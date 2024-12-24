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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 грудня 2024 року.

Завершилася 1034 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

З початку доби відбулося 235 бойових зіткнень, противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ, понад 490 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

Двадцять шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили 13 ворожих штурмів.

На Краматорському напрямку противник здійснив дев’ять атак позицій наших захисників. Ворожа активність проявлялася в районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

В районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, два боєзіткнення тривають дотепер.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 30 атак. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка. Всі атаки на напрямку українські захисники успішно відбили. Крім того, ворог завдав бомбардувань 9 КАБами по районах населених пунктів Котлине, Звірове та Успенівка. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 201 окупант, ще 224 — поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, три одиниці автомобільної та одиницю мототехніки. Окрім того, було пошкоджено два танки противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка, по районах яких противник активно залучав бомбардувальну авіацію. На даному напрямку противник втратив 77 окупантів вбитими та пораненими.

На Времівському напрямку відбулося 35 боєзіткнень в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. Наразі тривають два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів 7 КАБами по району населеного пункту Темирівка.

В районі Білогір’я на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та П'ятихатки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію, яку успішно відбили наші захисники.

На Курському напрямку за добу наші захисники відбили 46 атак противника. Ворог завдав 374 артилерійських удари, з них 9 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

- "Є ознаки того, що КНДР може розпочати постачання дронів-камікадзе путінським військам в Україні та збільшити військовий контингент в рф", — південнокорейська розвідка.

- "На росії знищено склад із деталями до “шахедів” на $16 мільйонів", – ГУР.

- "рф вже ухвалила рішення наступати на Херсон", – джерела РБК-Україна. "Операцією куруватиме командувач повітряно-десантних військ рф Михайло Теплинський. Очікується близько 4 000 штурмовиків".

- "Німеччина передала Україні великий пакет озброєнь".

- "Україна та Велика Британія розробляють угоду про 100-річне партнерство між державами", — Зеленський.

- "рф виробляє по 2000 шахедів на місяць", – Defense Express.

- "Потужна ракета українського виробництва здатна долетіти до москви — скоро це може стати реальністю", — The Economist.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доповідав Головком Сирський – щодо фронту та щодо районів Курської операції. На Курщині є вже більше 3 тисяч поранених та убитих північнокорейських солдатів. росія їх просто утилізує у штурмах.

Чому корейці повинні воювати за путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість. І на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації росії та Північної Кореї.

Хоча для кожної держави і поруч із Корейським півостровом для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі це загроза. Те, що Москва передає військові технології в Північну Корею та допомагає режиму в Пхеньяні знущатися з людей і тримати частину корейського народу в рабстві однієї родини. Коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає рф не розширювати війну і не робити ситуацію гіршою.

Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!