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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин раскритиковал работу комитета арбитров УАФ: "Хочу снять маску с сеньора Лучи".

Постараемся сдвинуть ситуацию с мертвой точки... Виталий Владимирович, вам тут наши читатели на что-то намекают👇

⚽ Владислава Гельзина и Олимпика на минувшей неделе было действительно много в информационном пространстве. Функционер также рассказал о застольях арбитров перед матчами: "Клубы оплачивают судьям ресторан. Три человека заказали 18 семг и виски".

⚽ Пока мадридский Реал готовился к ответному матчу Лиги чемпионов с Аталантой, звездный вингер Эден Азар получил очередную мышечную травму.

Интересно, страховые компании Мадрида уже внесли Азара в черный список?🤔

Ох... Не спешил бы я с подобными заявлениями...

⚽ Нападающий Милана Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.

Мсье Арсен, это вы или не вы?😱

⚽ Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро высказал недовольство в адрес своих партнеров по команде после матча Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии: "Они не дают мне мяч!"

Придется Агуэро опять в блондина перекрашиваться👱

⚽ Бельгийские клубы выступили за создание объединенного чемпионата с Нидерландами.

Ждем сюжет Киселева о том, что "загнивающая Европа" ворует идеи у "депутатов правящей партии"😅

⚽ Главный тренер Шахтера Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем Лиги Европы против Ромы, который в итоге завершился для "горняков" поражением и вылетом из турнира: "Все знают, как играет Шахтер? Как же мы тогда обыграли Реал и Десну?"

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

⚽ Тоттенхэм вылетел из Лиги Европы после сумасшедшего камбэка Динамо Загреб.

Мы уже привыкли к спонсору Челси на футболках, но не кажется ли вам, что...😨

⚽ Стоимость Ярмоленко снизилась до 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Это с учетом премиальных? Откуда такие невероятные цифры?🤯

⚽ Чемпион Украины следующего сезона не выйдет напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Возможные трансферы Холанда или Мбаппе теперь потеряли для "сливочных" какой-либо смысл👀

⚽ Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал невызов в национальную команду защитника Ливерпуля Трента Александреа-Арнольда: "Он уже не тот".

Свежая кровь в "кабинетных" матчах нам не помешает🙄

⚽ Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного игрока Украины.

⚽ В поединке против Беневенто, который завершился для Ювентуса поражением, подопечные Андреа Пирло сыграли в форме, посвященной борьбе с расовой дискриминацией.

Отныне высказывания касательно того, что Ювентус сейчас в ужасной форме, будут восприниматься как факт проявления расизма. Гениальный ход!👏👏👏

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