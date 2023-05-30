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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 29 травня:

Челсі призначив Почеттіно головним тренером. 51-річний фахівець уклав угоду на два сезони із опцією продовження ще на один рік.

Русин отримав виклик у збірну. Для 24-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди. Він замінить форварда Брюгге Романа Яремчука, який пропустить червневий збір через травму.

Металіст вилетів з УПЛ, а СК Дніпро-1 вибачився за бійку у матчі з Шахтарем.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.