Фахівець прокоментував майбутню гру проти Зорі.
Ласло Балінт, GSP
03 серпня 2022, 21:56
Головний тренер румунської Університаті Ласло Балінт прокоментував майбутню гру проти луганської Зорі у кваліфікації Ліги конференцій.
"Нас чекає важливий іспит. Це буде важкий матч, суперник високого рівня, хоч і зазнав серйозних змін. В них інші гравці та новий тренер. Зоря давно не грала офіційних матчів, але давайте не потрапляти у цю пастку.
Я сказав хлопцям, що Зоря після тривалого часу грає в єврокубках і це може бути для них перевагою. Ми знаємо ситуацію в Україні. Я хочу донести свої добрі думки до народу України. Ніхто не хоче жити під час війни.
Зоря складається переважно з молодих українських гравців. Вони хочуть зіграти цей матч на найкращому рівні, показати свою відданість. Ми знаємо їхні сильні сторони, ми знаємо їхню філософію гри. Команду очолює голландський тренер, і це видно. Я вірю і сподіваюся, що ми готові в усіх відношеннях. У нас є всі подробиці про суперника", — сказав наставник Університаті.
Нагадаємо, що матч Зоря — Університатя пройде 4 серпня, у 20:30 за київським часом, на Арені Люблін, у Польщі. Текстова трансляція матчу буде доступна на Football.ua.