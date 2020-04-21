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Лидеры австрийской Бундеслиги готовятся к возобновлению чемпионата.

Австрийские клубы начали подготовку к возобновлению национального первенства.

Первыми к групповым занятиям на открытом воздухе приступили лидеры Бундеслиги — сначала занимающий первое место ЛАСК (27 очков после 22 тура), а затем его ближайший преследователь РБ Зальцбург (24 очка).

Первенство австрийской Бундеслиги планируют возобновить в мае.

Ранее сообщалось, что игроки РБ Зальцбург отказались от части зарплат на время карантина.

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