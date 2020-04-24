Фан-сектор

Читатель Football.ua Виктор Жигулин рассказывает о неожиданных победителях в ведущих европейских чемпионатах.

Прочитав Football.ua статью о неожиданном чемпионстве Кальяри в чемпионате Италии в сезоне-1969/70, я решил поискать всех таких чемпионов в истории разных турниров. В дебри я вдаваться не стал и точкой отсчёта взял послевоенное время. А точнее сезон 1950 года, когда Европа уже более-менее отошла от последствий Второй мировой войны.

Тоттенхэм – сезон-1950/51

Первым таким чемпионом стал Тоттенхэм. Команда была основана 5 сентября 1882 года, группой 13-летних школьников, которые были членами крикетного клуба. Изначально он назывался просто Хотспурс (сорвиголова), в честь одного из героев произведениях Шекспира. В 1884 году клуб получил новое название: Спортивный футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур. Благодаря улице Тоттенхэм Хай Роуд в названии клуба появилось слово Тоттенхэм. В 1901 году на эмблеме клуба появился петушок. Это связано с тем, что вышеупомянутый герой Шекспира был завсегдатаем петушиных боев. Первый официальный матч команда сыграла 19 ноября 1887 года с прародителем Арсенала и даже одержала победу со счетом 2:1. Вот только матч не был доигран из-за наступления темноты. В 1895 году клуб получил статус профессионального.

В довоенное время команда 12 сезонов провела во втором дивизионе и 16 – в первом. Только в трёх из них они попадали в десятку. Но это были 6-е, 3-е и 2-е места. При этом команда дважды выигрывала Кубок Англии. Вторую мировую войну команда встретила во втором дивизионе. После возобновления футбольных баталий перед командой была поставлена задача попасть в первый дивизион. Эту задачу возложили на Джо Халма, бывшую легенду Арсенала. За 4 года под его руководством команда повыситься в классе так и не смогла.

Его сменил легендарный игрок и любимец болельщиков довоенного периода Артур Роу (201 матч в составе команды). Короткий пас, стеночки, открывания для ответной передачи – такую тактику исповедовал тренер. Роу пригласил из Саутгемптона защитника, дебютировавшего в сборной Англии, Альфа Рэмси за 20 тысяч фунтов. Такая тактика стала неожиданной для соперников, и команда заняла первое место, получив право играть в первом дивизионе.

Фаворитами чемпионата были Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон и победитель двух последних чемпионатов Портсмут. От Тоттенхэма ничего особого не ждали. Это подтвердил уже первый матч против Блэкпула, проигранный 1:4. Но, тем не менее, после пяти туров команда с шестью очками занимала 9 место, всего два очка проигрывая лидирующему Арсеналу, с которым они сыграли 2:2 на его поле. Тогда за победу давали 2 очка. 9 сентября команда на своем поле смогла обыграть одного из фаворитов МЮ 1:0, но уже через неделю на выезде проиграла 1:2 другому фавориту Вулверхэмптону.

После десяти туров команда была все на той же девятой позиции, но уже с пятиочковым отставанием от лидирующего Ньюкасла. После ничьей с Сандерлендом в девятом туре команда одержала 8 побед подряд, обыграв 5:1 Портсмут, который к тому моменту шел в середине таблицы, и 7:0 Ньюкасл, шедший вторым. Серия была прервана поражением 2:3 от середняка Хаддерсфилда. Потом были две ничьи со второй командой таблицы Миддлсбро и предпоследний Шеффилд Уэнсдей. Первую половину чемпионата команда завершила на 4-м месте с трехочковым отставанием от лидирующего Миддлсбро. В 22-м туре со счетом 1:0 был обыгран и догнан по очкам Арсенал. 30 декабря был обыгран Чарльтон, что позволило команде выйти на первое место. Следующий матч 13 января был против одиннадцатого на тот момент МЮ, который проигрывал "шпорам" 10 очков.

Даже поражение 1:2 не смогло сместить команду с первого места, поскольку Миддлсбро проиграл Арсеналу. В следующем туре со счетом 2:1 был обыгран идущий четвертым Вулверхэмптон. Дальше команда чередовала победы, ничьи и поражения. И только такие же не стабильные результаты основных конкурентов Арсенала и Миддлсбро позволяла команде оставаться на вершине турнирной таблицы. После 35 туров команда все так же шла на первом месте, на 4 очка опережая МЮ, выдавший феноменальный отрезок.

Три победы подряд и проигрыш МЮ от Сток Сити за 4 тура до конца чемпионата увеличивают отрыв до 6 очков. Одно очко в следующих двух матчах и уже 3 очка отрыва за два тура. 28 апреля команда играла дома против отчаянно борющегося за выживание Шеффилд Уэнсдей. Победа 1:0 позволила команде за тур до завершения стать чемпионом. Президент Футбольной лиги Артур Дрюри, вручая чемпионам кубок, сказал: "Я не только поздравляю команду с победой, но и выражаю общее восхищение тем, в каком стиле эта победа была добыта!"

М Команды И В Н П Мячи О 1 Тоттенхэм Хотспур Лондон 42 25 10 7 82-44 60 2 Манчестер Юнайтед 42 24 8 10 74-40 56 3 Блэкпул 42 20 10 12 79-53 50 4 Ньюкасл Юнайтед 42 18 13 11 62-53 49 5 Арсенал Лондон 42 19 9 14 73-56 47 6 Миддлсбро 42 18 11 13 76-65 47 7 Портсмут 42 16 15 11 71-68 47 8 Болтон Уондерерз 42 19 7 16 64-61 45 9 Ливерпуль 42 16 11 15 53-59 43 10 Бернли 42 14 14 14 48-43 42 11 Дерби Каунти 42 16 8 18 81-75 40 12 Сандерленд 42 12 16 14 63-73 40 13 Сток Сити 42 13 14 15 50-59 40 14 Вулверхэмптон Уондерерз 42 15 8 19 74-61 38 15 Астон Вилла Бирмингем 42 12 13 17 66-68 37 16 Вест Бромвич Альбион 42 13 11 18 53-61 37 17 Чарльтон Атлетик Лондон 42 14 9 19 63-80 37 18 Фулхэм Лондон 42 13 11 18 52-68 37 19 Хаддерсфилд Таун 42 15 6 21 64-92 36 20 Челси Лондон 42 12 8 22 53-65 32 21 Шеффилд Уэнсдей 42 12 8 22 64-83 32 22 Эвертон Ливерпуль 42 12 8 22 48-86 32

Все 42 матча провели 29-летний вратарь Тед Дитчберн, сыгравший свой первый матч в команде 31 августа 1946 года и в последующие шесть лет пропустивший только два поединка Тоттенхэма, и 27-летний защитник Харольд Кларк, пришедший в команду в 1949 году. Пару в защите Кларку составлял 30-летний Артур Уиллис, сыгравший 39 матчей. За команду он играл с 1946 года. Их обязанностью была исключительно оборона.

Правым защитником был Альф Рэмси, который был не очень скоростным игроком, но зато великолепно читал игру, умело выбирая позицию. На его счету 40 матчей и 4 гола. Так же 40 игр провел 25-летний фланговый полузащитник Эдди Бейли, выступавший за команду с 1946 года. Он был быстрым и невероятно энергичным, что позволило ему забить 12 голов. Еще 40 матчей провел 26-летний вингер Сонни Уолтерс, игравший за команду с 1946 года, но ставший основным при Роу. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив 15 голов.

В центре поля действовала великолепная связка Рон Берджесс (33 года) и Билл Николссон (31 год). Они оба были подписаны в один день еще в 1938 году. Первый сыграл 35 игр (2 гола), а второй – 41 матч (1 гол). Рон был одним из двух не англичан в составе. Он родился в Уэльсе. Вторым был Алекс Райт из Шотландии, но он сыграл только 2 игры. Так же больше половины игр сыграли Лесли Медли (35 игр – 11 голов), Лен Дукемин (33 игры – 14 голов), Лесли Беннет (25 игр – 7 голов) и Питер Мёрфи (25 игр – 9 голов).

В следующем сезоне Тоттенхэм занял второе место, отстав от МЮ на 4 очка. Историки говорят, что причиной этому стала холодная зима, испортившая большинство полей, а для играющей низом и в короткий пас команды это было смерти подобно.

Челси – сезон-1954/55

Команда была создана в 1905 году братьями Мирс. Сначала они построили стадион Стэмфорд Бридж, названный в честь уже несуществующей речки Стэмфорд, притока Темзы. Стадион планировали сдавать в аренду, но никто не хотел его использовать за те деньги, которые требовали братья. Тогда они и создали свою футбольную команду. 10 марта в мэрию были отправлены бумаги о создании команды Стэмфорд Бридж.

Но такое название чиновники отвергли, как и поступившее потом Лондон. С третьей попытки появилось название Челси. Клуб хотел войти в Южную футбольную лигу, но против этого были другие лондонские клубы. Тогда братья попытали счастья, отправив запрос в английскую Футбольную лигу. Лига, дабы расширить свое влияние на юг, принимает команду. В итоге клуб, который не только не сыграл ни одного матча, но у которого еще не было даже команды, попадает во второй дивизион чемпионата Англии.

Перед первым матчем в чемпионате и вообще в своей истории 2 сентября 1905 года против Стокпорт Каунти команда насчитывала всего 12 полевых игроков. Но проиграли они достойно – 0:1. Несмотря на это, команда в итоге заняла третье место, а в следующем году поднялась в первый дивизион. В итоге 29 сезонов из 39 до своего чемпионства команда провела в первом дивизионе, где особых успехов не достигла. Если не считать третьего места в сезоне-1919/20, то команда выше восьмого места не подымалась. В Кубке Англии был один финал в сезоне-1914/15 и пять полуфиналов.

Сезон-1953/54 команда закончила восьмой и, конечно же, в фаворитах не ходила. Командой руководил Эдвард Дрейк, пришедший в команду в 1952 году. Он ввел более жесткий режим тренировок, основанный на работе с мячом, что в то время было редкой практикой в английском футболе. Прежняя политика клуба по подписанию ненадежных именитых игроков была оставлена. Дрейк вместо этого использовал свои знания о низших дивизионах и любительской игре, чтобы набрать малоизвестных, но более надежных игроков.

Перед началом чемпионата из Рединга был приобретен полузащитник Стэн Уикс, сыгравший в итоге 21 матч (1 гол), из Форт Юнайтед – нападающий Питер Брабрук (3 игры), а из Миддлсбро Симус О’Коннел (10 матчей – 7 голов), который отметился хэт-триком в своём первом матче против МЮ. Фаворитами сезона считались, показывающие стабильные результаты в последние годы, МЮ, Арсенал, Вулверхэмптон и Вест Бромвич.

Открывать сезон команде выпало на выезде против вернувшегося в первый дивизион Лестер Сити. Благодаря голу капитана Роя Бентли, команда сыграла вничью 1:1. Затем были две победы и две ничьи с командами из первой десятки прошлого сезона. В итоге команда шла на 6-м месте с отставанием в очко от тройки лидеров. В 6-м туре последовало первое поражение от Престона 0:1. Дальше были две победы, ничья и поражение, что после 10 туров давало 4-е место с тем же очком отставания от лидирующего Вест Бромвича, но команда сыграла на игру больше всех остальных. Дальше была домашняя игра с лидером, завершившаяся вничью 3:3.

Дальше поражение от середняка Хаддерсфилда и битва с МЮ на своем поле. Именно в этом матче О'Коннел забил три гола. Но у соперника тоже нашелся футболист, ответивший тем же. В итоге поражение 5:6. Затем еще два поражения и после 15 туров команда опустилась на 12-е место, на 5 очков отставая от Вулверхэмптона и имея на игру больше. Затем последовали две победы и две ничьи и в 20-м туре выездной матч с Вулверхэмптоном. Победа 4:3 позволила подняться на 8-е место и сократить отставание от поверженного соперника до 3 очков. Дальше были три победы и одно очко в двух матчах против Арсенала. Это позволило команде подняться на 4-е место с очком отставания от Сандерленда. В следующих 5 матчах было набрана половина очков, что давало 5-е место и 5 очков от Вулверхэмптона. Победа над проваливающим сезон Вест Бромвичем открыла серию из 10 матчей без поражений (3 ничьи). 26 марта благодаря поражению Вулверхэмптона команда вышла на первое место, опережая конкурента на очко, но сыграв на матч больше.

После 35 тура отрыв составлял уже 5 очков, но и игр было на три больше. 9 апреля на своём поле, в присутствии 75000 зрителей благодаря единственному голу Силлета был обыгран Вулверхэмптон. Отрыв составил 6 очков от Ман Сити и 7 – от Вулверхэмптона. Но Челси оставалось провести 3 игры, а конкурентам 4 и 5 соответственно. Но МС начал буксовать, а Вулверхэмптон так же не обошелся без потерь.

После матчей 18 апреля Челси имел преимущество в 4 очка от второго места. По потерянным очкам на чемпионство все еще претендовал Вулверхэмптон, Портсмут и теоретически МС. 20 апреля "горожане" обыграли "волков" 3:0. Обеим командам теперь нужно было рассчитывать на два поражения Челси. Но 23 апреля Челси на своем поле обыграл Шеффилд Уэнсдей 3:0, и вычеркнул их из списка претендентов. Портсмут, сыграв вничью с Кардифом, сам себя вычеркнул. Так лондонцы впервые выиграли чемпионат Англии. Ничего нерешающий матч против МЮ прервал беспроигрышную серию команды.

М Команды И В Н П Мячи О 1 Челси Лондон 42 20 12 10 81-57 52 2 Вулверхэмптон Уондерерз 42 19 10 13 89-70 48 3 Портсмут 42 18 12 12 74-62 48 4 Сандерленд 42 15 18 9 64-54 48 5 Манчестер Юнайтед 42 20 7 15 84-74 47 6 Астон Вилла Бирмингем 42 20 7 15 72-73 47 7 Манчестер Сити 42 18 10 14 76-69 46 8 Ньюкасл Юнайтед 42 17 9 16 89-77 43 9 Арсенал Лондон 42 17 9 16 69-63 43 10 Бернли 42 17 9 16 51-48 43 11 Эвертон Ливерпуль 42 16 10 16 62-68 42 12 Хаддерсфилд Таун 42 14 13 15 63-68 41 13 Шеффилд Юнайтед 42 17 7 18 70-86 41 14 Престон Норт Энд 42 16 8 18 83-64 40 15 Чарльтон Атлетик Лондон 42 15 10 17 76-75 40 16 Тоттенхэм Хотспур Лондон 42 16 8 18 72-73 40 17 Вест Бромвич Альбион 42 16 8 18 76-96 40 18 Болтон Уондерерз 42 13 13 16 62-69 39 19 Блэкпул 42 14 10 18 60-64 38 20 Кардифф Сити 42 13 11 18 62-76 37 21 Лестер Сити 42 12 11 19 74-86 35 22 Шеффилд Уэнсдей 42 8 10 24 63-100 26

Все 42 матча чемпионата отыграли 27-летний полузащитник Дерек Сондерс, пришедший в команду в 1953 году из любительского футбола, и 31-летний вингер Эрик Парсонс, пришедший за 23000 фунтов из Вест Хэма в 1950 году. Первый забил один гол, а второй – 11. На матч меньше провел нападающий и капитан команды 30-летний Рой Бентли, пришедший в 1948 году за 11000 фунтов из Ньюкасла. Он стал лучшим бомбардиром команды с 22 голами (7 результат среди всех бомбардиров). 40 матчей (14 голов) сыграл шотландский нападающий 29-летний Джон Макникол, приобретенный в 1952 году у Брайтона за 12000 фунтов.

На матч меньше (1 гол) отыграл 30-летний полузащитник Кеннет Армстронг, игравший за команду с 1946 года. 36 игр (1 гол) сыграл 30-летний шотландский защитник Стэнли Вильямс, пришедший из Брайтона за 6000 фунтов в 1949 году. 31 матч и один гол на счету 37-летнего защитника Джона Харриса, выступавшего за команду с 1945 года. Половину и больше матчей отыграли 26-летний нападающий Лесли Стаббс (27 игр – 5 голов), 26-летний шотландский вратарь Билл Робертсон (26 матчей), 20-летний вингер Фрэнк Бланстоун (23 игры – 3 гола), 21-летний защитник Питер Силлет (21 матч – 6 голов) и вышеупомянутый Стэн Уикс. Как видим, команда была возрастная и опытная.

В следующем сезоне команда заняла лишь 16-е место и в последующие 6 сезонов не подымалась в первую десятку, в итоге вылетев во второй дивизион после сезона-1961/62. Уже через сезон они вернулись в первый дивизион и на протяжении девяти сезонов всегда были в первой десятке, дважды завоевав бронзу.

В сезоне-1955/56 стартовал Кубок европейских чемпионов. Челси, как чемпион Англии, получил приглашение в нем участвовать, но Футбольная ассоциация Англии посоветовала им отказаться от участия турнире, поскольку это могло негативно сказаться на выступлении команды в чемпионате Англии.

Абердин – сезон-1954/55

Шотландский Абердин был создан в 1903 году в результате слияния трех клубов: Виктория Юнайтед, Орион и непосредственно Абердин. Свой первый матч команда сыграла 15 августа того же года против Стенхаусмуир (1:1). В сезоне-1904/05 команда получила место во втором дивизионе. Несмотря на седьмое место, команда была выбрана для участия в первом дивизионе следующего сезона. С тех пор команда ни разу не покидала его.

До поры до времени результаты были в середине таблицы. Были и кратковременные прорывы: серебро 1910/11 и 1936/37 и три бронзы, последняя из которых была добыта в сезоне-1946/47. В том же сезоне был выигран Кубок Шотландии. После пятого места в сезоне-1950/51 были два одиннадцатых места и девятое. Зато в двух сезонах до чемпионского команда дважды выходила в финал Кубка страны. Трио атакующих футболистов Гарри Йорстон, Арчи Бэйрд и Джорж Гамильтон были любимцами местных фанатов. Но в 1953 году Бэйрд ушел из команды.

Не смотря на два финала, команда вообще не считалась фаворитом начинающегося сезона-1954/55. Как обычно в фаворитах ходили Рейнджерс, действующий чемпион Селтик, Хиберниан и в меньшей степени Харт-оф-Мидлотиан (так же известный как Хартс). Командой руководил Дэвид Халлидей, пришедший на эту должность в далеком 1938 году. Стартовав с домашней победы над Стерлинг Альбион со счетом 5:0, команда на старте одержала 4 победы подряд. Одна из них дома над Хибернианом со счетом 3:1.

Это позволило ей перед домашним матчем с Селтиком занимать первое место, опережая конкурента на одно очко. Рейнджерс и Хиберниан забуксовали сразу же на старте. Поражение 0:2 вынудило команду пропустить Селтик вперед. Но уже в следующем туре конкурент сыграл вничью, и на вершине стало двоевластье. Проиграв на выезде в конце октября Партик Тистл, занимавшему место во второй половине таблицы, команда одержала 5 побед подряд. 11 декабря предстоял выездной матч против Рейнджерс. Своего конкурента Абердин опережал на четыре очка, забуксовавший Селтик – на пять. Поражение 1:3 не сдвинуло команду с первой строчки.

А очередная девятиматчевая серия без поражений (лишь одна ничья с Ист Файф), заставила говорить о команде как о главном претенденте на чемпионство. Весну команда встретила с шестиочковым отрывом от Селтика. Третий Харт-оф-Мидлотиан отставал на 10 очков, Рейнджерс – на 12. Даже выездное поражение 0:2 от Харт-оф-Мидлотиан не сильно осложнило задачу. За 4 тура до финиша отрыв от Селтика составлял 3 очка. И команду ждали противостояния с основным конкурентом и Рейнджерс. Все было в их руках, но календарь был непростой.

В 28-м туре они играли дома с Рейнджерс. Соперник на чемпионство претендовал лишь теоретически и при фантастических раскладах. В итоге, 4:0 и благодаря поражению Селтика 1:2 от Хиберниан отрыв был увеличен до пяти очков. В следующем туре, 9 апреля, в городе Камбернолд Абердин играл с местной командой Кларк. Победа 1:0 позволила за два тура до конца впервые в своей истории стать чемпионом Шотландии. Ничего не значащий матч с Селтиком был проигран 1:2.

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Абердин 30 24 1 5 73 − 26 +47 49 2 Селтик 30 19 8 3 76 − 37 +39 46 3 Рейнджерс 30 19 3 8 67 − 33 +34 41 4 Хартс 30 16 7 7 74 − 45 +29 39 5 Хиберниан 30 15 4 11 64 − 54 +10 34 6 Сент-Миррен 30 12 8 10 55 − 54 +1 32 7 Клайд 30 11 9 10 59 − 50 +9 31 8 ФК Данди 30 13 4 13 48 − 48 0 30 9 Партик Тисл 30 11 7 12 49 − 61 −12 29 10 Килмарнок 30 10 6 14 46 − 58 −12 26 11 Ист Файф 30 9 6 15 51 − 62 −11 24 12 Фалкирк 30 8 8 14 42 − 54 −12 24 13 Куин оф зе Саут 30 9 6 15 38 − 56 −18 24 14 Рэйт Роверс 30 10 3 17 49 − 57 −8 23 15 Мотеруэлл 30 9 4 17 42 − 62 −20 22 16 Стерлинг Альбион 30 2 2 26 29 − 105 −76 6

Все 30 матчей (4 гола) отыграл 25-летний полузащитник Глен Арчибальд, игравший за команду с 1948 года. По 28 игр отыграли 27-летний нападающий Гарри Йорстон (12 голов) и лучший бомбардир команды 30-летний нападающий, игрок сборной Шотландии, Патрик Маккэйб (17 голов). В том сезоне он дважды выступал за сборную и забил один гол. На игру меньше провел 25-летний вратарь Фредерик Мартин, игравший за команду с 1946 года. 26 матчей (11 голов) на счету 20-летнего вингера Грэма Леггата, дебютировавшего в прошлом сезоне.

В следующем сезоне команда заняла второе место, проиграв 6 очков Рейнджерс. После этого команда вновь скатилась в середину таблицы. По логике вещей в первом розыгрыше КЕЧ должен был играть именно Абердин, но, как и Челси, не попал в него. Страну представлял Хиберниан, участвовавший по специальному приглашению от УЕФА.

Фиорентина – сезон-1955/56

Фиорентина была основана в 1926 году Луиджи Редольфо, путём слияния Либертас и Фиренце. Целью такого шага было создание из двух средних команд одной сильной, способной бороться за большие достижения. Сначала были низшие лиги, а по результатам сезона-1930/31 команда вышла в Серию А. В том же году был открыт новый стадион, по тогдашним временам ставший шедевром инженерного искусства. В сезоне-1934/35 была добыта бронза. В послевоенные годы команда показывала неплохие результаты (два четвертых места и три пятых), но медали все еще оставались мечтой.

Команда двигалась вверх постепенно. Изначально игра строилась вокруг таких звезд команды, как Серджо Червато (в команде с 1948 года), Джузеппе Кьяппелла (с 49-го) и Франческо Розетта (с 48-го). Перед сезоном-1953/54 в команду пришел Гуидо Граттон, а перед следующим – Джулиано Сарти. Перед началом сезона-1955/56 команда усилилась двумя латиноамериканскими нападающими: бразильцем Жулиньо и аргентинцем Мигелем Монтуори.

Командой руководил Фульвио Бернардини. Свою игровую карьеру он начинал вратарем, а потом перешел в полузащиту. На его счету 26 матчей за сборную Италии и бронза Олимпиады-28. Как тренер он занял 18 место с Ромой в Серии А, затем два сезона провел в Реджине в низшем дивизионе и до прихода в Фиорентину два сезона тренировал Виченцу также в низших дивизионах. Перед началом сезона-1953/54 его пригласили в Фиорентину. И команда два сезона останавливалась рядом с пьедесталом. Перед началом сезона фаворитами были Интер, Ювентус и Милан. Даже несмотря на присутствие в команде сразу семи игроков сборной, флорентийцы могли считаться лишь претендентами на медали, но не на чемпионство.

Это подтвердил стартовый матч сезона с главным аутсайдером прошлого сезона Про Патриа (выездная ничья 2:2). В третьем туре команду ждал выезд к Ювентусу, который стартовал с двух ничьих. Гости одержали убедительную победу 4:0. В следующем туре был домашний матч против лидера Интера. Зрители голов так и не увидели. А Ювентус снова сыграл вничью. После 5-го тура команда шла на втором месте, лишь на очко уступая Интеру. Милан уступал 3 очка, а Ювентус был на третьем месте снизу. С теми же тремя победами и двумя ничьими, как и на старте, команда отыграла следующие 5 матчей.

В 7 туре Интер проиграл Сампдории, и Фиорентина вышла на первое место. В 8-м туре миланцы снова проиграли и появился отрыв в 2 очка. В этом же туре Ювентус наконец-то одержал свою первую победу. В 10-м туре на выезде был обыгран Милан 2:0, и отрыв от тройки преследователей составил 3 очка. В 11-м туре со счетом 2:0 был обыгран один из преследователей – Рома. И снова пятиматчевый отрезок был пройден с теми же тремя победами и двумя ничьими. Взяв 3 очка в последних двух матчах первого круга, команда завершила первую часть чемпионата на первом месте.

Отрыв от Милана был 5 очков, от Торино – 6, от Ювентуса – 7, от провалившего вторую часть первого круга Интера – 9. Второй круг команда начала с шести побед (Ювентус – 2:0, Интер – 3:1, Торино – 1:0) и двух ничьих. В итоге после 25 туров отрыв от Милана оставлял 9 очков, а от Интера – 11. Обе туринских команды в этот отрезок времени смотрелись неубедительно и откатились во вторую половину таблицы. В 27-м туре благодаря победе 3:0 над Миланом отрыв увеличился до 11 очков. До чемпионства было рукой подать. 6 мая 1956 года стало знаковым для команды. Сыграв вничью 1:1 на выезде с Триестиной, команда стала недосягаемой для конкурентов и впервые в своей истории, за 5 туров до завершения, выиграла чемпионат Италии. Впечатляющая беспроигрышная серия из 33 игр оборвалась в последнем туре в матче с Дженоа (1:3). Такая стабильность и провальные отрезки конкурентов стали залогом успеха команды.

М Команда И В Н П Мячи ± О 1 Фиорентина 34 20 13 1 59 − 20 +39 53 2 Милан 34 16 9 9 70 − 48 +22 41 3 Интер 34 16 7 11 57 − 36 +21 39 4 Лацио 34 14 11 9 54 − 46 +8 39 5 Болонья 34 15 7 12 68 − 52 +16 37 6 Рома 34 11 13 10 43 − 40 +3 35 7 Сампдория 34 12 11 11 51 − 54 −3 35 8 Падова 34 14 6 14 41 − 43 −2 34 9 СПАЛ 34 10 13 11 40 − 39 +1 33 10 Дженоа 34 12 9 13 50 − 52 −2 33 11 Торино 34 12 9 13 43 − 45 −2 33 12 Ювентус 34 8 17 9 32 − 37 −5 33 13 Виченца 34 10 13 11 31 − 40 −9 33 14 Наполи 34 10 12 12 46 − 49 −3 32 15 Аталанта 34 11 9 14 50 − 55 −5 31 16 Триестина 34 10 10 14 27 − 44 −17 30 17 Новара 34 8 10 16 45 − 51 −6 26 18 Про Патрия 34 3 9 22 31 − 87 −56 15

Все 34 матча отыграли 23-летний полузащитник, игрок сборной, Гуиде Граттон и его партнер по амплуа 25-летний игрок сборной Армандо Сегато, пришедший в команду в 1952 году. На счету первого три забитых гола. На матч меньше отыграл 26-летний защитник и игрок сборной Серджо Червато. На его счету 5 голов. По 32 матча отыграли сразу четверо: 31-летний защитник, игрок сборной, Джузеппе Кьяппелла, 27-летний защитник, игрок сборной, Ардико Магнини (в команде с 1950 года), забивший один гол, 23-летний Мигель Монтуори (13 голов) и 20-летний нападающий, начавший выступать в том сезоне за сборную, Джузеппе Виржили (с 54-го), ставший лучшим бомбардиром команды с 21 голом.

На матч меньше отыграл 25-летний игрок сборной Бразилии Жулиньо, забивший 6 голов. 26 матчей (6 голов) сыграл 23-летний полузащитник Маурилио Прини (с 52-го). На матч меньше провел 22-летний вратарь Джулиано Сарти (с 54-го). 20 матчей на счету 33-летнего защитника, игрока сборной, Франческо Розетты. 18 матчей отыграл 24-летний полузащитник Альберто Орзан (с 54-го).

В следующем сезоне команда успешно играла в Кубке чемпионов. Пройдя шведский Норрчепинг, швейцарский Грассхоппер и югославскую Црвену Звезду, команда в финале проиграла Реалу 0:2, во главе с Альфредо Ди Стефано. В чемпионате команда 4 сезона подряд занимала второе место.

Седан – сезон-1955/56

Конечно же, выиграть кубок какой-либо страны намного легче, чем чемпионат. Здесь и матчей нужно намного меньше сыграть, и со жребием может повезти. Но в основной массе такие кубки берут лидеры и середняки. Поэтому нельзя пройти мимо неожиданных победителей кубков страны.

Клуб Седан был основал в 1919 году. Очень долгое время он выступал в низших дивизионах. Прорыв случился в сезоне-1954/55, когда команда выиграла второй дивизион и впервые в истории вошла в первый, где заняла 9-е место в первом сезоне. Командой с 1948 года руководил Луи Дюгуг. Сначала он был играющим тренером команды, а в 1952 году завершил играть и сконцентрировался на тренерской деятельности. В кубковом сезоне-1954/55 команда вылетела на стадии 1/16 финала, проиграв Лиону из первого дивизиона 1:3 в переигровке после 0:0 в первом матче.

В сезоне-1955/56 на этой стадии команде достался в соперники любительский клуб Эпиналь. Победа 5:1 и встреча в 1/8 финала с клубом второго дивизиона Гренобль. Здесь так же проблем не возникло 7:3. В четвертьфинале их ждала встреча с сильным Сент-Эттьеном. Победа 2:0 и билет в полуфинал. Там их ждал Лион. Седан добыл минимальную победу 1:0 и вышел в финал. Его соперником стал вылетевший по итогам сезона во второй дивизион Труа. Матч состоялся 27 мая в Коломбе, пригороде Парижа, на Стад Олимпик в присутствии 47000 зрителей.

Команда вышла играть в таком составе: Пьер Винсент, Даниэль Карпентьер, Макс Фулгензи, Марсель Паскаль, Альберт Элой (к), Кристиан Оливер, Клод Брени, Мишель Лефевр, Пьер Tиллон, Целестин Оливер и Диего Куэнка. Уже на 13-й минуте Куэнка открыл счет. Ближе к перерыву благодаря автоголу счет стал 2:0. После гола Тиллона на 57-й минуте всё в матче стало ясно. Соперник в оставшееся время смог забить лишь один гол. 3:1 – первая победа в Кубке Франции. В следующем сезоне команда вылетела в четвертьфинале. Тогда еще Кубок обладателей кубков не проводился, так что в Европу команда не попала.

Виктор Жигулин, читатель Football.ua

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