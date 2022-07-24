Англія

Керманич Арсеналу відповів на багато питань після останньої перемоги над командою Томаса Тухеля.

В Орландо (США) відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою між Арсеналом та Челсі, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону та завершився розгромною перемогою "канонірів" з рахунком 4:0.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета відповів в інтерв'ю офіційному сайту "канонірів" на низку питань, пов'язаних з минулим матчем, травмами в команді, новими трансферами та майбутнім центрального захисника Вільяма Саліба.

"Чи треба вболівальникам радіти перемозі? Так, але це був товариський матч. Як бачите, гра може отримати багато позитивних моментів. Те, як ми грали, інтенсивність, яку ми демонстрували, те, як ми намагалися показати, що ми представляємо з себе як команда. Але в той же час це всього лише товариський матч. Не захоплюйтеся.

Є ще багато речей, у яких ми маємо вдосконалюватися та робити краще. Але я вважаю, що добре отримати імпульс, завершити тур належним чином, подарувати задоволення нашим фанатам і всім, хто зробив внесок у те, щоб цей тур відбувся. Тепер настав час повернутися до Лондона, зосередитись і продовжувати вдосконалюватися та робити кроки вперед".

Про трансфери:

"Які варіанти розглядаємо для трансферу? Наразі зосереджуюсь на тих гравцях, які у мене є. Ми знаємо, що ми хочемо зробити. Треба отримати найкраще від гравців, які у нас є".

Про відсутність Томіясу, Тірні та Вієйри:

"На даний момент Тірні та Томіясу не в формі, у нас є інші варіанти, але я думаю, що було добре спробувати різні речі, налагодити деякі зв'язки у великих матчах. Наразі я задоволений тим, як зіграла команда.

Так, Томі дуже близький до того, щоб розпочати з кількох тренувань. Сподіваюся, це станеться наступного тижня, а Фабіо Вієйра, можливо, трохи довше. Я думаю, що йому потрібен ще тиждень або близько того, перш ніж він почне працювати з командою, але він наполегливо працював, і йому справді не пощастило розпочати свою кар'єру в Арсеналі таким чином, але знову ж таки, він добре вписується".

Про Вільяма Саліба:

"Мені дуже приємно бачити, як він грає, як він адаптувався до команди, зрілість, яку він продемонстрував у свій 21 рік, та продовжує це робити. Ми будемо продовжувати його розвивати, у нього величезний потенціал, він уже є топ-гравцем, і ми повинні зробити його ще кращим. Мені сьогодні він здався готовим до цього".

Ранню заміну Жезуса:

"Так, у першому таймі він отримав удар. Я думаю, йому б було не дуже комфортно продовжувати, і звичайно, ми сьогодні не ризикували.

Чи зможе Жезус поборотися за "Золоту бутсу"? Я не знаю, у нас передсезоння. Що я можу вам гарантувати, так це те, що він зробить усе можливе, щоб стати найкращим гравцем, ось і все".

Нагадаємо, раніше головний тренер Арсеналу Мікель Артета також поділився думкою про дебютну гру Олександра Зінченка у футболці "канонірів". Крім того, на нашому сайті є інтерв'ю головного тренера Челсі Томаса Тухеля після розгромної поразки Арсеналу.