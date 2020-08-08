Англия

"Вишни" определились с новым наставником.

Джейсон Тиндалл назначен на должность нового главного тренера Борнмута, сообщает официальный сайт английского клуба.

Английский наставник поставил подпись под трехлетним контрактом с "вишнями". На этом посту 42-летний специалист сменил Эдди Хау, который покинул клуб после вылета из английской Премьер-лиге.

Тиндалл провел три последних года своей карьеры в Борнмуте, а с 2012 года входил в тренерский штаб клуба в качестве ассистента.

Ранее сообщалось, что Борнмут планировал предложить тренерскую должность Джону Терри.

Напомним, в завершившемся сезоне Борнмут финишировал на 18-й строчке и вылетел в Чемпионшип после пяти лет в элитном дивизионе.