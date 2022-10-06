Ліга конференцій

Алессандро Манджаратті поділився своїми думками напередодні гри із Дніпром-1.

Головний тренер Вадуца Алессандро Манджаратті прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги конференцій проти Дніпра-1.

"Дуже гарний стадіон та хороше поле. Про місто поки не можу нічого сказати, адже ми прибули лише вдень. Але ми щасливі бути тут, насолоджуватися атмосферою сьогодні та завтра.

Я бачив матчі Дніпра-1 у Лізі конференцій та у чемпіонаті. Ключовим гравцем вважаю №7, здається, його прізвище Довник. Він грає за національну збірну, є дуже сильним фізично та технічно, швидкий. Він хороший гравець, і вважаю, ми почуємо про нього наступного року у Європі.

Дуже важко порівнювати Алкмар та Дніпро-1, адже у Лізі конференцій та у чемпіонаті був різний футбол. Я бачив перший матч Дніпра-1 проти Алкмара, де наш суперник грав у захисному стилі. Водночас у матчах чемпіонату та проти Аполлону Дніпро-1 грав у дуже хороший комбінаційний футбол, був дуже сильним у білд-апі. Вважаю, Дніпро-1 є таким же за силою, як Алкмар. Вони грають у схожий футбол, коли атакувальні гравці у будь-який момент можуть піднести сюрприз. Вони полюбляють комбінаційний футбол з короткими передачами у середині. Ми будемо готові до цього. Я пояснив команді, як вони мають діяти, і ми маємо ідею, як грати проти Дніпра-1. Подивимось, добра вона чи ні", - наводить слова Манджаратті прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Вадуц відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.