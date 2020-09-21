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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Во время поединка третьего тура Лиги 1 между игроками Марселя и ПСЖ произошла стычка, по итогам которой с поля удалили пять игроков. Среди удаленных оказался и Неймар, который отвесил подзатыльник Альваро Гонсалесу и обвинил его в расизме: "Ты не мужчина, я тебя не уважаю, расист".

Когда тебя не могут уволить:

Так вот откуда ноги растут:

Украинские арбитры негодуют из-за "произвола" Лучано Лучи, поэтому на правах анонимности предоставили скандальные подробности "рабочего процесса" в Комитете арбитров УАФ.

Коротко о ситуации:

Бразильский полузащитник Клейтон не прошел просмотр в Динамо и покинул расположение киевского клуба.

А кто ему виноват? Готовиться нужно:

Гент расторг контракт с главным тренером Ласло Белени, у которого произошел конфликт с Романом Яремчуком.

Теперь футболисты не будут рады сравнениям с Лео:

Тоттенхэм арендовал у мадридского Реала Гарета Бэйла. "Шпорам" удалось опередить Манчестер Юнайтед в борьбе за валлийца.

В матче с Кристал Пэлас также было?

Рома готова заплатить за Манора Соломона 12 миллионов евро, однако данная сумма не устраивает Шахтер.

Опорный полузащитник Динамо Мохаммед Кадири перешел на правах аренды в тульский Арсенал.

Надеемся, что не повторит судьбу Шюррле:

Колос обыграл Арис в дебютном матче еврокубков в своей истории.

Браво!

Экс-полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце сейчас находится в статусе свободного агента, при этом о завершении карьеры он не задумывается: "Не хочу заканчивать карьеру, пока не выиграю Лигу чемпионов хоть раз".

Как-то даже немного грустно:

Нападающий Олимпика Бенито, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о своих планах на карьеру: "Моя главная цель — попасть в один из топ-чемпионатов Европы".

Небольшой экскурс в историю:

Тайсон сообщил руководству Шахтера, что не будет продлевать контракт.

Уже никто не удивится:

Бавария поиздевалась над Шальке в первом туре Бундеслиги, забив в ворота соперника восемь безответных мячей.

Провели параллель и сделали логические выводы:

Нападающего Баварии Роберта Левандовски обвинили в мошенничестве за то, что он, якобы, присвоил 9 миллионов евро.

За такое действительно нужно наказывать:

Додо подписал с Шахтером новый контракт, который рассчитан на пять лет.

Но наши читатели обратили внимание на другой момент:

Вулверхэмптон представил новую форму в цветах флага Португалии.

Хамес Родригес забил дебютный гол за Эвертон и вскоре получил по лицу от Кирана Гиббса.

А если Хамес потом обвинит Гиббса в гомофобии?

Шахтер вновь не сумел обыграть Зарю в Запорожье.

2020 год не перестает удивлять:

Никита Евтушенко, Football.ua