Фан-сектор

Читатель Football.ua Антон Левтринский в рамках проекта Фан-Сектор рассказывает об игроках, которые помимо сборной Украины выступали также и за другие национальные команды.

В третьей части материала вы узнаете о форвардах, которые выступали за другие сборные, помимо Украины. Не забудьте ознакомиться с первой и второй частью.

Иван Гецко. СССР (5,0), Украина (4,1)

Иван является одним из тех игроков, которых в 90-е назвали “поколение Бышовца”. После провала на ЧМ-90 сборной СССР Лобановского, Анатолий Бышовец решил строить новую сборную, пройдя с ней отбор на ЧЕ-92. И сразу увидел именно в Иване будущую звезду Союза. Гецко дебютировал за сборную СССР 12 сентября 1991 года в отборочном матче к ЧЕ-92 против норвежцев (2-0) и сразу вышел в стартовом составе! Примечательно, что именно он стал одним из организаторов первого гола.

Иван пробил в штангу, а Канчельскис добил мяч в сетку. Во втором отборочном матче против итальянцев, Гецко также вышел в старте и лишь на 69 минуте уступил место на поле Протасову. Далее в его послужном списке значились еще три товарищеские матчи за сборную СССР, в каждом из которых он непременно отыгрывал по тайму. К сожалению, Ивана не вызвали в сборную СНГ на ЧЕ-92. В этом он винил как развал СССР, так и себя.

"С годами я понял, что тогда шел наверх слишком быстро. В середине 89-го перешел из второй лиги в Черноморец, а осенью 90-го играл против Мальдини и Барези. В какой-то момент я внушил себе, что умею хорошо играть в футбол и дальше мне, по сути, учиться нечему. И успокоился. Эх, пацан, пацан…" – с сожалением вспоминал Гецко.

После развала СССР, Гецко мог и не сыграть за сборную Украины, ведь получил предложение продолжить вступления под российским флагом. Иван всерьез задумался и только после разговора с Йожефом Сабо, Гецко принял решение.

“Как ты, западенец, уроженец Закарпатья, будешь играть под российским флагом? Как ты отцу в глаза посмотришь?” — недоумевал Йожеф Йожефович.

Видео гола Ивана Гецко с 0:49

Позже, Иван Гецко и не задумывался, что войдет в историю сборной Украины. Откровенно говоря, он даже не сильно любит вспоминать тот матч. Перед матчем, Иван очень обиделся на тренера сборной (и по совместительству одесского Черноморца, в котором блистал Гецко) Виктора Прокопенко, что тот не поставил его в стартовый состав.

По воспоминаниям Ивана, после трех голов в наши ворота, ему уже не сильно то и хотелось выходить на поле. А как только вышел, то почти сразу не попал с семи метров в пустые ворота. Настроение было не ахти, и к тому штрафному, который в итоге стал голевым, подходил не потому что был штатным исполнителем штрафных, а потому, что удобно было пробить с левой. Гецко и пробил, да еще и как! Вписав свое имя в историю независимой Украины как автор первого гола в истории сборной.

Олег Протасов. СССР (68,29), Украина (1,0)

На тот момент лидер днепропетровского Днепра, Олег Протасов дебютировал в первой сборной 16 августа 1983 года в неофициальном товарищеском матче против олимпийской сборной СССР. Во втором тайме он заменил Олега Блохина и забил два гола. Лобановский рассматривал его (как и Литовченко) будущим национальной команды. Участник финальных турниров ЧМ-1986 и ЧМ-1990, а на ЧЕ-88 стал серебряным призером.

Перед ЧЕ-92 Анатолий Бышовец прямо сказал Олегу, что не будет рассчитывать на него, так как он играет в Чемпионате Греции (неконкурентном чемпионате, по мнению Бышовца). И даже то, что Олег там показывал отличные результаты, не переубедило тренера. Стоит отметить, что на ЧМ-86 в Мексике, Олег Протасов ехал, по сути, травмированным. Валерий Лобановский включил игрока в окончательную заявку даже с не до конца залеченной травмой паховых колец. Мэтр верил, что Олег может помочь его команде, но на чемпионате мира, в итоге, он сыграл только в одной игре против Канады чуть больше тайма. На серебряный ЧЕ-88 Протасов уже был во всеоружии и вплоть до финала начинал матч в старте. В его активе был гол ирландцам на групповом этапе и итальянцам в полуфинале.

Свой первый и единственный матч за национальную сборную Украины Олег провел 7 сентября 1994 года в рамках отбора к ЧЕ-96 против Литвы (0-2). Сам вызов футболиста получился очень спонтанным и неожиданным. В те дни в федерации футбола был конфликт с некоторыми основными футболистами, недостаточно средств, чтобы привести легионеров, плюс сборная не могла рассчитывать на динамовцев то ли из-за конфликта главного тренера сборной Украины Олега Базилевича с Йожефом Сабо, то ли из-за того, что Динамо в те дни готовилось к матчу группового этапа Лиги Чемпионов против Спартака.

Как итог, только Сергей Ковалец из динамовцев сыграл в той игре. От такого плачевного положения, Олег Базилевич попросил Протасова помочь, и он не отказал, прилетев из японской Гамба Осаки в стан сборной. После той игр Олега в сборную больше не вызывали и он сам понимал почему, ибо проблемы с финансами у нашей федерации были видны невооруженным глазом.

"Во-первых, после поражения от литовцев Олег Базилевич, с которым мы договаривались, ушел в отставку. А во-вторых, для федерации это было не выгодно. Видимо в то время были финансовые трудности, и оплачивать каждый раз по полторы тысячи долларов мои перелеты было очень накладно", – заявлял Протасов.

Олег Саленко. Украина (1,0), Россия (8,6)

Олег Саленко, в качестве киевского динамовца принял участие в первом матче сборной против венгров. Отыграв около часа, он уступил место на поле Ивану Гецко, который еще не знал, что на 90-й минуте войдет в историю. Как оказалось, свой вклад в значимость данного события Олег не сильно ценит.

“Никто особо не понимал разницы между сборной СНГ и Украины. Эта игра была больше формальностью, чем каким-то особенным матчем – таким образом сборную Украины зарегистрировали. Игроки разбегались из страны кто куда, поэтому федерация побыстрее хотела показать, что есть футболисты с именем и они могут создать сборную. Ну а для нас это был, скорее, повод увидеться. Народ повеселить, с таким же настроением сыграть. Все это больше напоминало шоу...” — вспоминал Олег.

Позднее, Саленко не скрывал, что поменял сборную Украины на сборную России из-за возможности выступить на ЧМ-94. Из-за того, что состав сборной Украины постоянно тасовался, в федерации футбола Украины была неразбериха – забыли подать заявку на квалификацию ЧМ-94.

А попасть в сборную помог случай. В 1992 году Олег Саленко поехал на просмотр в Тоттенхэм. И успешно провел пару матчей за дублирующий состав, забив четыре гола. И когда контракт был уже на мази, английское министерство труда не дало ему разрешение на работу – нужно было иметь минимум 12 матчей за национальную сборную в активе. Из-за этих просмотров, Олег остался вне заявки на сезон в киевском Динамо, соответственно и без денег. По случайному стечению обстоятельств, Ахрику Цвейбе позвонили из Карслруэ приехать на просмотр и спросили, есть ли у него на примете нападающий. Так Олег и поехал в Германию, откуда получил предложение играть за испанский Логроньес.

Как только Олег начал набирать форму и спасать Логроньес от вылета, он сам позвонил помощнику тренера сборной России Борису Игнатьеву и попросил тщательней следить за чемпионатом Испании и за ним лично. Спустя какое-то время, главный тренер сборной России Павел Садырин вызвал его за сбор перед матчем с Венгрией. А через два месяца Олег вышел на второй тайм против греков в отборе на ЧМ-94. А сам ЧМ-94 стал для Олега Саленко звездным часом.

Отличившись в ворота шведов и пять раз в ворота Камеруна, Олег установил рекорд результативности в одном матче и в конце турнира получил вместе с Христо Стоичковым Золотую Бутсу за шесть голов на турнире. Как ни странно, звездный матч против Камеруна стал последним для Олега за сборную России. Новому тренеру сборной Олегу Романцеву Олег Саленко уже был не нужен.

Антон Левтринский, читатель Football.ua