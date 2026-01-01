Чтиво

У цьому матеріалі — ключові події, на які варто звернути особливу увагу у 2026 році.

2026 рік може стати особливим для українського та світового футболу. На нас чекають вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу, єврокубкові випробування для Шахтаря, нові ролі наших гравців у топ-чемпіонатах і боротьба за головні індивідуальні нагороди.

Україна вийде на чемпіонат світу-2026

Команда Сергія Реброва з великими труднощами вийшла до плей-оф кваліфікації мундіалю, але ми не втрачаємо надії, що збірна зможе пробитися до основного етапу турніру. На нашому шляху до мрії — збірна Швеції та переможець пари Польща — Албанія. Шведи провалили відбір, попри дуже потужний склад, особливо в лінії нападу. Дуже ймовірно, що Александер Ісак через травму пропустить матч проти України, і це плюс для нас. Польща та Албанія не виглядають непрохідними суперниками, тож шанси є.

Головне, щоб наші найкращі гравці були в тонусі: Забарний, Зінченко та Миколенко мали постійну ігрову практику, Ярмолюк не зупинявся в прогресі, Віктор Циганков обходився без травм, а Артем Довбик повернув свою найкращу форму.

Шахтар пройде у вирішальні стадії Ліги конференцій

У першій половині сезону гірники продемонстрували, що роблять основний акцент на чемпіонаті. Значною мірою це було пов’язано з тим, що в останні хвилини трансферного вікна команда втратила Георгія Судакова та Кевіна, а Аліссон вибув через травму. З поверненням бразильця та підсиленням Проспером Оба Шахтар отримує більше опцій в атаці й може демонструвати вищу інтенсивність гри.

Втім, хоч дехто вважає це виправданням, логістичні питання й досі залишаються серйозною проблемою для наших клубів в єврокубках. Самсунспор, Лех, КуПС та Шкендія — потенційні суперники Шахтаря. Ці команди не виглядають непереможними, утім варто розуміти, що і Самсунспор, і Лех — дуже міцні колективи.

Ігор Костюк припинить страждання Динамо

Олександр Шовковський приніс киянам чемпіонство, але гра команди все одно не викликала захвату. Дехто звинувачував гравців у слабкому рівні, іншим не подобався рівень самовіддачі. У Ігоря Костюка є чудова можливість розв’язати другу проблему. Він працював із великою кількістю талановитої молоді й може підтягнути її до основного складу. У цих хлопців точно достатньо мотивації, щоб уболівальники були задоволені рівнем віддачі.

Звичайно, можливий і інший сценарій: Ігор Суркіс придбає для нового тренера кількох сильних легіонерів. Досвід з Аліу Тіаре та Шолою Огунданою продемонстрував, що за відносно невеликі кошти можна знайти якісних гравців.

В УПЛ буде інтрига до останнього туру

ЛНЗ доволі неочікувано пішов на зимову перерву на першому місці, Шахтар також має 35 очок, а чинний чемпіон Динамо відстає на дев’ять балів. Є всі підстави вважати, що в чемпіонських перегонах буде серйозна інтрига, особливо з огляду на те, що Шахтар ще гратиме в єврокубках.

Будемо чесні, рівень нашого чемпіонату впав, але є й позитив — це ідеальні умови для того, щоб насолодитися боротьбою за місця в топ-3 до останніх турів.

Забарний стане основним у Парі Сен-Жермен

Ілля Забарний провів за парижан уже 1 380 хвилин, але важко назвати його основним гравцем команди. Український захисник поки що адаптується до нового середовища, але, вочевидь, у ньому бачать спадкоємця Маркіньйоса.

Сподіваємося, що вже в другій половині сезону Забарний у вирішальних матчах доведе, що готовий зайняти місце Маркіньйоса. Це важливо як для самого футболіста, так і для національної збірної України.

Циганков та Ванат убережуть Жирону

Жирона продовжує боротьбу за збереження прописки в Ла Лізі. Клуб зробив велику ставку на Владислава Ваната, але поки що нападник не виправдовує очікувань. Водночас Віктор Циганков, коли не має проблем зі здоров’ям, стабільно приносить результат.

Дуже сподіваємося, що наші хлопці допоможуть Жироні посісти місце вище 17-го, а згодом, можливо, перейдуть до сильніших команд. Особливо це стосується Віктора Циганкова, який на рівні Ла Ліги довів, що є гравцем високого класу. Головне — щоб обійшлося без травм.

Ярмолюк отримає запрошення в топ-клуб

Єгор Ярмолюк продемонстрував шалений прогрес у цьому сезоні й тепер входить до сфери інтересів англійських грандів. Якщо він так само потужно проведе другу половину кампанії, то влітку цілком може піти на підвищення. Можливо, це будуть не клуби з класичної топ-6, але наш талант цілком здатний опинитися серед літніх трансферних цілей, де вже фігурують Андерсон, Вортон та Балеба.

У цьому сезоні Ярмолюк провів 17 матчів, у яких відзначився результативною передачею. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 25 мільйонів євро.

Мбаппе або Голанд відкриють рахунок

Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд уже кілька років поспіль сприймаються як головні обличчя нового футбольного покоління. Вони б’ють рекорди, вирішують долю найважливіших матчів, стабільно забивають і впливають на гру. Водночас існує парадокс: попри свій статус і постійну присутність у топі світового футболу, жоден із них досі не тримав у руках Золотий м’яч.

Це радше питання часу. Якщо Мбаппе підтвердить свою роль лідера на великій сцені в другій половині сезону, а Голанд завершить кампанію в режимі безжального голеадора, уникнути нагороди буде майже неможливо.

В Україні настане мир

Хочеться вірити, що 2026 рік запам’ятається не лише футбольними подіями, а й значно важливішою новиною — завершенням війни. Щоб Україна знову жила у мирі, а футбол остаточно повернувся з символу стійкості до простого й щирого джерела радості для мільйонів уболівальників.