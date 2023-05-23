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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 22 травня:

Новий апдейт FIFA по трансферах на період війни в Україні. Іноземні гравці та тренери можуть односторонньо призупиняти контракти з клубами, що входять до складу УАФ або рфс, до 30 червня 2024 року

ПФК Львів припиняє існування. Богдан Копитко з першого червня припиняє спонсорувати команду. Гравців вже проінформував менеджмент клубу й попросив забрати всі речі з бази.

Тим часом, Реал і Боруссія Д узгодили трансфер Беллінгема. Іспанці заплатять за гравця 100 мільйонів євро + "багато бонусів".

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.