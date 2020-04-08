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    08 апреля 2020, 16:24

    Оливер Кан: история карьеры великого немецкого вратаря

    Читатель Football.ua Антон Панченко в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает о легендарном Оливере Кане.

    Оливер Кан, Getty Images
    Оливер Кан, Getty Images 08 апреля 2020, 16:24

    2 сентября 2008 года – на Аллианц-Арене свой прощальный матч проводит Оливер Кан. На 75-й минуте Олли покидает поле и легендарного голкипера заменяет почитавшийся тогда его преемником в Баварии (к сожалению, несостоявшийся) Микаэль Рензинг. Матч, закончившийся со счетом 1:1, поставил точку в футбольной карьере великого вратаря. 

    Начиналась же футбольная карьера Олли довольно прозаично – в 6-летнем возрасте маленького блондина в ДЮСШ Карлсруэ привел его отец. Помните, как начинается карьера фактически всех великих и не очень вратарей? Правильно, с опыта игры полевым игроком. Естественно, наш герой исключением не стал и поначалу активно поигрывал в полузащите (как и отец!.. Правда Кан-старший провел в Карслруэ за два сезона всего 11 матчей). И быть бы Оливеру хавбеком, если бы не подаренная дедом коллекция наклеек его будущего наставника – Зеппа Майера, где последний изображался в разных ракурсах, при этом ловя мячи.

    Впрочем, до первого номера на спине и по статусу было еще очень далеко. В первых трех сезонах Кан сыграл ни много ни мало – четыре матча, пропуская при этом не меньше двух голов за игру. Несмотря на то, что ни в одном мяче вины нашего героя не было, в дальнейшем ему светила перспектива быть "вечно вторым" за спиной Александра Фамуллы. И неизвестно, сколько бы еще так продолжалось, если бы не Его Величество Случай. Вряд ли тогдашний тренер Карлсруэ Винфрид Шефер (тот самый, с которым сборная Камеруна не очень удачно съездила на ЧМ-2002, при этом встретившись в группе с немцами, в воротах которых стоял…конечно же Кан) читал повесть Льва Кассиля "Вратарь республики", но ее олицетворение в жизни пришлось на карьеру Оливера.

    10 октября 1990 года в перерыве матча чемпионата с Бохумом его клуб "горел" со счетом 0:2. Тренер принимает решение выпустить в рамку Олли Кана (согласитесь, параллель с Антоном Кандидовым напрашивается сама собой), который за второй тайм взял несколько "мертвых" мячей, а Карлсруэ выиграл в итоге 3:2! С этого момента "Пауль" становится безоговорочным первым номером в клубе.

    Одним из наиболее знаменитых матчей Карлсруэ является игра 1/16 финала Кубка УЕФА против Валенсии (которую в то время тренировал нынешний тренер сборной Турции Гус Хиддинк). Ну кто мог поставить на немецкий клуб после гостевого поражения 1:3, тем более, что гол престижа команда провела на 80 минуте? Ответный матч шокировал всех – 7:0 – "опуск" испанского клуба. Оливер Кан отыграл оба матча, которые, возможно, сыграли решающую роль в его будущем переходе в Баварию.

    В 1994 году свою карьеру заканчивал Раймонд Ауманн и мюнхенцы положили глаз на харизматичного блондина из Карлсруэ. Серьезность намерений подтвердила сумма трансфера – 2,3 миллиона евро, рекордные по тем временам деньги за вратаря в Бундеслиге. Зная скаутов Баварии, можно смело говорить, что они обращали внимание не только на футбольные качества, но и личностные, психологические аспекты Кана. С этим у вратаря все было в порядке. Наш герой был достаточно начитанным (а его любимым автором является Пауло Коэльо – серьезная литература для футболиста), небезуспешно поигрывал на бирже, прочитав при этом большой объем экономической литературы. С психологией у парня тоже оказалось все хорошо – угрюмый здоровяк в воротах, к которому подходить близко боялись как свои, так и чужие.

    В Мюнхене Оливер сразу же проявил себя как человек, который за словом и делом в карман не полезет (что радикально отличает его от многих флегматичных и замкнутых вратарей). Ну кому еще придет в голову чуть не удушить партнера по команде (в нашем случае, Андреаса Херцога) за неуверенные действия на поле?

    А каратистский прием против Стефана Шапиюза?

    Укусить за шею Херрлиха – пожалуйста.

    (А в 2002 году Оливер выиграл суд у компании ЕА, которая незаконно использовала его имя в FIFA 2002. Тем самым, отсудил миллион евро!) Для Кана все это было совершенно нормальным. Именно с той поры его начали забрасывать бананами, но Олли, несмотря на свою угрюмость, оказался еще и человеком с хорошим чувством юмора и однажды съел фрукт прямо на поле!

    - Чувствуете ли Вы неблагожелательность болельщиков противника по отношению к себе? Например, когда зрители забрасывают Вас бананами.

    - Что-то я этого не замечал. Меня это абсолютно не волнует. Я пребываю как бы в ином мире.

    Вскоре пришел и первый футбольный успех. В 1996 году Бавария завоевала Кубок УЕФА, победив в финале Бордо – 2:0, 3:1. В обоих матчах Кан отыграл великолепно. Но о сборной голкипер даже и думать не мог. В национальной команде Германии есть неофициальная традиция – если вратарь является безоговорочным номером 1, то он остается им до конца своей карьеры. Вот и сидел Оливер на "банке" за спиной Андреаса Кепке на ЧМ-1994, ЧЕ-1996 (где его в полуфинале из-за травм многих игроков думали даже заявлять полевым игроком!) и ЧМ-1998.

    Главный клубный трофей все никак не давался. В 1999 Кан и Бавария подошли к нему на расстояние вытянутой руки. Что произошло в добавленные три минуты знают все – 1:2 и только серебряные медали финалистов.

    - В Лиге вы упустили победу над МЮ за две минуты…

    - Такое не забывается. Счастье нам не улыбнулось. Бог отвернулся от нас.

    - Вам действительно было плохо после игры с МЮ? Вы после этого поражения даже пропустили несколько игр.

    - Да. Это были тяжелые времена. Я оказался в подвешенном состоянии в сборной и должен был бороться за свое место.

    Кан не смог помочь своей команде в 99-м, зато в 2001 он уже был полноценным героем матча с Валенсией. Между этими финалами Олли неудачно съездил первым номером на Чемпионат Европы 2000 года – одно очко в трех матчах и пять пропущенных голов, среди которых и глупая ошибка после удара Сержио Консейсао. Спустя год Оливер получил возможность полностью проявить свои вратарские качества в серии послематчевых пенальти. После промаха на первом ударе Пауло Сержио казалось, что мюнхенцам ничего не светит, но Кан взял удары Заховича, Карбони и Пеллегрино, добыв очередной трофей.

    - Герр Кан, считаете ли Вы финал ЛЧ с Валенсией пиком Вашей карьеры?

    - Нет! Хотя я сделал все, что мог. Если говорить о пике, то это не столько сама игра, сколько серия послематчевых пенальти.

    - Какие мысли пронеслись в Вашей голове, когда Пеллегрино устанавливал мяч?

    - "Помоги, Боже!" — подумал я и собрал все силы. Тогда на карту сразу было поставлено все!

    Что делают обычно игроки, которые только что выиграли Лигу чемпионов или любой другой важный трофей? – Веселятся, радуются. Что сделал Оливер после решающего сейва? – Начал успокаивать своего визави Сантьяго Каньисареса, который проиграл в Лиге второй финал подряд. Ничто человеческое ему не чуждо.

    2001 год стал самым удачным в карьере вратаря. К КЕЧ он также добавил Межконтинентальный кубок, Бундеслигу, то есть выиграл все главные турниры. Во многом благодаря нему сборная Германии пробилась на ЧМ-2002 через украинский барьер (Кан взял пару выходов один на один в Киеве). Благодаря этим достижениям он считался одним из главных претендентов на Золотой мяч. Тем не менее, свой негативный оттенок оставили 1:5 против англичан, где Оливер "съел" трешку от Майкла Оуэна, который впоследствии и стал обладателем трофея. Кану же досталось третье место (два года подряд, в 2001 и 2002).

    Звездный час голкипера пришелся на единственный Чемпионат мира, где Кан был первым номером сборной. Пропустив гол во втором туре от Ирландии, Олли удерживал ворота на замке четыре матча подряд до финала. А дальше…

    - Я должен был не ловить, а отбивать этот мяч. Ривалдо пустил его сильно и низко, я не успел сгруппироваться и мяч отскочил к Роналдо…

    Катастрофическая ошибка стоила Германии чемпионства, но давайте вспомним прогнозы перед ЧМ-2002 и взглянем правде в глаза. Максимум, что могло светить немцам по мнению специалистов – 1/4 финала, и то при удачной сетке. На практике путь оказался еще легче, притом, что наш герой в каждом матче выручал сборную и во многом благодаря нему Германия вышла в финал. За свою игру он и получил приз Лучшего игрока и Лучшего вратаря турнира (приз Льва Яшина), попутно установив рекорд на то время – 0,43 пропущенных гола за матч среди киперов, которые сыграли пять и более матчей на Чемпионатах мира.

    Если посмотреть на карьеру Титана сегодня, то можно разделить ее на два периода – до и после финала ЧМ. До финала-2002 Кан постепенно совершенствовался, выходил на новый уровень, после чего в его игре начался спад. В 2004 году сборная снова опозорилась на Евро-форуме, добыв в группе два очка, одно из которых – с Латвией. А что отличает хорошего кипера от классного? – Умение выручить в моменты, когда команда не может добыть результат. Те качества, что были у "Кинг-Конга" на ЧМ-2002, и близко не наблюдались в 2004-м.

    На неурядицы в футболе наложился и развод с женой Симоной, которая в тот момент была беременна их сыном Давидом. Как говорится, "вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро" — Олли закрутил роман с молодой официанткой Вереной Керт, которая на 13 лет моложе его. В том же 2005 году Оливер шел последним среди всех вратарей Бундеслиги по процентам отбитых мячей. Складывалось впечатление, что в его ворота будут залетать все мячи, которые идут в створ.

    Мог Кан быть основным вратарем и на ЧМ-2006, но выбор Клинсманна пал на Йенса Леманна, который проводил впечатляющий сезон, установив рекордную сухую серию в Лиге чемпионов. Собрав волю в кулак, Оливер ради Маншафта согласился забыть о трениях с Леманном, а показательным стал момент перед серией пенальти с Аргентиной, когда Кан пожал руку Йенсу и пожелал тому удачи. Чего только не сделаешь ради сборной… На этом же турнире Оливер Кан провел и последний матч за национальную команду – 3:1 с Португалией в матче за третье место.

    В клубе дела шли не очень хорошо. В Лиге чемпионов после успеха 2001 года "Бавария" дальше 1/4 финала не проходила, а в сезоне 2006/07 заняла непривычное для себя четвертое место в Бундеслиге. Так что свой последний сезон в карьере Кан проводил не в Лиге чемпионов, а в Кубке УЕФА, где мюнхенцы ни шатко, ни валко прошли в полуфинал. А там были домашние 1:1 и 0:4 на Петровском. Окончание карьеры в еврокубках – хуже не придумаешь… Не перекроет этого и очередное чемпионство в Германии, коих у Кана насчитывается восемь за всю карьеру.

    После завершения карьеры наш герой решил немного отдохнуть от футбола. Вскоре он начал комментировать матчи на канале ZDF. При этом предложение о работе на должности спортивного директора от злейшего врага мюнхенцев – Шальке — Кан отверг.

    А в августе прошлого года "Бавария" объявила о том, что Оливер стал новым функционером клуба. На данный момент экс-голкипер мюнхенцев выступает в качестве члена правления команды. После истечения срока действия контракта Карла-Хайнца Румменигге 31 декабря 2021 года Оливер Кан займет должность исполнительного директора.

    - Для меня будет большой честью занять эту должность. Я благодарю руководство клуба во главе с Ули Хенессом за доверие. Мы тесно связаны с клубом, он очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба – это то, чего придерживается наш клуб. В будущем я хотел бы развивать эти ценности вместе с сотрудниками клуба.

    Вот такой он, Оливер Кан. Немного скандальный, угрюмый, но харизматичный, с характером. Именно такие они – великие футболисты, в том числе и Оливер Кан – немецкий Nummer eins.

    Антон Панченко, читатель Football.ua

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