Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок проти Ліхтенштейну у відборі на Євро-2024 став для португальця 197-м у міжнародній кар'єрі.

У першому матчі відбіркового циклу Євро-2024 збірна Португалії на своєму полі зустрілася із Ліхтенштейном.

У стартовому складі господарів на це протистояння вийшов капітан і нападник Кріштіану Роналду, який на клубному рівні захищає кольори Ан-Насра із Саудівської Аравії.

Матч проти Ліхтенштейна став для 38-річного форварда 197-м у футболці збірної Португалії, за яку він дебютував у далекому 2003 році.

Таким чином Роналду став рекордсменом за кількістю проведених поєдинків на міжнародній арені в історії всіх національних збірних, побивши рекорд Бадера аль-Мутави з Кувейту (196 матчів за збірну).



Загалом на рахунку Кріштіану Роналду за збірну Португалії 118 забитих м'ячів та 43 результативні передачі у всіх турнірах.