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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Лестер добыл уверенную победу над Манчестер Сити в поединке третьего тура английской Премьер-лиги (5:2). Результат поединка неоднозначно прокомментировал Хосеп Гвардиола: "Лестер не хотел играть, они хотели только контратаковать".

Получается, что так:

В последнее время многие стали это замечать:

Клейтон продолжает тренироваться на базе Динамо, несмотря на слухи о том, что он не подошел тренерскому штабу Мирчи Луческу.

Поможем?

РБ Лейпциг оформил предварительное подписание защитника загребского Динамо Йошко Гвардиола.

Несложно догадаться, о чём были комментарии:

Немецкие фанаты точно сойдут с ума:

Это вы еще заголовки про Жереми Бога не читали:

Ансу Фати забил 10 голов за Барселону после 15 ударов в створ ворот.

Есть с кем сравнивать:

Кюизанс согласовал контракт с Лидс и сообщил Баварии о желании чаще играть, однако по последней информации французский хавбек провалил медосмотр.

Сделаю вид, что не понял о чём речь:

Александр Гладкий стал лучшим игроком четвертого тура украинской Премьер-лиги.

Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов.

Хоть Роналду и Месси Киев посмотрят...

Защитник Шахтера Додо высказался о возможном уходе в европейский топ-клуб: "Все футболисты задумываются о больших командах, но я и сейчас играю за гранд".

Захочет вернуться в условный Интернасьонал?

В честь дня рождения Андрея Шевченко наша редакция подготовила тест, в котором предложила проверить свои знания о легенде украинского футбола.

Ну тут Саню реально довели:

Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой несостоявшийся уход из Барселоны: "Если кого-то злили мои слова или поступки, знайте — я действовал в интересах Барселоны".

Мдааа...

Рома, интересовавшаяся Яремчуком, арендовала Майораля.

...родной клуб которого встретится с "горняками" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины Эфима Коноплю.

Догадываюсь, кого вызовут после этих матчей...

Евгений Коноплянка выбыл на два месяца из-за травмы и не поможет сборной.

С таким календарем нам мало что поможет...

Тоттенхэм уничтожил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд не без помощи "актерского мастерства" Эрика Ламелы и ужасной игры в обороне.

В этот раз без конфузных ситуаций:

Никита Евтушенко, Football.ua