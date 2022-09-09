Ліга конференцій

Валентин Рубчинський оцінив гру команди у матчі проти АЗ.

Півзахисник Дніпра-1 Валентин Рубчинський прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій проти голландського АЗ (0:1).

"Відчув відповідальність, що я повинен вийти і добре зіграти. Ще рік тому я грав у Другій лізі, а зараз вже виходжу в основному складі команди у груповому раунді Ліги Конференцій – це дуже приємно. Тренер казав, щоб не боявся грати і діяв спокійно. Я відчував, що у мене повірили.

Я у першій грі взагалі не вийшов, а далі поступово став виходити на поле і мій ігровий час постійно став збільшуватися.

Різниця у рівні суперника в порівнянні із чемпіонатом України? Так, звісно, що різниця є. АЗ входить до кращої п’ятірки команд Нідерландів. Але ми також непогано виглядали, але трошки не пощастило.

Вони більше володіли м’ячом, але моментів у нас, на мій погляд, було навіть більше. Нічого страшного у тому, що ми поступилися, не бачу.

У нас є три дні для відновлення. Будемо намагатися відновитися. Можливо буде і якась ротація у складі", - наводить слова Рубчинського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Днепр-1 — АЗ.