Лидеры австрийской Бундеслиги готовятся к возобновлению чемпионата.
Фото РБ Зальцбург
21 апреля 2020, 16:07
Австрийские клубы начали подготовку к возобновлению национального первенства.
Первыми к групповым занятиям на открытом воздухе приступили лидеры Бундеслиги — сначала занимающий первое место ЛАСК (27 очков после 22 тура), а затем его ближайший преследователь РБ Зальцбург (24 очка).
Первенство австрийской Бундеслиги планируют возобновить в мае.
Ранее сообщалось, что игроки РБ Зальцбург отказались от части зарплат на время карантина.
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