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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 4 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 4 травня:

Наполі став чемпіоном Італії. Неаполітанці зіграли внічию з Удінезе та стали недосяжними для опонентів.

Зінченко може покинути Арсенал. Якщо "каноніри" не виграють Прем'єр-лігу, то їм доведеться розлучитися з багатьма футболістами

Голанд – абсолютний рекордсмен АПЛ. Норверзький форвард Манчестер Сіті побив рекорд Енді Коула та Алана Ширера.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.