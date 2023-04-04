Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 3 квітня:

Біліч – кандидат на пост тренера збірної України. Якщо Федерація футболу України вирішить зробити зміни, то хорват вважатиметься фаворитом. Будуть переговори, щоб вирішити ситуацію з тренером.

Фанати ПСЖ незадоволені Мессі. Така реакція була спричинена невизначеністю щодо майбутнього футболіста.

Поттер отримає 13 мільйонів фунтів компенсації. В його контракті була передбачена сума у розмірі 50 мільйонів фунтів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.