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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Пожалуй, начнем с одной из самых горячих новостей минувшей недели. Испанская полиция арестовала Хосепа Марию Бартомеу и двух директоров Барселоны.

История с неуплатой налогов помогла завести новые знакомства?

Хоть где-то не пророссийский...

⚽ На нашем сайте вышел материал о футболисте-любителе Грегуаре Аксельроде, который сумел развести несколько европейских клубов на трансферы.

Игорь Коломойский VS Месут Озил. Вот это было бы огненное противостояние!🔥🔥🔥

⚽ Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными игроками "бело-синих". Так, Никите Бурде провели повторную операцию на ахилле, тогда как Денис Попов выбыл на три недели.

⚽ Гент отказал Роману Яремчуку в трансфере летом из-за продажи Джонатана Дэвида в Лилль.

Не беспокойтесь. Скоро о желании подписать Яремчука еще десять лет назад расскажет один легендарный экс-наставник Арсенала👀

⚽ Анатолий Бессмертный назначен главным тренером Львова.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Это будет круче, чем назначение Луческу в Динамо👇

⚽ Вратарь луганской Зари Никола Василь является лучшим в УПЛ по версии аналитического портала InStat.

Наконец-то достроится дача под Киевом✅🤑

⚽ Наставник харьковского Металла Александр Кучер прокомментировал новость о возрождении Металлиста: "Приятно было услышать эту новость, но предметных бесед еще не было".

Извините, ошибка редактора😯

⚽ Футбольный агент Иван Ле Ми, который представляет интересы защитника Реала Ферлана Менди похвалил своего клиента: "В мире нет более совершенного левого защитника, чем Ферлан".

Надеемся, матчи МЮ у него дома также не показывают😰

⚽ Агробизнес сенсационно выбил Шахтер из Кубка Украины в дополнительное время.

⚽ Динамо Киев завоевало путевку в полуфинал Кубка Украины в серии пенальти против Колоса.

Луческу все-таки гений! Специально дать команде установку довести матч до серии пенальти, чтобы воспользоваться недостатком в игре соперника👏👏👏

⚽ В связи с прекращением существования футбольного клуба Цзянсу Сунин, мы написали материал о начале кризиса и борьбы с футболом в Китае.

Зачем создавать себе потенциальных политических конкурентов?🤔

⚽ Интер остается должен Манчестер Юнайтед за Лукаку — англичане могут запросить трансфер одного из лидеров, как компенсацию.

Придется доплатить😉

⚽ Поханг Стилерс из Южной Кореи объявил о подписании украинского нападающего Бориса Тащи.

⚽ В АПЛ произошел очередной скандал с судейством, когда рефери проигнорировал игру рукой в матче Бернли — Арсенал.

В АПЛ и УПЛ, наверное, это правило уже ввели🙄

⚽ Накануне домашнего противостояния Ингульца в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса свой юбилей отмечал президент "козаков" Александр Поворознюк, который отметился пламенной речью: "Завтра Колос й****м, и будет хорошо".

⚽ Голкипер Тибо Куртуа рассказал об отношении к нему в стане Реала: "Складывается чувство, что всё, что я делаю — воспринимается как должное".

(с) Лорис Кариус, 26.05.2018🤔

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