптаним шляхом, як вже це робили інші українські футболісти, у тому числі київського Динамо?

Якщо надійде офіційна пропозиція — шлях у Жирону виглядає для Миколи найбільш безпечним, реальним та цікавим. Сильний чемпіонат, Циганков і Ванат допоможуть з адаптацією.

Якщо не зараз, то, скоріш за все, вже ніколи.

9. Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд → Баварія)

Історія може отримати циклічне продовження: черговий лідер оборони дортмундської Боруссії може перебратися до табору головного суперника. Баварія шукає заміну на випадок відходу Дайо Упамекано, контракт якого спливає влітку 2026 року, і бачить у Шлоттербеці ідеального кандидата.

"Джмелі" оцінюють свого 26-річного центрбека у 50 мільйонів євро і паралельно намагаються запропонувати йому новий контракт із зарплатою до 14 млн євро на рік.

Однак у Мюнхені футболіст може отримати ще більше. Цікаво, що Шлоттербек також приваблює Барселону, яка шукає лівоногого захисника, але наразі пріоритети каталонців трохи інші. Та й з Баварією не все так очевидно — про бажання продовжити контракт з Упамекано неодноразово заявлялося керівництвом клубу і, схоже, саме цим шляхом мюнхенці наразі і йдуть.

8. Ніклас Фюллькруг (Вест Гем → Мілан)

Мілан робить конкретні та фінальні кроки для підсилення атаки. "Россонері" вже надіслали Вест Гему офіційну пропозицію щодо оренди 32-річного німецького форварда з опцією викупу — угода знаходиться на фінальній стадії.

Сам Фюллькруг уже погодив особисті умови з італійським клубом та вже успішно пройшов медогляд, тому цей трансфер фактично можна вважати вже завершеним.

Ця угода також може запустити інший трансферний ланцюжок: Вест Гем, шукаючи заміну, виявив інтерес до українця Артема Довбика з Роми. Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні не довіряє форварду збірної України, тому, схоже, римський клуб відкритий до пропозицій. Разом із "молотобійцями" за Довбиком стежать Сандерленд та Евертон.

Цікавився українцем й Мілан, проте "россонері" надали перевагу саме Фюллькругу, який має спробувати перезапустити свою кар'єру в Серії А напередодні чемпіонату світу у Північній Америці, куди він так бажає потрапити.

7. Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед → Наполі, оренда)

Ситуація з одним із найяскравіших вихованців академії Манчестер Юнайтед набирає обертів. Коббі Мейну, який минулого сезону був гравцем основи та збірної Англії, цього року жодного разу не стартував у Прем'єр-лізі.

Незадоволення ігровою практикою вилилося у публічний протест його родини, а головний тренер Рубен Аморім визнав, що відкритий для розмови з гравцем.

Наполі, який має успішні кейси щодо перезапуску кар'єр гравців Манчестер Юнайтед (яскравий приклад — Скотт Мактоміней, найкращий гравець минулого сезону Серії А), проявляє найбільш конкретний інтерес до оренди 20-річного хавбека. Манчестер Юнайтед раніше не хотів слухати пропозиції, але тепер змінив позицію і готовий розглядати варіанти, особливо з огляду на початок підготовки збірної Англії до ЧС-2026.

Утім, на Олд Траффорд все любить швидко змінюватися — ніхто не виключає варіант із тим, що травми змусять Аморіма переглянути питання майбутнього Мейну на користь "залишитися", а не "відпустити". І так, про таку кардинальну зміну картини також вже встигли написати провідні ЗМІ. Як же насправді буде наприкінці трансферного вікна — побачимо.

6. Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд → ?)

Продаж Адеємі може стати одним із найнезвичайніших трансферів зими. За інформацією Bild, 23-річний вінгер може залишити Дортмунд… через дівчину. Реп-виконавиця Лоредана Цефі, супутниця життя футболіста, незадоволена життям у промисловому Рурі та хоче переїхати у "велике європейське місто".

Адеємі навіть змінив агента, щоб знайти відповідний варіант. Ситуацію загострюють погані стосунки гравця з керівництвом Дортмуда після недавнього конфлікту із спортивним директором Себастьяном Келем, через який Адеємі отримає штраф.

Куди саме може вирушити німець — велике питання. Але те, що Боруссія готова продавати будь-кого, якщо отримує привабливу пропозицію, — це факт.

5. Мортен Юльманн (Спортінг Лісабон → Манчестер Юнайтед)

"Червоні дияволи" Рубена Аморіма роблять ставку на посилення центру поля цієї зими, де португальському тренеру потрібен універсальний гравець, відповідальний за пресинг та розвиток атак, а також здатний надійно відіграти в обороні.

Ідеальним варіантом вважається 26-річний данський капітан лісабонського Спортінга Мортен Юльманн зі Спортінга, з яким Аморім працював у Лісабоні і якого "абсолютно обожнює".

Сума трансферу точно сягатиме більше 50 млн фунтів, проте МЮ розглядає й інші альтернативи: бразильця Жуана Гомеса з Вулвергемптона (близько 40 млн фунтів) або Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест, хоча за останнього "лісники" хочуть від 100 млн фунтів. Фігурувало також ім'я Конора Галлагера, який незадоволений своєю роллю в мадридському Атлетіко.

Варіантів багато, але те, що когось таки мають підписати у центр півзахисту — під сумніви майже не ставиться.

4. Родріго (Реал Мадрид → Манчестер Сіті чи інший клуб АПЛ)

Ця угода виглядає малоймовірною взимку, але ігнорувати її неможливо. Пеп Гвардіола залишається великим шанувальником таланту бразильського вінгера мадридського Реала, про інтерес до якого з боку грандів АПЛ — не тільки Ман Сіті — повідомлялося ще минулого літа.

Родріго цей сезон не мав стабільної ігрової практики у Хабі Алонсо, але нещодавно перервав свою 9-місячну гольову серію, забивши саме Ман Сіті в Лізі чемпіонів. Якщо "містяни" вирішать відпустити іншого бразильця, Савіньйо, яким цікавиться Тоттенгем, вони можуть активізувати переговори щодо Родріго, якого Реал оцінює приблизно в 100 млн євро.

Але повторимося, що цей трансфер хоч і підсилить Манчестер Сіті у боротьбі з Арсеналом за "корону" Прем'єр-ліги, але все ж виглядає малоймовірним. Особливо на тлі останніх новин про №2 у нашому списку.

3. Марк Геї (Крістал Пелес → Ліверпуль)

Влітку цей трансфер зірвався в останній момент — взимку він може стати реальністю.

Ліверпуль має серйозні проблеми в центрі захисту: травма новачка Джованні Леоні, невизначеність з майбутнім Ібраїми Конате та загальна ненадійність оборони змушують клуб шукати підсилення.

25-річний Геї не планує продовжувати контракт з Пелес, який закінчується влітку 2026 року. І Ліверпуль вважається єдиним клубом, готовим заплатити за нього взимку (близько 35 млн фунтів), оскільки інші гранди, такі як Баварія, Реал Мадрид та Барса, готові дочекатися літа, щоб підписати англійця івуарійського походження на правах вільного агента.

Проблема Ліверпуля — це можливість вести переговори з Геї лише за місяць до того, як спливатиме його контракт. Конкуренти поза межами Англії зможуть робити це вже взимку. Тому тут варіант один — прийти та заплатити Крістал Пелес за їхнього капітана вже зараз... І бажано не затягувати цю справу за останнього моменту, щоб знову не залишитися ні з чим.

2. Антуан Семеньйо (Борнмут → топ-клуб АПЛ)

Головний трансферний предмет бажання в Англії цієї зими. Ганський вінгер проводить приголомшливий сезон (8+3 у 16 матчах АПЛ на момент написання матеріалу), демонструючи універсальність, швидкість, врівноваженість та зрілість.

У контракті Семеньйо прописана клаусула про відступні у розмірі 65-74 млн євро (за різними даними). За право активувати її борються одразу кілька грандів: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед (був ще й Челсі, але лондонці вибули з боротьби).

Останні, під керівництвом Рубена Аморіма, який особисто відзначив гравця після феєричного матчу (4:4), виглядають дуже мотивованими. Тоттенгем же готовий запропонувати найвигідніший особистий контракт.

Вибір за Борнмутом та самим Семеньйо — і цей вибір, схоже, буде зроблений на користь Манчестер Сіті. Напередодні низка авторитетних джерел, включно з Девідом Орнштейном та Фабріціо Романо, повідомили про лідируючи позиції "містян" у перегонах за 25-річним Семеньйо. За їхньою інформацією, лідер Борнмута також схильний до переїзду на Етіхад Стедіум.

1. Мохамед Салах (Ліверпуль → Саудівська Аравія)

Найгучніша та найскандальніша потенційна угода вікна. Конфлікт Салаха з головним тренером Ліверпуля Арне Слотом (гравець заявив, що його "кинули під автобус" після низки матчів на лаві для запасних) призвів до тимчасового відсторонення єгиптянина, яке у підсумку призвело до тимчасової мирової.

Але диму без вогню не буває — тим паче єгипетська зірка дійсно вже не виглядає таким незамінним у Ліверпулі, як це було завжди. Уся ця ситуація з кризою в таборі "червоних" та невизначеністю щодо майбутнього Мо Салаха знову відкрила дорогу для саудівських клубів. Аль-Хіляль, Аль-Кадісія та новий проект НЕОМ готові запропонувати 33-річній легенді один із найбагатших контрактів у світі (близько 175 млн фунтів на рік), бачачи в ньому нове обличчя ліги після майбутнього відходу Кріштіану Роналду.

Ліверпуль не хоче відпускати свого лідера, але зазнає тиску з обох боків: від не дуже задоволеного гравця, який зараз перебуває на Кубку африканських націй, та від потенційних фінансово-спокусливих пропозицій з боку представників Саудівської Аравії.

Бонус: Михайло Мудрик (Челсі → Страсбур, оренда)

Цей перехід можливий за умови зняття дискваліфікації українця.

24-річний вінгер, який не грав з листопада 2024 року через допінговий скандал, потребує ігрової практики. Страсбур, що належить власникам Челсі BlueCo, зацікавлений у гравці, але стикається з проблемою: ліміт орендованих гравців між клубами вже вичерпано.

Для реалізації угоди сторони можуть піти на повноцінний трансфер або обмін, наприклад, з участю аргентинського таланта Страсбура Валентина Барко. Конкуренцію у боротьбі за Мудрика може скласти іспанська Севілья, але все це наразі залишається лише на папері.