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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда и полузащитника Манчестер Сити Фила Фодена исключили из сборной Англии за то, что они проводили время с девушками и нарушили правила карантина.

Еще и первый тур АПЛ перенес:

Спросит у Гринвуда, почему тот ошивается с одним из "горожан":

В Манчестер Сити остались недовольны тем, что Фил Фоден нарушил правила карантина и официально осудили своего полузащитника.

P. S. Манчестер Юнайтед также осудил Мейсона Гринвуда.

Днепр-1 объявил о подписании бывшего защитника Днепра Дугласа, который находился в статусе свободного агента.

Не самые плохие варианты:

Интер представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

Мой лайк стоит там неспроста:

На нашем сайте вышел материал о величайших тактических заменах в английской Премьер-лиге.

Были и другие примеры величайших тактических замен:

Зинедин Зидан больше не рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла, поэтому Реал готов ради ухода валлийца выплачивать половину его зарплаты.

Сложно не догадаться, о чем были комментарии:

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо оценил вероятность ухода Лионеля Месси из Барселоны: "Месси может перейти только в клуб, не уважающий финансовый фейр-плей".

Двух первых также можно вычеркивать:

Манчестер Юнайтед презентовал необычный третий комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне.

Сходство с формой Ювентуса — тактический ход от МЮ:

Динамо и Десна не выявили сильнейшего во втором туре чемпионата Украины, сыграв в нулевую ничью.

Копилка с перлами нового сезона УПЛ пополняется:

Рановато такие ярлыки на Десну вешать:

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал слухи, которые связывали Андрея Ярмоленко с возможным переходом в китайский Шаньдун Лунэн: "Я ничего об этом не слышал".

В Киеве, Харькове, Львове и многих других городах ужесточили карантинные меры, поэтому на футбол смогут ходить не более 220 человек.

Арсенал разгромил Фулхэм в первом матче нового сезона английской Премьер-лиги, благодаря чему расположился на первом месте в турнирной таблице.

Это никогда не перестанет быть актуальным:

Полузащитник Бенфики Филип Кровинович попал в сферу интересов донецкого Шахтера.

Ливерпуль добыл тяжелейшую победу над Лидс благодаря хет-трику Мохаммеда Салаха, при этом два гола египтянин записал на свой счет после реализованных пенальти.

Лидс решил противостоять МЮ по всем фронтам и делать все наоборот:

Тоттенхэм показал далеко не лучшую свою игру в первом туре АПЛ и минимально уступил Эвертону.

Никита Евтушенко, Football.ua