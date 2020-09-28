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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага пропустил 11 голов после 16 ударов в створ своих ворот.

Не всё так плохо:

Та он и так после одного финала Лиги чемпионов, можно сказать, отдыхает:

Роме присудили техническое поражение в матче с Вероной, поскольку 23-летний Амаду Диавара был включен в заявку команды U-22.

Фонсека забыл, что он уже не в Украине работает?

Динамо одержало победу в выездном матче против Гента, при этом украинцы из бельгийского клуба провели далеко не самую удачную игру: Роман Яремчук получил травму, а Роман Безус заработал красную карточку.

Отлично сработано!

У Марселя есть доказательства, что Неймар назвал Хироки Сакаи "китайским де**мом", хотя ранее сам обвинял игрока Марселя Альваро Гонсалеса в расизме.

Шахтер сенсационно потерял очки в перенесенном матче против Руха.

Ждать пришлось немного меньше:

Нападающий Луис Суарес покинул Барселону и перешел в Атлетико. В соглашении о переходе уругвайца нет фиксированной суммы, но в виде бонусов прописаны шесть миллионов евро.

Есть некоторые вопросы по поводу "главного конкурента":

Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус.

COVID-19 переоценил своих возможности и подписал себе смертный приговор:

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, Барселона ведет переговоры по Александру Зинченко.

Барселона должна еще доплатить:

Человек забыл, какой сейчас год:

Колос в своем дебютном сезоне в еврокубках дошел до третьего раунда квалификации Лиги Европы, уступив Риеке в дополнительное время (0:2). Из-за неблагоприятных погодных условий газон на стадионе очень отдаленно напоминал футбольное поле.

Если бы умели, то новый стадион не строили бы...

Шальке объявил об увольнении главного тренера Давида Вагнера.

Теория заговора?

Накануне поединка между Вест Хэмом и Вулверхэмптоном стало известно, что Дэвид Мойес будет руководить командой из своего дома из-за положительного теста на COVID-19.

Результат знаем, выводы делаем:

Лестер добыл уверенную победу над Манчестер Сити, при этом три гола "лисы" забили благодаря реализованным пенальти.

В этот раз пришлось еще минут пять после завершения матча не выключать трансляцию, а то мало ли:

Конкуренция принципиальных соперников:

Тоттенхэм упустил победу над Ньюкаслом на последних минутах матча третьего тура английской Премьер-лиги, после чего главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо высказал недовольство календарем игр своей команды.

Никита Евтушенко, Football.ua