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Организация ждет утвержденных вариантов завершения чемпионатов.

УЕФА определил 25 мая крайним сроком предоставления планов возобновления европейских лиг, сообщает Sky Sports.

Руководящий орган европейского футбола разослал информацию всем 55 ассоциациям, включая украинскую.

"Национальные ассоциации и/или лиги должны быть в состоянии сообщить УЕФА к 25 мая 2020 года о запланированном перезапуске своих внутренних соревнований, включая дату перезапуска и соответствующий формат", — гласит заявление.

Кроме того, УЕФА попросил такие ассоциации, как голландская, объяснить особые обстоятельства, оправдывающие преждевременное прекращение турниров.

Исполнительный комитет УЕФА проведет свою следующую телефонную конференцию 27 мая, на которой он намерен принять решение о том, можно ли завершить европейские соревнования этого сезона в августе.

Было решено, что ассоциации могут отменить свой сезон, только если правительства не допустят проведения спортивных мероприятий или будут "непреодолимые экономические проблемы".

Ранее Андрей Павелко рассказал о том, как будут распределяться места от Украины в еврокубках.