Ним захоплюються найкращі, але він любить Неаполь.

Грати в центрі поля за Наполі — це майже те саме, що пройтися Іспанським кварталом міста. Тут вузькі провулки, де тебе постійно стискають стіни. Над головою нависають балкони старих будинків, світло ледь пробивається крізь тіні. Варто звернути з Віа Толедо — широкої, відкритої артерії — і дорога одразу йде вгору, стає тісною, задушливою. Футбол тут усюди, але грати в нього непросто. Мопеди з ревом пролітають повз мурали Дієго Марадони. Потрібно бути максимально зібраним. Це як гра під постійним пресингом.

Станіслав Лоботка чудово знає це відчуття. Він переживає його щоразу, коли виходить на поле у футболці Наполі. Для багатьох гравців така щільність і відповідальність можуть стати пасткою: отримати м’яч у натовпі, взяти на себе управління грою, знайти вихід із хаосу. Але не для Лоботки.

"Я ніколи не боюся грати у футбол", — каже він в інтерв’ю The Athletic. Саме тоді, коли інші намагаються сховатися від м’яча, він, навпаки, його шукає. Суперники зближуються, страхують один одного, будують гру так, щоб перекрити йому простір — а Лоботка знову вислизає. "Я завжди намагаюся не втратити м’яч, знайти рішення, віддати найкращий пас і просунути гру вперед", — пояснює він.

Уже кілька років невисокий словак стабільно входить до числа найбільш стійких до пресингу півзахисників Європи. Коли журналісти показують йому дані SkillCorner про те, як він зберігає м’яч під тиском, Лоботка ніяковіє та усміхається: мовляв, навіть не підозрював, що настільки хороший у цьому.

У ньому — відлуння давнього іспанського впливу на Неаполь. Коли нещодавно Барселона грала з Наполі, Хаві запитали, кого з суперників він хотів би бачити у своєму колишньому клубі. "Я б назвав Лоботку, — відповів він. — Мені дуже подобається, як він грає в центрі поля. Він майже ніколи не втрачає м’яч. Я із задоволенням побачив би його в клубі рівня Барселони. Він справді вирізняється".

Для тих, хто розуміє футбол. Для тих, хто вміє його читати.

І все ж, навіть будучи частиною вузького кола гравців, які двічі вигравали чемпіонат з Наполі, Лоботка так і не отримав тієї масової уваги, що дісталася футболістам із "золотого" складу 2023 року — Хвічі Кварацхелії та Віктору Осімгену, або ж Скотту Мактомінею минулого сезону. Після перемоги Наполі над Комо з рахунком 3:1 на Стадіо Марадона Сеск Фабрегас сказав: "Я божеволію від таких гравців. Якби міг, випустив би на поле 11 Лоботок. Це футболіст найвищого класу".

Ще один каталонець. Ще один комплімент.

Фабрегас збудував у Комо найагресивніший пресинг в Італії. Лоботка його розібрав — і вразив тренера.

"Коли я ріс, мені дуже подобалась Барселона, — згадує Станіслав. — Це була команда Роналдіньйо та Самуеля Ето’о. У центрі грав Деку, тренував Франк Райкард. Я закохався в те, як вони грали і як отримували задоволення від футболу".

Це добре видно і в його власній грі.

Лоботка став саме тим футболістом, яким хотів бути. І не мало значення, що він виріс у Тренчині, а не в Барселоні. "У Словаччині складно. Ми не така футбольна країна, як Іспанія. Але мені пощастило — в кожному клубі у мене був хороший тренер". Він пройшов через молодіжку Аякса, потім Норшелланн, де працював з Каспером Юльманном, нинішнім тренером Байєра. А далі був перехід до Сельти — логічний крок для, мабуть, найбільш “іспанського” футболіста зі Словаччини. "Жоден тренер ніколи не казав мені: “Ти не граєш. Ти занадто маленький. Мені потрібен габаритніший гравець на цій позиції”".

Це дало Лоботці можливість будувати свою гру, орієнтуючись на Хаві, Андреса Іньєсту, Серхіо Бускетса, Луку Модрича та Марко Верратті. "Це ті гравці, які мені подобались, бо вони схожі на мене. Невисокі, але дуже сильні під пресингом і в ситуаціях один в один".

Таких “шісток”, як Лоботка, дуже мало. Особливо за межами Іспанії. Вони — фундамент для топ-команд, навколо них будують гру на роки. Настільки рідкісні, що їх майже ніколи не відпускають. Достатньо згадати вплив Вітіньї в ПСЖ, проблеми Манчестер Сіті після травм Родрі, складнощі Реала після завершення кар’єри Тоні Крооса і відходу Модрича, а також безуспішне бажання Хабі Алонсо підписати Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдада.

Сам Лоботка цілком обґрунтовано вважає себе одним із найкращих у світі на своїй позиції.

"Я намагаюся читати гру, — каже він. — Хочу нею керувати. Іноді я краще притримаю м’яч, організую команду, дам їй трохи перепочинку, а потім спробую створити момент. Я дивлюся, де перебуваю, які є варіанти для паса. Якщо бачу партнера, якого накривають двоє чи троє — розумію, що це ризик".

Лоботка постійно обробляє інформацію. Це схоже на шахи. "Хоча шахи простіші, — усміхається він. — Там ти просто сидиш і думаєш. А у футболі ти завжди в русі".

"Лоботка неймовірно добре переміщується", — сказав Лучано Спаллетті після перемоги над Вероною у своєму першому чемпіонському сезоні з Наполі. "Сьогодні він був як Іньєста. Він розвертався спиною до напрямку атаки, даючи команді можливість атакувати простір. Він дозволяв суперникам йти на себе, тікав у сліпу зону і запускав неймовірні переходи з оборони в атаку. За манерою гри він схожий на маленького дикого кабана: різкі ривки, і ти просто не встигаєш за ним".

Спаллетті — подарунок з небес для “шісток”. Саме він зробив Давіда Пісарро одним із найкращих опорних півзахисників-плеймейкерів Серії А в Удінезе та Ромі. Пізніше намагався підписати Лоботку в Інтер, але фінансові обмеження не дозволили цього зробити, тож він переосмислив роль Марцело Брозовича. У Неаполі ж Лоботка став регістою — італійським терміном для “шістки”, запозиченим з кінематографа. Дослівно це означає “режисер”. І в чемпіонських командах Спаллетті та Антоніо Конте він був саме таким — Паоло Соррентіно в центрі поля.

Слова Лоботки про Конте — з максимальною повагою.



"Я говорив з Міланом Шкріньяром, моїм партнером по збірній, який працював з Конте в Інтері. Він сказав мені: “Буде дуже важко, але якщо ти робитимеш усе, що він вимагає, наприкінці сезону матимеш успіх”. Це була найважча передсезонка в моєму житті. Я був повністю виснажений. Але став сильнішим — фізично і ментально. І тепер розумію: усе було не просто так".

Наполі піднявся з десятого місця знову на вершину — це найрізкіший стрибок з сезону в сезон з часів Мілана, який у 1999 році перетворився з середняка на чемпіона.

"Те, як він готує нас до кожного матчу… усе відбувається саме так, як він і каже, — пояснює Лоботка. — Це полегшує життя гравцям. Містер дуже сильно мене покращив — особливо без м’яча, але й з м’ячем теж. Наприклад, як відкриватися, коли я сам, у який бік розвертатися. Маленькі деталі, які змушують думати. Ти відпрацьовуєш це на тренуваннях, а потім така сама ситуація виникає в матчі. Ти бачиш, що тренер мав рацію — і це додає впевненості".

Її додає і гра поруч зі Скоттом Мактомінеєм та Франком Ангіссою.



"Вони дуже хороші з м’ячем, зважаючи на свої габарити, — каже Лоботка. — Скотт більше box-to-box. Франк також у цьому сильний. Обидва часто вриваються в штрафний, обидва добре грають головою. Я знаю, що можу віддати Франку м’яч навіть під пресингом — він його не втратить. А коли бачу, що Скотт вільний, намагаюся швидше доставити м’яч йому: у нього дуже хороший удар, і це реальний шанс забити. Коли ми взаємодіємо, короткі передачі між нами відкривають простір і для інших".

Візьмемо, наприклад, Расмуса Хойлунда.

"Не думаю, що зараз багато нападників такого типу, як Расмус, — зауважує Лоботка. — Для форварда він дуже багато бігає і багато працює на команду. Він страшенно незручний для захисників, бо постійно пресингує. Коли ти граєш довгим м’ячем, їм з ним дуже непросто. І при цьому він неймовірно швидкий".

Цього сезону, спустошений травмами, Наполі часто нагадував міську лікарню, яку тут символічно називають gli Incurabili — "Невиліковні". Ромелу Лукаку лише минулими вихідними зіграв свої перші хвилини. Кевін Де Брюйне травмувався ще в жовтні й відтоді на поле не виходив. Алекс Мерет, воротар чемпіонських сезонів, отримував одну травму за іншою — і щойно повертався, як вибував уже Ваня Мілінкович-Савич. Давід Нерес і Біллі Гілмор перенесли операції. А літні новачки Ноа Ланг і Лоренцо Лукка взимку залишили команду.

Після поразки 0:3 від Ювентуса важко не дивуватися, як довго Наполі взагалі тримався на плаву. Якби команда й досі залишалась у чемпіонських перегонах, це виглядало б маленьким дивом, створеним Антоніо Конте. Сам Лоботка теж пропускав матчі цього сезону, але все одно залишався одним із тих, на кого тренер покладався найбільше.

У рідкісні вільні хвилини Лоботка грає в гольф.

"Можливо, стану як Гарет Бейл", — усміхається він. 31-річний півзахисник мріє зіграти раунд зі Скоттом Мактомінеєм на полі Марко Сімоне під Римом, де проходив Ryder Cup 2023 року. "Не знаю, який у нього гандикап. Він шотландець, і якщо грає в гольф так само, як у футбол, то точно мене обіграє".

Гольф допомагає Лоботці відключитися від роботи — і водночас робить його сильнішим на футбольному полі. Спокій, відчуття балансу, точність. Невдалий удар не вибиває його з колії — так само, як і неточний пас. Він миттєво перезавантажується і продовжує гру. Саме такої холодної зосередженості Наполі потребує в напрузі чемпіонської боротьби.

Лоботка щиро мріє знову побачити неаполітанців на вулицях і сльози радості, які принесе п’ятий скудетто. Це був би перший випадок, коли Наполі захистив титул. Лише капітан Джованні Ді Лоренцо проводить у клубі більше часу, ніж він.

"Для мене Неаполь — це другий дім, — каже Лоботка. — Я почуваюся неаполітанцем, бо прожив тут багато років. Їжа неймовірна. Місто, люди, ментальність. Я справді щасливий тут". Чемпіонство в Неаполі — не те саме, що в Турині чи Мілані. Перервати 33-річне очікування. Зробити це без Марадони… "Це було так, ніби хтось врятував світ, — згадує Лоботка. — Я бачив, як люди святкували щодня. Усе було зачинено, бо ми виграли. Куди б я не пішов, відчував себе президентом країни. “Дякуємо, Лобо!”".

У місті немає святинь Лоботки на кшталт тих, що присвячені Марадоні. Жодних пасм волосся під склом. Жодних ікон між палаючими свічками. Жодної вулиці з його ім’ям. Але на одній із облуплених стін Іспанського кварталу, поруч із портретом його співвітчизника Марека Гамшика, висить дошка Subbuteo з командою, яка вперше після епохи Марадони виграла чемпіонат.

У самому центрі — Лоботка. Словак і прийомний неаполітанець, який грає по-каталонськи. Тиха легенда, що заслуговує на значно гучніше визнання.

