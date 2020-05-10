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Football.ua рассказывает о трех футбольных поединках, которые повлекли за собой политические изменения на государственных уровнях.

"Спорт — вне политики", — твердят многие. Впрочем, нельзя отрицать тот факт, что зачастую большой спорт становится инструментом в руках чиновников. Зачастую спортсмены являются чем-то на подобие "лабораторных крыс", за которыми наблюдают руководители государств. Особенно часто такое происходило в прошлом веке и чаще всего было актуально в тоталитарных странах. Сейчас же времена совершенно другие. Однако нельзя отрицать, что сменив методы, большая политика не перестала использовать большой спорт, как инструмент для чего-либо.

Football.ua рассказывает о трех футбольных поединках, которые повлекли за собой политические изменения на государственных уровнях.

Бернское чудо (1954)

В Швейцарии проходил Чемпионат мира-1954. В финале между собой встретились сборные ФРГ и Венгрии. Для Западной Германии это был первый большой турнир после провозглашения самостоятельности в 1949-м. Двумя неделями ранее венгры уничтожили немцев на групповом этапе (8:3). Команда с Ференцом Пушкашем была явным фаворитом поединка, и уже к 8-й минуте они выигрывали 2:0. Если отдаться во власть романтических теорий, то произошедшее в последующие 80 минут игры стало базой, на которой была создана одна страна, и раздулось пламя революции в другой. Данный поединок можно охарактеризовать как величайший камбек, когда-либо виданный в финалах Чемпионатов мира.

Немцы сумели сравнять счет уже к 18-й минуте, а на 84-й вырвать победу и спустя шесть минут стать чемпионами мира. "Золотая" венгерская сборная в статусе действующего чемпиона Европы потерпела первое поражение за 31 матч (четыре года). Бернское чудо ознаменовало начало новой эпохи в истории двух стран. Будапешт охватили волнения и демонстрации на улицах. Некоторые историки считают, что семена венгерской революции 1956 года были посеяны именно после поражения сборной Венгрии в финале.

В свою очередь, игроки сборной ФРГ стали национальными героями. Та победа придала немецкой нации сил для возрождения и постройки нового государства. Национальная гордость, отсутствовавшая в стране после ужасов 1933–1945, вернулась к гражданам именно после 4 июля 1954-го. "Вдруг Германия почувствовала себя снова кем-то. Для всех, кто вырос в нищете послевоенных лет, Берн был необыкновенным вдохновением. Вся страна вернула себе свою самооценку", — вспоминал Франц Беккенбауэр.

Также перед началом финального поединка в Берне впервые после Второй мировой войны публично прозвучал гимн Германии. После финала 1954-го ФРГ продемонстрировала динамичное развитие во всех сферах и в стране началось то, что сейчас называют "экономическим чудом".

Футбольная война Гондураса и Сальвадора (1969)

Хотя данный конфликт носит название в истории как "Футбольная война", причины войны зарыты намного глубже, так как две соседствующие в Карибском бассейне страны имеют долгую историю взаимоотношений. До 1823-го они входили в состав Мексиканской империи. После ее развала была создана Центральноамериканская Федерация, в которую вошли Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика и Лос-Альтос. После гражданской войны 1838-40 федерация распалась и все страны обрели самостоятельность. Попытки восстановить подобие Федерации предпринимались, однако так и не были реализованы. С получением независимости между Гондурасом и Сальвадором начались конфликты на почве спорных территорий, которые прилегали к их общей границе. Политические споры шли годами и никак решались.

Помимо этого, к 1969-му задолженность Гондураса Сальвадору составляла почти половину от суммы задолженности Гондураса всем странам Центральноамериканского общего рынка — начало войны позволяло правительству Гондураса не только ликвидировать вопрос о задолженности, но и укрепить экономическое положение страны за счет имущества сальвадорцев. Начало полноценный войны было лишь вопросом времени. Футбольный матч стал идеальным поводом для этого.

В июле 1969-го сборные Сальвадора и Гондураса должны были встретиться в рамках отбора к Чемпионату мира-1970. Первый матч состоялся в столице Гондураса Тегусигальпе и закончился победой хозяев 1:0. Уже в первом поединки было место общественным беспорядкам. Одна из болельщиц Сальвадора застрелилась, заявив, что не может пережить такого позора своей страны. В ответном матче в Сан-Сальвадоре хозяева дали реванш и победили 3:0 (после этого был назначен дополнительный матч, так как согласно регламенту дальше могла пройти команда, которая сумела бы добыть на одну победу больше, а не забившая больше голов). После второго матча в Сальвадоре были избиты гондурасские футболисты и болельщики, сожжены гондурасские флаги. По Гондурасу прокатилась ответная волна нападений на сальвадорцев, включая двух вице-консулов. Неустановленное количество сальвадорцев погибло или было ранено в результате нападений, десятки тысяч бежали из страны.

Тем не менее, командам нужно было играть третий матч, который был назначен на 27 июня на нейтральном поле — в Мехико. Решающий поединок выиграли сальвадорцы (3:2), благодаря голу в экстра-тайме. В этот же день страны разорвали между собой дипломатические отношения, а позже ситуация стала только ухудшаться и в конечном итоге 14 июля началась война.

Военный конфликт продлился шесть дней. Проигравшими оказались оба государства. Военные расходы, разрушения в ходе боевых действий, закрытие границы и прекращение торговли нанесли ущерб экономикам и Сальвадора, и Гондураса. По некоторым данным, количество погибших составило 15 тыс людей, большинство из которых были мирные жители.

Динамо Загреб — Црвена Звезда (1990)

На протяжении всей истории сначала королевства, а затем федеративной республики Югославия отношения между составляющими ее народами были непростыми. Вторая мировая война только добавила перца в это крутое варево (поинтересуйтесь хотя бы, что означает слово "сербосек"). В конце 80-х ситуация в СФРЮ накалилась до предела. В 1990-м в Югославии были проведены первые свободные, демократические выборы – победу в которых одержали новые, зачастую радикальные политические силы. В Хорватии таковой стала партия известного диссидента Франьо Туджмана. 9 мая 1990-го, во втором туре выборов она набрала большинство голосов в Социалистической Республике Хорватия. Лозунг ХДС был прост и понятен – полная независимость Хорватии. Противоположного мнения "лозунгу" хорватов, естественно, были сербы.

13 мая на стадионе Максимир в Загребе был запланирован матч чемпионата Югославии между Динамо и Црвеной Звездой. Стычки между хорватскими болельщиками и приезжими сербами начались еще до матча, но то была, как оказалось, только разминка. Главное действо началось на трибунах Максимира перед стартом поединка. Сейчас сложно сказать, кто именно был зачинщиком беспорядков. Провокационные лозунги звучали с обеих сторон. Хорваты скандировали "Srbi – na vrbi" (Сербов на вербы!), а гости из Белграда — "Zagreb je Srbija" (Загреб — это Сербия) и "Ubit cemo Tudmana" (Убьем Туджмана). Затем гости разломали рекламные щиты, развешенные в их секторе, и рванули в атаку на хорватские сектора. В ход немедленно пошли сиденья, полетевшие над трибунами.

Так началось прямое, рукопашное противостояние фанатов. Команды в это время находились на поле. Капитан Динамо Звонимир Бобан начал апеллировать к полицейским, указывая на беспорядки в секторах. Но правоохранительные органы до поры до времени не реагировали на происходящее никак. Это было бы странным, если бы не один красноречивый факт – полиция на матче была в основном сербская. Позже команды покинули поле, уйдя в подтрибунное помещение, а воинствующие фанаты ринули на газон стадиона Максимир, где продолжили свои стычки. Футболисты, оставшиеся на поле, принялись помогать своим болельщикам, а капитан Динамо Звонимир Бобан даже совершил свой исторический прыжок в полицейского.

Беспорядки на стадионе в Загребе стали одним из катализаторов начала гражданской войны в Югославии. В июне 1991-го Хорватия и Словения вышли из состава Югославии. Последующие межэтнические столкновения сербов и хорватов переросли в войну в Хорватии (1991-1995).

Вадим Адаменко, Football.ua