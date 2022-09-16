Ліга конференцій

Коментар нападника "спортклубівців" після перемоги над Аполлоном.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик поділився враженнями від переможного матчу "дніпрян" проти кіпрського Аполлона (3:1) у другому турі Ліги Конференцій.

Нагадаємо, у ньому гравець збірної України відзначився дублем та віддав гольову передачу на Валентина Рубчинського.

"Можна сказати, що моє повернення як бомбардира відбулося, але я хотів би відзначити усю команду, яка провела дуже хороший матч. Усі зіграли на дуже високому рівні, а я лише ставив крапки в епізодах.

Може, й склалося таке враження, що гра була легкою, але насправді було важко. Спека змушувала пристосуватися до погодних умов. Але в цілому, ми виконали план на гру. Забили два швидкі голи, потім ще й третій у роздягальню – після цього змогли трішки видихнути.

Так, в мене була судома, через що я не зміг продовжити матч. Але зараз все добре, відновлююся.

Це дійсно дуже важливо – показувати усьому світу, що коїться зараз в Україні. Ми всі переживаємо, стежимо за подвигами Збройних сил України. Окремо хотів би передати велику шану нашим воїнам з батальйону Дніпро-1, які захищають нас та боронять нашу країну".

Насамкінець 25-річний форвард поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України.

"До збірної завжди приємно повертатися, тому настрій добрий. Зараз буде тяжкий переліт та три важкі гри, тому і налаштування відповідно серйозне" — підсумував Довбик.

Зазначимо, що Артем Довбик був номінований на звання гравця тижня у Лізі Конференцій. Голосувати за українського форварда можна за цим посиланням.

Також м'яч Артема претендує на премію голу тижня у турнірі, за що також можна проголосувати на офіційному сайті УЄФА,