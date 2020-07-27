Фан-сектор

Роман Котляр в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о противостоянии Краковии, которая взяла верх над Лехией со счетом 3:2.

Фаворита в финальном сражении было определить довольно сложно, так как краковчане были весьма нестабильны во второй части сезона, а вот Лехия заняла итоговое четвёртое место в таблице и демонстрировала неплохой футбол, к тому же имела более серьёзных соперников на пути к решающему матчу в Люблине (Пяст и Лех). Зато, Краковия в полуфинале прошла главного фаворита всего турнира- Легию, неожиданно разбив чемпионов страны 3:0.

Краковия выиграла все три встречи с Лехией в рамках текущего сезона Экстраклассы, а последняя победа гданьчан над полосатыми и вовсе датирована 10 ноября 2018 года! Исходя из сухой статистики фаворитом в данной паре можно было смело называть краковчан, но кубковые встречи живут по своим законам, к тому же Лехия была действующим обладателем трофея. Команде Михала Пробежа таки удалось в четвёртый раз в сезоне огорчить команду из Гданьска, однако победа далась отнюдь не простой ценой.

Матч начался с атакующих потуг краковчан, которые бездарно запороли игроки атаки. Лехия сумела опасно огрызнуться лишь ближе к 20 минуте и сразу сумела открыть счёт. Зарко Удовичич совершил фланговую подачу, которую в касание замкнул Омран Хайдары. Кипер номинальных хозяев Лукас Грошшо ничего не смог поделать в этом эпизоде, так как защитники оставили его на растерзание форварду сборной Афганистана.

То был единственный удар Лехии в первом тайме. Кроме того, то был единственный удар в створ ворот в исполнении ОБЕИХ команд! Остальные выстрелы приходились в молоко либо пролетали рядом с воротами. Пропущенный мяч мог стать тревожным звоночком для краковчан, так как в 17 поединках Экстраклассы, в которых Краковия пропускала первой, она не сумела добыть ни единой победы!

Во втором тайме Краковия стала яростно атаковать. На 50 минуте отличный момент имел Давид Яблонски, который почти замкнул прострел товарища по команде, однако этому успел помешать Рафал Петшак. Краковчане имели ещё несколько толковых моментов, а вот Лехия сумела немного выровнять игру лишь после часа игры. Вышедший вместо Петшака Конрадо лишь чудом не реализовал выход тет-а-тет с Лукасом Грошшо. Краковия ответила спустя минуту, когда после подачи Корнела Рапы почти отличился Пелле ван Амерсфорт. В динамике показалось, что мяч после удара голландца головой по причудливой туге таки залетит в сетку, однако гданьчан выручила штанга. Проходит неполных две минуты и киперу Лехии Златану Аломеровичу приходится парировать сложнейший дальний удар. По правде говоря, гол в ворота команды Пётра Стоковца назревал довольно давно и на 65 минуте ван Амерсфорт таки не промахнулся. Голландцу никто не мешал принять подачу с фланга от Камиля Пестки, развернуться и послать мяч в сетку мимо опешившего Аломеровича.

На 74-й минуте Краковия могла выйти вперёд, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR, так как Корнел Рапа подыграл себе рукой. Спустя пять минут на поле и вовсе случилась потасовка из-за грубого фола Марио Малочи на Пелле ван Амерсфорте. Первый по итогу получил прямую красную и отправился отдыхать раньше времени, однако удаление никак не отразилось на настроении лехистов. Напротив, те сумели, как тогда казалось, забить решающий мяч усилиями Патрика Липского, который замкнул подачу Конрадо. Но не тут-то было. Стрелка часов отсчитывает неполных четыре минуты, а Краковии удаётся спастись в концовке, это Давид Яблонски выскочил выше всех после навеса с углового. Почему чеху позволили нанести этот удар останется загадкой. Так игра перешла в овертаймы.

Всё решилось во второй пятнадцатиминутке. На 117 минуте защитники гданьчан позволили Матеушу Вдовяку нанести убийственный удар из пределов штрафной. Если бы поляк оформил дубль, то смог бы сравняться по голам с лучшим бомбардиром турнира — Флавио Пайшао, однако не сумел догнать португальского снайпера.

По сути, краковчане заслужили сей триумф своей игрой. Лехия была убийственно эффективна в реализации — два гола с трёх ударов в створ за 120 с лишним минут игрового времени, но по совокупности голевых возможностей и близко не стояла с бандой Михала Пробежа. Первый в истории выход в финал национального кубка (до этого наивысшим достижением "полосатых" в турнире был полуфинал в 2007 году), принёс клубу из Кракова первую в истории победу в Кубке Польши.

Искренне поздравляю Краковию с триумфом и с нетерпением жду Суперкубок страны, где краковчане столкнуться с варшавской Легией 9 августа.

P.S. Финальный матч между Краковией и Лехией стал самым результативным с 2006 года, когда в двухматчевом противостоянии плоцкой Вислы и Заглембя Любин было забито пять и четыре мяча соответственно (3:2 и 3:1).

Роман Котляр, читатель Football.ua

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