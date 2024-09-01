Англія

Команда Іллі Забарного здійснила неймовірний камбек.

В рамках 3-го туру АПЛ Борнмут на Гудісон Парк здобув вольову перемогу над Евертоном (3:2). Команда Іллі Забарного поступалася колективу Віталія Миколенко 0:2 до 87-ї хвилини зустрічі, але в підсумку зуміла переломити хід двобою та вирвати дивовижну перемогу.

Таким чином, Борнмут встановив рекорд англійської Прем'єр-ліги. Цей камбек став найпізнішою вольовою перемогою в історії АПЛ із гандикапу в два голи.

Раніше повідомлялося, що Борнмут орендував у Челсі Кепу.