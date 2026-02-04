Чтиво

Football.ua розповідає про найцікавіші переходи.

3 лютого 2026 року в топових чемпіонатах Європи закрилося трансферне вікно. Деякі команди непогано витратились під час зими.

Одним із найголовніших марнотратів став, як не дивно, Манчестер Сіті, який знову очолив рейтинг найдорожчих трансферів зими-2026, підписавши Антуана Семеньйо з Борнмута за 72 млн евро.

Представляємо десятку кращих, на погляд Football.ua, трансферів зимового вікна 2025 року.

*ціни вказані за версією Transfermarkt

Антуан Семеньйо із Борнмута у Манчестер Сіті

Вік: 26

Країна: Гана

Позиція: вінгер

Сума трансферу: 72 млн євро

Взимку в контракті Антуана Семенййо було прописано суму відступних у розмірі 65 млн фунтів стерлінгів, але Манчестер Сіті уклав угоду трохи нижче цієї цифри. Таким чином, "містяни" заплатили рекордну для АПЛ ціну за придбання досвідченого нападника — орієнтир, встановлений раніше Матеусом Куньєю та Браяном Мбемо, а потім закріплений Еберечі Езе.

Підписати гравця у віці 26 років за такі великі гроші, вже не є чимось новим, але все ж таки Сіті потрібна атакуюча міць для допомоги забивному Ерлінгу Голанду, і 21 гол від ганського вінгера в Прем'єр-лізі за останні 18 місяців говорить про те, що він має впоратися з цим завданням. Крім того, Антуан неймовірно працьовитий — жоден гравець атакуючого плану не зробив більше відборів м'яча, ніж він – 101 цього сезону, що підкреслює його важливість у командній грі.

Жеремі Жаке з Ренна до Ліверпуля

Вік: 20

Країна: Франція

Позиція: центральний захисник

Сума трансферу: 63,6 млн євро

Ще один талант із великим майбутнім від французької школи – це центральний захисник Ренна Жеремі Жаке. Йому пророкують великі кроки в кар'єрі і на цьому фоні взимку за нього активно боролися два топ-клуби АПЛ — Челсі довгий час був упевнений, що саме у складі "синіх" він прогресуватиме та зростатиме, проте в останні моменти ТО несподівано приєднався Ліверпуль і карта з Лондона була побита.

Угода для 20-річного француза була оформлена в останній день зимового ТО, проте це було майбутнє підписання, оскільки другу частину сезону футболіст проведе у Ренні, де вже у першій частині кампанії він відіграв 19 поєдинків. Потенціал на майбутнє підкреслюється ціною трансферу, яка становила значні 72 млн євро з огляду на потенційні бонуси.

Керівництво "червоних" розглядає Жаке як ключову фігуру у довгостроковій побудові оборони. Очікується, що в майбутньому він складе пару надійного захисту з іншим молодим талантом Джованні Леоні.

Йорген Странд Ларсен із Вулвергемптона у Крістал Пелес

Вік: 25

Країна: Норвегія

Позиція: центральний нападник

Сума трансферу: 49,7 млн євро

Ця угода стала великою несподіванкою, навіть між клубами Прем'єр-ліги, оскільки довгий час здавалося, що вона повністю залежить від потенційного відходу Жан-Філіппа Матети, але Мілан відмовився від француза після медичного огляду напередодні закриття ТО.

Проте "орли" підписали Йоргена Странда Ларсена за неймовірні для команди гроші — 49,7 млн ​​євро, уклавши контракт на чотири з половиною роки. Це сміливий крок з боку Крістал Пелас, оскільки Ларсен цього сезону перебуває у жахливій формі, забивши лише один гол, програвши конкуренцію у складі "вовків".

На захист Йоргена можна сказати, що команда навколо нього грала погано, і, можливо, торішній результат у 14 голів справедливіший, але йому катастрофічно не вистачає впевненості в собі, тому перехід за таку велику суму – рідкісне поєднання та величезний виклик із тиском для норвежця. Чи зіграє ця ставка – поживемо, побачимо.

Лукас Пакета з Вест Гема до Фламенгу

Вік: 28

Країна: Бразилія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 42 млн євро

Бразильська ліга знову опинилася в центрі трансферного вікна і якщо зазвичай це відбувається через гучні продажі молодих талантів, то цього разу справа в підписанні зірки і поверненні на батьківщину.

Лукас Пакета став останнім і, безумовно, найдорожчим – придбанням у найвищому дивізіоні Бразилії за останні кілька років. Це рекордна угода для Фламенгу та ліги коштувала 42 млн євро — за гравця, якому в серпні буде 29 років.

Свого часу Вест Гем вдало придбав гравця, після чого він служив вірою та правдою "молотобійцям", але в останні роки він пережив непрості сезони. Після того, як він виявився у центрі скандалу зі ставками (і зрештою виправданий), форма талановитого плеймейкера значно погіршилася, і він, безумовно, вже не той, що був раніше, особливо на рівні АПЛ. Є велика надія, що повернення додому допоможе йому відновити кар'єру.

Бреннан Джонсон із Тоттенгема в Крістал Пелес

Вік: 24

Країна: Уельс

Позиція: вінгер

Сума трансферу: 40 млн євро

Бреннан Джонсон провів два вражаючі результативні сезони у складі Тоттенгема, спираючись на дві ключові якості — швидкість та вміння забивати голи, особливо на дальній стійці — щоб зайняти місце у складі за тодішнього тренера Анже Постекоглу, що призвело до його переможного голу у фіналі Ліги Європи.

Але відтоді, як Томас Франк очолив "шпор" минулого літа, валлієць несподівано втратив місце в основному складі, провівши лише вісім матчів з перших хвилин цього сезону. З цим треба було щось робити і взимку Бреннан перебирається до іншого клубу з Лондона за 40 млн євро.

Крістал Пелас — гарне місце для валлійця, тому що "орлам" відчайдушно потрібні нові гравці — у них невеликий склад, який зараз зазнає тиску через травми, результати, конфлікти в керівництві та інші причини, а швидкісний темп Джонсона з вмінням атакувати ідеально підходить стилю нинішнього тренера.

Адемола Лукман з Аталанти до Атлетіко Мадрид

Вік: 28

Країна: Нігерія

Позиція: нападник

Сума трансферу: 35 млн євро

Адемола Лукман нарешті зміг залишити Аталанту. Ще минулого літа 28-річний нігерієць оголосив бойкот "бергамаскам" через порушені обіцянки, оскільки італійський клуб відмовився прийняти пропозицію Інтера щодо його трансферу, але його наполегливість у результаті принесла свої плоди, привівши до переїзду до Мадрида в команду Дієго Сімеоне, де подібні "номери" з байкотом навряд чи пройдуть безслідно.

Враховуючи, що до закінчення контракту Адемоли залишалося 18 місяців, 40 млн євро — це неймовірний успіх для Аталанти, яка згодом все ж таки пробачила гравця та повернула його до складу. Ймовірно, цим трансфером Атлетіко компенсує майбутній відхід креативного Антуана Грізманна.

Конор Галлагер з Атлетіко до Тоттенгема

Вік: 25

Країна: Англія

Позиція: півзахисник

Сума трансферу: 40 млн євро

Конор Галлахер повертається до англійської Прем'єр-ліги після 18 місяців в іспанській Ла Лізі. Перші 12 місяців його перебування в Мадриді були досить успішними, але цього сезону англієць випав з основного складу "матрацників" через зростаючу конкуренцію, що нагадало його шлях у Челсі перед переїздом до Іспанії. Зрештою Атлетіко має бути радий отримати за гравця, який провів у стартовому складі всього чотири матчі цього сезону, 40 мільйонів євро, що на два менше, ніж сума, за яку він був куплений у "синіх".

Тоттенгем підписує 25-річного вихованця власної академії, півзахисника із справді неймовірною фізичною підготовкою. Єдине питання стосується його нинішніх характеристик: "шпорам" вже довгий час не вистачає креативного майстра у центрі поля для створення атак, але натомість вони так і не вирішивши проблему, якщо дивитися логічно, знову підписали агресивного півзахисника. Так, Конор любить працювати на полі, проте часто його старання перетворюються на непотрібні картки.

Карім Бензема із Аль-Іттіхада до Аль-Хіляля

Вік: 38

Країна: Франція

Позиція: нападник

Сума трансферу: вільний агент

Час володаря Золотого м'яча-2022 Каріма Бензема в Аль-Іттіхаді добіг кінця, але, на відміну від більшості зіркових гравців, які перейшли до Про-ліги за останні кілька років, його кар'єра в Саудівській Аравії не завершена і француз поки не планує повертатися до Європи.

38-річний форвард приєднався до іншого клубу, що належить PIF, а саме Аль-Хіляля, і значно посилить його склад у боротьбі за титул з Ан-Насром, де виступає його друг Кріштіану Роналду. Практично, напевно, не випадково Роналду вирішив не грати за свою команду після того, як заявив, що Ан-Наср не був належним чином посилений під час зимового трансферного вікна, тоді як їхні суперники це зробили, знову витративши значні суми.

І якщо історія з Роналду ще матиме продовження та розвивається, то Бензема вже вирішив питання зі своєю кар'єрою і він має чудово вписатися до складу Сімоне Індзагі та продовжити демонструвати вражаючу результативність у свої роки — 16 голів у 24 матчах цього сезону.

Марк Геї із Крістал Пелес у Манчестер Сіті

Вік: 25

Країна: Англія

Позиція: центральний захисник

Сума трансферу: 23 млн євро

Через травми центральних захисників Рубена Діаша та Йошка Гвардіола та нестабільної гри в обороні, внаслідок чого утворилося відставання від Арсеналу в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, Манчестер Сіті вирішив не лише посилити атаку рекордним трансфером зими, а й підписати досвідченого Марка Геї.

Сума трансферу 25-річного англійця у розмірі 23 мільйонів євро неймовірно низька для гравця його рівня, особливо зразка минулого сезону, але зарплата у 300 000 фунтів стерлінгів на тиждень означає, що він важлива фігура для найближчого майбутнього команди Хосепа Гвардіоли.

Для Крістал Пелес це катастрофа. Їх надійний капітан пішов за суму значно нижчу за очікувану (оскільки його контракт закінчувався влітку), після того, як у серпні "орли" в останній момент відмовилися від 40 млн євро від Ліверпуля. Відхід Геї серйозно підриває шанси "орлів" на їх просування у Лізі конференцій та їхнє подальше зростання в АПЛ.

Таті Кастельянос із Лаціо до Вест Гема

Вік: 27

Країна: Аргентина

Позиція: нападник

Сума трансферу: 29 млн євро

Таті Кастельянос має характерну естетику в ударах, яку він поєднує з агресивними забігами та пресингом (що часто призводить до безлічі фолів та жовтих карток), а також готовністю відходити назад, допомагати команді в обороні, приймати м'яч і починати розвивати атаки.

Після переходу з американської ліги МЛС до європейського футболу 27-річний аргентинець показав непогані результати, але в Серії А мав велику проблему в реалізації моментів. Можливо, це пов'язано з тим, що він вміє забивати ефектні та складні голи, але упускає найпростіші, де начебто впорається будь-який інший форвард одного з топ-чемпіонатів.

Лаціо, ймовірно, був більш ніж радий отримати пристойну суму за нападника у розмірі 29 млн євро, який так і не зміг закріпитися в основному складі та повністю реалізувати свій потенціал. З іншої сторони, для Вест Гема це безперечно ризикований крок, але клубу з Лондона необхідна нова кров в атаці, і можливо Таті стане новою силою "молотобійців" у найближчому майбутньому.