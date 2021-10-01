Хавбек "волков" поделился своими мыслями после игры с Зарей.
Брайан Кристанте, romapress.net
01 октября 2021, 12:23
Полузащитник итальянской Ромы Брайан Кристанте прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги конференций против луганской Зари (3:0).
"Был сложный матч. В еврокубках все такие. Вы встречаетесь с сильными командами, которые выкладываются на полную. Мы могли бы добиться еще лучшего результата, но главное – три очка.
Важно было вернуться к победам. Было необходимо выиграть в этой встрече, как и в ближайшем матче", — приводит слова Кристанте Roma Press.
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