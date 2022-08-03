Ліга конференцій

Фахівець прокоментував майбутню гру проти Зорі.

Головний тренер румунської Університаті Ласло Балінт прокоментував майбутню гру проти луганської Зорі у кваліфікації Ліги конференцій.

"Нас чекає важливий іспит. Це буде важкий матч, суперник високого рівня, хоч і зазнав серйозних змін. В них інші гравці та новий тренер. Зоря давно не грала офіційних матчів, але давайте не потрапляти у цю пастку.

Я сказав хлопцям, що Зоря після тривалого часу грає в єврокубках і це може бути для них перевагою. Ми знаємо ситуацію в Україні. Я хочу донести свої добрі думки до народу України. Ніхто не хоче жити під час війни.

Зоря складається переважно з молодих українських гравців. Вони хочуть зіграти цей матч на найкращому рівні, показати свою відданість. Ми знаємо їхні сильні сторони, ми знаємо їхню філософію гри. Команду очолює голландський тренер, і це видно. Я вірю і сподіваюся, що ми готові в усіх відношеннях. У нас є всі подробиці про суперника", — сказав наставник Університаті.