Украина: Вторая лига

Николай Лиховидов играет на профессиональном уровне в 55 лет.

В матче 13-го тура чемпионата Украины в группе Б Второй лиги Металлург З — Реал Фарма президент гостей Николай Лиховидов вышел на замену во втором тайме и обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока страны — 55 лет, 1 месяц и 21 день.

Прежний рекорд также принадлежал 55-летнему функционеру, сыгравшему уже 6 матчей в текущем сезоне,

Интересно, что в Реал Фарме играет его сын Андрей, вышедший в матче против Металлурга, который гости проиграли со счетом 1:3, в стартовом составе.

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