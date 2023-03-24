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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 23 березня:

Україна обіграла дубль Брентфорда у товариському "секретному" матчі. Контрольний поєдинок перед зустріччю з Англією в рамках відбору на Євро-2023 пройшов за зачиненими дверима.

УЄФА почав розслідування щодо "справи Негрейри". Якщо провину Барселони доведуть, то клуб можуть відсторонити на один сезон від єврокубків.

Кріштіану Роналду — рекордсмен за кількістю матчів в історії національних збірних.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.