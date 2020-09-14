Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Скрипченко рассказывает о еврокубковом успехе грядущего соперника Динамо в Лиге чемпионов.

Недавно киевское Динамо узнало своего соперника в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Многие болельщики и специалисты расценили вариант с нидерландским клубом АЗ из города Алкмар как самый сложный из трёх, но это не отменяет того факта, что если перед киевлянами действительно стоят серьёзные задачи, такого соперника нужно проходить. Соперника, к слову, вполне знакомого украинским любителям футбола – начиная с сезона 2004/2005 против него с переменным успехом играли донецкий Шахтёр, тогда ещё днепропетровский Днепр, то таки киевское Динамо, харьковский Металлист и Мариуполь.

Однако, следует сделать одно уточнение – если "бело-синим" придётся сразится с "красно-белыми" в рамках Лиги чемпионов, то все предыдущие игры наших против АЗ проходили в рамках второго клубного турнира континента, будь то Кубок УЕФА или Лига Европы. Именно в этом турнире в сезоне 1980/1981 голландский клуб и добился своего наивысшего евроуспеха, добравшись до финала.

Тренером того АЗ был немец Георг Кесслер – без преувеличения, сакральная личность в истории клуба. Все первые успехи "сырных фермеров" ассоциируются именно с ним. В том же сезоне, когда команда добралась до финала еврокубка, она впервые выиграла Чемпионат и Кубок страны (кубков в послужном списке Кесслера во главе АЗ имеется два).

Путь к решающим матчам невероятно симпатичная и основанная путём слияния клубов "Алкмар’54" и "Занстрек" лишь в 1967-ом году команда начала с игр против соседей из Люксембурга. Начала с очень ранней стадии турнира, которая тогда называлась первым раундом, а "по-нашему" её легче охарактеризовать как 1/32 финала. 17 сентября 1980-го года, на стадионе с необычайно длинным названием "Алкмаардерхаут", "сырные фермеры" со счётом 6:0 вынесли клуб Ред Бойз из города Диффердандж.





В первом тайме голландцы получили подарок в виде автогола люксембуржца Хоттона, а затем до перерыва успели довести счёт до разгромного благодаря мячам датского легионера Кристена Нюгорда и голландца Яна Петерса. Во второй половине встречи Петерс оформил дубль, а добили гостей австрийский форвард Курт Велцель и Пьер Тол. 6:0 – красно-белые парни деклассировали красных.

В ответной игре, состоявшейся в последний день сентября, счёт был более скромным, но тоже разгромным – 4:0 благодаря хет-трику Кеса Киста (второй гол был забит с пенальти) и голу того таки Велцля. Команда из Алкмара отправилась в следующий раунд, где её уже ожидали болгары из Левски-Спартака, ныне называющегося просто Левски.

В первой игре, прошедшей 21 октября в столице Болгарии, "народной команде" удалось добыть ничью. В начале второго тайма команды попросту обменялись результативными ударами — на мяч всё того же Киста голом с пенальти ответил Спасов.



А вот в ответной игре, которая прошла в Нидерландах 4 ноября, славянские ребята были попросту уничтожены. Кист и Тол до перерыва, Нюгард, тот же Тол и Петерс – после. 4 матча – 3 разгрома. И пусть соперники были далеко не топовые, такой результат всё равно грел душу болельщиков молодого клуба.

По схожему с противостояниями против Левски-Спартака сценарию прошли матчи "сырных фермеров" и с другими балканцами – Радничками из Ниша, что в Югославии, а ныне в Сербии. Боевые 2:2 на выезде 26 ноября, где из интересного можно выделить пробитие пенальти югославским вратарём Пантеличем (удачное, коллега Треител был переигран начисто) и супергол Киста. Первым же мячом в составе голландцев отличился Тол – воистину, ударная пара форвардов!

Однако, в алкмарском матче 10 декабря, Кисту пришлось забивать за двоих – на его счету хет-трик. Ещё два мяча в ворота югославов заколотили Нюгард и Велцль, по ходу матча заменивший как раза Тола.

Игры следующей стадии, именуемой 1/4 финала, прошли уже в новом, 1981-ом году. Так легко "красно-белым" там уже не было, соперники были и правда сильнее. Однако, домашняя игра с Локереном удалась на славу – 2:0 уже к 17-ой минуте благодаря мячам Тола и Велцля.

В Бельгии же спустя две недели подопечные Кесслера проиграли. Но 0:1 для них были приемлемым результатом после первой игры, и поэтому визит в соседнюю страну можно было назвать удачным.

8 апреля команду ждал первый полуфинальный матч. В соперниках – Сошо. Во Франции подопечные Кесслера сумели добыть комфортный для себя результат. После гола Петера Арнца "сырные фермеры" долгое время вели в счёте, но и итоговые 1:1 после мяча француза Женгини их вполне устроили перед ответной игрой.

Но начиналось в Нидерландах для хозяев всё не так радужно. Тот таки Женгини на 14-й минуте открыл счёт. Правда, ещё до перерыва "красно-белые" сумели выйти вперёд – красивые комбинации увенчали голами Метгод и Ионкер. Во втором тайме Петерс отправил в ворота французского кипера Рюста и 3-й мяч, и даже то, что в конце встречи Меер сократил преимущество голландцев до минимального, уже не спасло Сошо.

3:2 – AZ '67, который лишь готовился отметить своё 14-летие, попал в финал еврокубка.

В финале подопечным Кесслера достался, на первый взгляд, не самый серьёзный соперник – английский Ипсвич Таун. Хотя именно в те годы команда переживала свои последние красочные времена. В том сезоне, как и год спустя, "синие" (не Челси!) стали вице-чемпионами страны. В Кубке УЕФА, где английский клуб стартовал с того же раунда, что и голландский, на пути к финалу "трактористы" прошли греческий Арис из Салоник (к слову, вскоре с этой командой в Лиге Европы сыграет наш Колос), чехословацкий Богемианс, польский Видзев, французский Сент-Этьен (с Мишелем Платини в составе, на секундочку!) и немецкий Кёльн. Согласитесь: подбор соперников у Ипсвича выглядел чуть солиднее, нежели у АЗ.

Финал Кубка УЕФА тогда состоял из двух матчей. В первом из них, прошедшем на Туманном альбионе 8 мая, "сырные фермеры" были уничтожены со счётом 0:3. Тогда казалось, что всё потеряно…

И правильно казалось! Ответная игра (к слову, играли её в Амстердаме, а не в Алкмаре) пусть и ознаменована обманчивым счётом 4:2, но как таковой интриги "красно-белые" в домашнем матче не возродили. В первом тайме команды устроили перестрелку, в результате которой АЗ к перерыву вёл 3:2 (Велцль, Метгод, Тол). Для трофея во втором нужно было забивать ещё трижды, а голландцы сделали это лишь раз. Пусть и невероятно красиво, со штрафного, убийственным ударом с левой отличился Ионкер.

Тот сезон, воистину, можно назвать лучшим в истории АЗ. И пусть капитану команды Хуго Ховенкампу не удалось 20 мая поднять над своей головой Кубок УЕФА, команда, как мы уже говорили в начале, удостоилась в том году побед в Чемпионате и Кубке страны. И пусть "сырные фермеры" никогда не стояли в одном ряду с такими китами голландского футбола, как Аякс, Фейенорд и ПСВ, в сезоне 1980/1981 они оставили свой очень яркий след в Европе. И мы искренне желаем АЗ после матча с киевским Динамо вновь отправиться в турнир, предшественником которого как раз и является Кубок УЕФА.

Глеб Скрипченко, читатель Football.ua

Редакция нашего сайта продолжает принимать ваши материалы в рамках проекта "Фан-сектор". Высылайте свои статьи на нашу почту fansectorua@gmail.com.