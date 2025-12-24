Чтиво

Згадуємо найцікавіше.

Цей рік у футболі вмістив у себе все — великі тріумфи й болісні поразки, несподівані трансфери, рекорди, скандали та моменти, про які говоритимуть ще довго.

Січень

Січень запам'ятався подіями як на внутрішній арені, так і в головних європейських турнірах. Український футбол та Шахтар залишив Тарас Степаненко. Багаторічний лідер "гірників" розпочав новий етап кар'єри в Туреччині. Паралельно з цим Динамо покинув Володимир Шепелев.

Перший місяць року приніс два неймовірні камбеки в Лізі чемпіонів. Майбутній переможець Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен був близький до вильоту з Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке поступалася Манчестер Сіті 0:2 і такий розвиток подій її категорично не влаштовував, але парижани змогли забити чотири м'ячі у другому таймі й продовжили свою подорож. В іншому матчі Барселона та Бенфіка влаштували шалене гольове шоу. Лісабонці вели з рахунком 3:1, а потім 4:2. Втім, каталонці знайшли в собі сили виграти двобій, а гол Рафіньї на 90+6 хвилині став апогеєм того вечора.

В Італії провели Суперкубок, який виграв Мілан. Для "Россонері" це був дуже важливий титул, адже команда перебувала в не найкращому становищі, але прихід Сержіу Консейсау дав тимчасовий буст.

В Манчестері вже на повну розгорівся конфлікт між Рубеном Аморімом та Маркусом Рашфордом. Португальський тренер заявив: "Скоріше використаю тренера воротарів, аніж Рашфорда на лаві для запасних".

Лютий

Лютий розпочався з цікавої новини від Фабріціо Романо: Вулвергемптон запропонував Динамо за Бражка 20 мільйонів євро. Як і часто буває в таких ситуаціях, Ігоря Суркіса щось не влаштувало й футболіст залишився в Динамо, розкрився ще більше й його продали вдвічі дорожче. Звичайно, ні. І не факт, що Бражко ще колись буде коштувати 20 мільйонів євро.

А ось інший український футболіст усе ж таки потрапив до Англії й дуже добре себе проявив. Максим Таловеров допоміг Плімуту сенсаційно вибити Ліверпуль із Кубка Англії. Ще цікава новина звідти: Салах побив 30-річний рекорд АПЛ. Єгиптянин відзначився 23 результативними діями у 13 виїзних матчах АПЛ у сезоні (14 голів та дев'ять асистів), що є рекордом чемпіонату Англії.

А в Іспанії все було без змін. Суддівські скандали й маніпулятивні заяви грандів. Ось, наприклад, у пресі з'явилась інформація, що Реал нібито розглядає можливість участі в іншому національному чемпіонаті через несправедливе ставлення представників іспанської Ла Ліги до клубу. Це було викликано вилученням Джуда Беллінгема в матчі 24-го туру на полі памплонської Осасуни за нібито образи на адресу арбітра.

Березень

Головною подією для нас у березні стали матчі Ліги націй проти Бельгії. В першому поєдинку Україна карколомно перевернула хід гри, здобувши перемогу з рахунком 3:1. У матчі-відповідді все пройшло без сюрпризів. Команда Сергія Реброва стала в захист, терпіла, трималась й пропустила тричі наприкінці гри.

Чинний чемпіон світу Аргентина в березні кваліфікувалася на мундіаль-2026. Команда Ліонеля Скалоні не відчула спротиву супротивників, а в матчі проти Бразилії перемогли з рахунком 4:1, підтвердивши свою домінацію на континенті.

Також відзначимо, що наш старий знайомий Паулу Фонсека отримав дев'ятимісячну дискваліфікацію, Манчестер Сіті був на межі звільнення Хосепа Гвардіоли, принаймні так писали ЗМІ, а Франческо Тотті, який колись відмовив серу Алексу Фергюсону й не приїхав в Манчестер Юнайтед, не зміг відмовити російським грошам, і поїхав на болота пограти в футбол.

Квітень

У квітні Барселона обіграла Реал у фіналі Кубка Іспанії, підтвердивши домінацію на внутрішній арені. Вирішальний гол Кунде забив на 116-й хвилині матчу, розбивши сподівання Реала хоч на якийсь трофей в Іспанії. Водночас лідер мадридців Вінісіус Жуніор потрапив у скандал. Справа в тому, що бразилець через компанію ALL Agenciamento Esportivo, якою керує його батько та агент Тасіло Соарес, брав участь у придбанні кількох професійних футбольних клубів. Враховуючи, що Вінісіус продовжує бути діючим футболістом, це могло бути конфліктом інтересів та порушенням кодексу етики ФІФА. В підсумку, це залишилось гучними заголовками.

В Англії Ліверпуль достроково став чемпіоном Англії. До цього мерсисайдці перемагали в АПЛ у сезоні-2019/20 під керівництвом Юргена Клоппа. Загалом в епоху АПЛ це другий трофей для "червоних". Примітно, що Арне Слот виграв чемпіонство у свій перший сезон.

Також відзначимо, що стало відомо про те, що дві легенди АПЛ покинуть свої клуби. Кевін Де Брюйне оголосив про завершення етапу кар'єри в Манчестер Сіті, а Джеймі Варді — в Лестері.

Травень

П'ятий місяць року як завжди видався дуже насиченим подіями. Динамо виграло чемпіонат України, а Парі Сен-Жермен тріумфував в Лізі чемпіонів. Успіх киян змусив Шахтар змінити головного тренера: "гірників" очолив Арда Туран.

В Лізі Європи трапилось диво: Тоттенгем нарешті щось виграв. Трапитись це, звісно, могл ов матчі проти Манчестер Юнайтед, який в останні роки зруйнував велику кількість своїх вдалих серій й дозволив супротивникам зробити те, що не вдавалось десятиліттями. Водночас Челсі очікувано переміг в Лізі конференцій.

Руслан Ротань очолив Полісся, а Лука Модрич оголосив про те, що залишить Реал. В Англії кубок країни неочікувано виграв Крістал Пелес, але повірте, це тільки початок. Наполі знову виграв чемпіонат Італії й це вже не схоже на випадковість. Барселона виграла чемпіонат Іспанії, Баварія — Бундеслігу, а Александер-Арнольд став гравцем Реала. Натомість Динамо підписало легіонера — Анхеля Торреса, але, схоже, ми так і не дізнаємось, як він грає насправді.

Червень

Це місяць традиційно сповнений трансферних чуток та офіційних оголошень. З'явились підтвердження зацікавленості Парі Сен-Жермен в Іллі Забарному, а також про те, що наближається перехід Флоріана Вірца в Ліверпуль.

З сумних новин: допінг-проба В Мудрика виявилась позитивною — українцю висунули звинувачення з покаранням до чотирьох років дискваліфікації. Також позитивним був результат збірної Португалії у Лізі націй: КріРо та компанія у фіналі в серії пенальті переграли Іспанію.

В українському футболі відзначимо сенсаційну подію: Кудрівка перемогла Ворсклу в стиковому матчі та вийшла в УПЛ. Полтавці натомість відправились у Першу лігу.

Липень

Головною подією липня зі знаком плюс стала розв'язка Клубного чемпіонату світу. Челсі, який на турнірному шляху не здолав жодного топ-клубу Європи, розібрався у фіналі з Парі Сен-Жермен.

Паралельно з цим українські клуби розпочинали свій шлях у новому єврокубковому сезоні. Шахтар обіграв Ільвес і Бешикташ, Динамо — Хамрун Спартанс, а Полісся спочатку поступилося Санта-Коломі, але після цього спростувало наратив про підйом андоррського футболу.

Також завершилася одна з головних трансферних саг: Віктор Йокерес підписав контракт з Арсеналом. Але шокувало всіх не це: Діогу Жота розбився в автокатастрофі. На поховання португальця прибула велика кількість футболістів та тренерів, але не Луїс Діас, який у цей час розважався з інфлюенсерами в рідній країні.

Серпень

У серпні Ілля Забарний офіційно став гравцем Парі Сен-Жермен, а Георгій Судаков підписав контракт з Бенфікою. Українські клуби, Шахтар та Динамо, дізналися супротивників у Лізі конференцій, а також було оголошено список претендентів на Золотий м'яч.

Жозе Моурінью, який в той момент тренував Фенербахче, звільнили. Португалець отримав солідну компенсацію — те, що він вміє найкраще.

Олів'є Жиру повернувся до Ліги 1, Парі Сен-Жермен виграв Суперкубок УЄФА, а Крістал Пелес, який відчув смак трофеїв, виграв ще й Суперкубок Англії. А Александер Ісак відчайдушно намагався покинути Ньюкасл.

Розпочався сезон у топ-лігах: Ліверпуль виривав перемоги на останніх хвилинах й впевнено лідирував у турнірній таблиці, що вже породило розмови про успішний захист титулу. У нашому чемпіонаті теж було весело: чого тільки варте гольове шоу Шахтаря та Карпат (3:3).

Вересень

Цього року в вересні став відомий володар Золотого м'яча. Боротьба була дуже серйозна, адже одразу декілька гравців провели прекрасний сезон: Усман Дембеле, Рафінья, Ламін Ямаль, Вітінья та інші. Нагорода дісталась нападнику Парі Сен-Жермен.

В останні дні трансферного вікна відбулося одразу декілька гучних трансферів. По-перше, Александер Ісак за рекордні гроші все ж таки перебрався до Ліверпуля. Ті дні принесли зміни й для українських футболістів: Владислав Ванат перебрався в Жирону, а Олександр Зінченко — на правах оренди відправився до Ноттінгем Форест.

Також відзначимо, що Голанд встановив рекорд XXI століття у світовому футболі: норвежець став першим гравцем, який зміг забити п'ять голів в одному матчі відбіркових циклів чемпіонатів світу. Сталося це у грі проти Молдови. Україна ж розпочала відбір з поразки від Франції та нічийного результату проти Азербайджану.

Жовтень

Збірна України після невдачі у вересневих матчах відбору до мундіалю виграла два поєдинки: спочатку підопічні Сергія Реброва перестріляли Ісландію (5:3), а після цього у важкому двобої здолали Азербайджан (2:1).

В нашому клубному футболі Динамо та Шахтар зустрілися в 1/8 фіналу Кубка України. Кияни поступились в першому таймі, але в другій половині гри перевернули хід поєдинку й здобули путівку в наступний етап.

Водночас Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та голова комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль увійшли до складу постійних комітетів ФІФА. Відповідне рішення було ухвалене на останньому засіданні Ради ФІФА, яка затвердила склад голів, заступників і членів постійних комітетів організації на чотирирічний термін — з 2025 до 2029 року.

Андрія Шевченка призначено головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА — стратегічного органу, який займається розробкою довгострокових напрямків розвитку світового футболу. Катерина Монзуль, одна з найвідоміших футбольних арбітринь світу, увійшла до складу Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА, що займається питаннями розвитку та популяризації жіночого футболу на глобальному рівні.

Що ще цікавого? Ямаль запропонував бій Вінісіусу після Ель Класіко.

Листопад

Збірна України все ж таки змогла вийти у плей-оф відбору до чемпіонату світу завдяки перемозі над Ісландією, де зіграє проти Швеції, а наступним суперником може бути переможець пари Польща — Албанія.

Когось ця новина потішила, когось засмутила: Динамо Київ звільнило Шовковського, а тимчасовим тренером став Ігор Костюк, який згодом очолив команду повноцінно. Однією з причин такого рішення стала невдала серія результатів киян, серед яких поразка від Шахтаря.

Трохи сколихнуло футбольну спільноту рішення щодо Кріштіану Роналду. Португалець отримав пряму червону картку в матчі проти Ірландії, яка передбачала 3 матчі дисквалфікації, тобто й пропуск двох ігор фінальної частини чемпіонату світу. Проте дискваліфікацію скасували. Головний аргумент: який же чемпіонат світу без Роналду. Мессі, його головний конкурент, побив вічний рекорд Пушкаша. Тепер у Ліонеля 405 асистів в офіційних матчах за всю його професійну кар'єру.

Грудень

Останній місяць року не менш насичений на події. Україна дізналася потенційних суперників на чемпіонаті світу-2026. "Синьо-жовті" в разі подолання плей-офф гратимуть у групі F з національними командами Нідерландів, Туніса та Японії.

УПЛ пішла на перерву з доволі неочікуваним розкладом у турнірній таблиці: ЛНЗ — перше місце, Шахтар — друге, Полісся — третє, а чинний чемпіон Динамо — четверте. Кривбас, Колос та Металіст 1925 не відстають.

Ерлінг Голанд побив черговий рекорд: нападник Манчестер Сіті досяг позначки всього у 100 голів в АПЛ за 111 матчів. Він перевершив попередній рекорд легендарного Алана Ширера, якому для 100 голів знадобилося 124 матчі.

За океаном теж було цікаво. Інтер Маямі вперше в історії став чемпіоном МЛС. У фіналі команда Хавʼєра Маскерано здолала Ванкувер (3:1) з Томасом Мюллером у складі.