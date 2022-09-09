Ліга конференцій

Наставник голландського клубу поділився своїми думками після гри із Дніпром-1.

Головний тренер АЗ Паскаль Янсен прокоментував перемогу своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій проти Дніпра-1 (1:0).

"Гра була непростою, як ми і передбачали. Нам потрібно було намагатися створювати простір, і нам було складно грати з м’ячом і без м’яча. У другому таймі ми збільшили швидкості, і у нас був чи не єдиний момент, який ми зуміли реалізувати. Простору потім стало більше, адже Дніпро-1 мав відходити від своєї захисної гри. Я не можу сказати, що ми сьогодні показали ідеальну гру. Нам не все вдавалося, але головне, що нам вдалося перемогти.

Очевидно, що ми можемо грати краще, але ми маємо розуміти, що Дніпро-1 зробив цю гру складною для нас. Як я і казав, ми маємо діяти краще у грі на м’ячі і у точності передач. Але я сказав гравцям, що навіть у такій складній грі, коли не все складається на нашу користь, ми все одне повинні досягати результату. Найголовніше у такий момент набрати три очки і рухатися далі, тим більше, що у нас складний календар попереду.

У нас була традиційна прогулянка містом посеред дня, як ми і завжди робимо у гостьових матчах. Атмосфера була чудовою, ми раді були бачити багато українців на стадіоні. Ми знаємо, як зараз українці страждають, і мені здається, що вони були щасливі побачити свою команду і своїх співвітчизників у матчі європейського рівня. І ми були раді тому, що ми із суперником сьогодні зуміли певною мірою переключити думки цих людей від усіх цих страждань які зараз спіткають українців і вони б могли трохи відпочити", - наводить слова Янсена прес-служба Дніпра-1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Днепр-1 — АЗ.