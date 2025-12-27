Чтиво

Що збулось цього року, а що залишилось у мріях — Football.ua підбиває підсумки.

2025 рік подарував чимало яскравих моментів, гучних подій і несподіваних поворотів у футболі. Настав час озирнутися назад і чесно оцінити, які прогнози справдилися, а які так і залишилися на рівні очікувань і надій.

Очікування: Збірна України вийде на ЧС-2026 та підвищиться в класі в Лізі націй

Реальність: 2025 рік для нашої збірної видався непростим. У Лізі націй усе було дуже близько до катастрофи, але команда зуміла посісти друге місце в групі та отримала шанс поборотися з Бельгією за підвищення до Ліги А. У першому матчі підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу з рахунком 3:1, однак у матчі-відповіді втратили перевагу й можливість зробити крок уперед.

У кваліфікації до чемпіонату світу збірна України також стартувала невдало, але з часом змогла вирівняти ситуацію. Пряму путівку на мундіаль це не принесло, однак команда Сергія Реброва зберегла шанси на вихід далі. У плей-оф кваліфікації наша збірна зіграє проти Швеції, а в разі успіху — проти переможця пари Албанія — Польща.

Очікування: Забарний перейде в топ-клуб

Реальність: Справдилося на 100 відсотків. Ілля перейшов до складу переможця Ліги чемпіонів — складно уявити кращий сценарій. Хочеться вірити, що вже найближчим часом українець стане беззаперечним гравцем основи.

Очікування: Мудрика виправдають і він стане лідером Челсі

Реальність: На жаль, цього не сталося. Справа Мудрика досі триває, і поки незрозуміло, коли ми знову побачимо гравця на полі. Втім, Челсі зберігає віру в Михайла. Очікується, що Мудрик отримає скорочене покарання та вирушить в оренду до Страсбура, щоб набрати ігрові кондиції.

Очікування: Пекельна битва за золото Ла Ліги

Реальність: Битви до останньої секунди не вийшло, проте сезон був доволі насиченим. Барселона та Реал вели напружену боротьбу, але вирішальною стала перевага каталонців в особистих зустрічах. Власне, мадридці втратили можливість закрутити інтригу до межі в очному протистоянні 11 травня.

Очікування: Новий формат міжнародних турнірів приємно здивує

Реальність: Назвати Клубний чемпіонат світу нецікавим було б несправедливо, але він так і не став подією рівня Ліги чемпіонів чи чемпіонату світу серед збірних. Не всі команди поставилися до турніру з максимальною серйозністю, бракувало несподіваних результатів, а сам розіграш вплинув на форму учасників на старті сезону. Зокрема, Челсі довго приходив до тями після важкого міжсезоння.

Очікування: Олександрія буде в чемпіонських перегонах до самого кінця

Реальність: Олександрія стала головною сенсацією минулого розіграшу УПЛ. Команда посіла друге місце, відставши від Динамо на три бали, та випередила Шахтар. Шкода, що цей успіх не дав поштовху подальшому розвитку: влітку колектив утратив лідерів, а нині провалює сезон.

Очікування: Судаков перебереться в Європу

Реальність: Ще один позитивний момент. Георгій в останні дні європейського трансферного вікна перебрався до Бенфіки. Це оптимальне середовище, де він може адаптуватися до нового рівня, прогресувати й, можливо, з часом отримати запрошення від справжнього гранда.

Очікування: Несподівана топ-6 АПЛ

Реальність: У цьому контексті найбільше уваги було прикуто до Ноттінгем Форест та Борнмута, адже Ньюкасл і Астон Віллу складно назвати несподіванкою в топ-6. "Лісники" тривалий час трималися в зоні Ліги чемпіонів, але через втрату очок у п’яти останніх матчах сезону випали з шістки найкращих. Борнмут вибув із боротьби ще раніше та фінішував восьмим.

Очікування: Вінісіус + Золотий м’яч = ?

Реальність: Ми припускали, що друге місце в боротьбі за Золотий м’яч стане для Вінісіуса додатковою мотивацією. Натомість було багато невдоволення, емоцій і дивної поведінки. У підсумку бразилець далекий від статусу найкращого навіть у Реалі, не кажучи вже про світ. У 2025 році Вінісіус посів 16-те місце в голосуванні.

Очікування: Сенсація в Серії А

Реальність: Очікування були пов’язані з Аталантою, яка під керівництвом Джан П’єро Гасперіні впевнено трималася серед лідерів. У підсумку бергамаски посіли третю сходинку, що саме по собі є серйозним досягненням, але наприкінці сезону вже не брали реальної участі в чемпіонській гонитві.

Очікування: Перемога України у війні

Реальність: Боротьба триває. Підтримуйте ЗСУ.