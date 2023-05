Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 травня.

Завершилася 435 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Норвегія виділяє Україні 378 мільйонів євро допомоги, — прем'єр-міністр Норвегії. 235 мільйонів гуманітарної допомоги та ще 143 мільйони на підтримку управління бюджетною сферою.

ППО цієї ночі знищили 18 ударних дронів "Шахед" і розвідувальний БПЛА. Загалом русня використала до 24 "Шахед". 15 ворожих дронів, сьогодні вночі атакували Одесу, 12 їхзнищено силами протиповітряної оборони. Три таких безпілотника влучили в гуртожитки одного з навчальних закладів Одеси.

СБУ арештувала 10,5 млрд гривень "прихованих" активів Новинського, — СБУ. До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, зокрема елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Олігарх причетний до пособництва країні-агресору, на понад 10,5 млрд грн.

Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Нідерландів. Президент України зустрівся зі спікеркою Палати представників та очільником Сенату, а далі відвідав Міжнародний кримінальний суд.

Прем'єр-міністр Бельгії анонсував новий пакет військової допомоги для України, — його слова у Гаазі.

У Словаччині почали кампанію зі збору 1 мільйона євро на купівлю танка з боєкомплектом для української армії, — громадське об’єднання "Подарунок Україні".

Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі про одеський "Краян", — САП.

Україна підписала спільну декларацію з Бельгією та Нідерландами, — ОП. Країни зобов’язалися підтримувати Київ на шляху євроатлантичної інтеграції та усіляко зміцнюватимуть військову спроможність держави.

ЄС націлений на розширення низки наявних експортних заходів і заборону на транзит багатьох товарів через територію рф, — Bloomberg.

У рамках проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БПЛА, — міністр цифрової трансформації Федоров. "Армія дронів – це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, з метою пошуку слабких місць в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне — Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське. На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляв населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Капулівка на Дніпропетровщині; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та місто Херсон. Загинули цивільні люди. Триває примусова паспортизація громадян України у Генічеському районі тимчасово захопленої Херсонської області. Російські окупанти постійно тиснуть на місцевих, погрожують депортацією та конфіскацією майна, обмежують у переміщені між населеними пунктами. До людей із українськими паспортами показове упереджене ставлення з боку загарбників. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 ударів — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 3 реактивних системи залпового вогню, 4 засоби ППО, 21 автомобіль та 7 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Безкарність – це ключ, що відчиняє двері для агресії. Можна поглянути на будь-яку загарбницьку війну в історії – всі вони мають одну спільну рису: винуватець війни не вірив, що йому доведеться відповідати за скоєне.

Перемогти безкарність – це знищити джерело агресій. Ось що ми можемо! Ми всі! Україна, і Нідерланди, і кожен, хто буде таким же рішучим у захисті життя, як ми з вами.

Перемога у війні здобувається силою зброї – that’s how the job gets done. І я вдячний вам, Нідерланди, за кожну поставлену Україні одиницю зброї – за все, що дозволяє нам тримати оборону і поступово готувати наші активні дії.

Сказав про це під час виступу перед представниками громадськості, політичних та експертних кіл Нідерландів і міжнародних інституцій, розміщених у Гаазі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!