Чтиво

Збірка цитат, що стали цікавими для футбольного медіапростору.

Футбольний 2025 рік запам’ятається словами, що різали сильніше за підкати. Гравці та тренери не соромилися у висловлюваннях, провокуючи медіа-шторми. Ми зібрали найрезонансніші висловлювання, які стали головними заголовками року.

Давайте начистоту: ви явно чекаєте у цій збірці Аморіма, Реброва, тен Гага, Шовковського, Тебаса та інших особистостей 😉

Як завжди прямолінійний Де Лаурентіс

Почнемо з висловлювання президента Наполі щодо стадіону. Ой...

Стадіон Наполі – смітник. Я говорив про це ще за часів Анчелотті

Візьмемо приклад ПСЖ: стадіон їм не належить, але вони мають ексклюзивне право користування ним і заробляють 100 мільйонів євро на рік. Це ті самі гроші, які ми платимо муніципалітету, щоб отримати стадіон за два дні до матчу і повернути його наступного дня – ще й чистим.

Мій ідеальний стадіон повинен вміщати 70 000 глядачів, мати 120 лож і 8 000 паркувальних місць", – сказав Ауреліо Де Лаурентіс.

У самурая немає цілі, є тільки шлях...

І чим Хав'єру Тебасу так нашкодив Клубний чемпіонат світу?!

"Як можна покращити структуру турніру? Просто скасувати його. Моя мета – щоб Клубного чемпіонату світу більше не було. Я в цьому абсолютно певен.

Він не має місця. Немає необхідності в ще одному турнірі, який перерозподіляє гроші між тими самими клубами та гравцями. Ця модель руйнує екосистему національних чемпіонатів, особливо у Європі, і ринок телеправ вже вичерпаний", — сказав Тебас.

Манчестер Сіті — шахраї!

У всякому разі, так вважає Хав'єр Тебас. Чергова його цитата, повз яку не можна пройти.

"Футбол – глобальна гра, і в європейських турнірах доводиться змагатися з клубами, у яких діє інша система. Або контролю немає, або він інший. Але в Англії вже є занепокоєння рівнем заборгованості англійського футболу. Це змагання, яке постійно йде в мінус.

Можна терпіти збитки 1, 2 або 3 роки, але не 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10, як Манчестер Сіті, який втрачає гроші і шахраює з того самого моменту, як у нього з'явилися нові власники.

Або ПСЖ, який сім років поспіль має збитки по 200 мільйонів євро. Але ми конкуруємо, і ось результати: у нас на 30 європейських титулів більше, ніж у Прем'єр-ліги в цьому столітті", – сказав Тебас.

У головного тренера Манчестер Юнайтед відразу не склалося з форвардом Маркусом Рашфордом...

"Якщо якісь речі не змінюються, то не змінюються й мої рішення. І так для кожного футболіста.

Якщо ти працюєш на максимумі, якщо ти робиш правильні речі, ми будемо використовувати тебе на полі.

Ви могли побачити на нашій лаві запасних, що нам бракувало певних опції для ротації. Мені це теж не подобається, але я краще посаджу на лаву Жорже Вітала, 62-річного тренера воротарів, аніж гравця, який не віддається на повну кожного дня. У цьому я ніколи собі не зраджу", — заявив Рубен Аморім.

Мова йшла у контексті про нинішнього гравця Барселони... 🙃

Мінливий Аморім

Головного тренера "червоних дияволів" іноді не зрозуміти: то хоче піти, то готовий працювати в клубі ще 20 років...

"Є багато досвідчених людей, які кажуть про те, як мені слід поводитися зі ЗМІ, бути більш спокійним. Я буду тим, ким я є, тому що з такою пристрастю я ставлюся до роботи.

Іноді мені хочеться піти, іноді – залишитися тут на 20 років, іноді мені подобається бути зі своїми гравцями, іноді – ні. Мені потрібно вдосконалюватися", – сказав Аморім.

Дайч "уколов" Аморіма

Харизматичний Шон Дайч несподівано покритикував нинішнього головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.

"Він не збирається змінювати свій стиль гри. Я думаю, якби я був там і грав по-своєму, ми б здобули більше перемог. Ми всі ставимося до нього поблажливо, але він у клубі вже давно, тому потрібно скоріше почати перемагати", — сказав Дайч.

Отакої 🤷‍♂️

🔞 Ван дер Варт так і не побачив член Роналду

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Рафаел ван дер Варт з гумором пригадав час, коли грав разом із Кріштіану Роналду. 42-річний нідерландець розповів кілька яскравих історій про професіоналізм та звички португальського форварда.

"Кріштіану Роналду був неймовірним партнером по команді. Але я не так часто його бачив, тому що він завжди був зайнятий собою.

Я якось сказав, що він — єдиний партнер, чий член я ніколи не бачив, бо він завжди приходив першим і йшов останнім. Йому не дуже сподобалося, що я це сказав!

У нього в сумці було більше кремів і засобів догляду, ніж у всього складу разом, але… він був феноменальним. У мене не було й 5% його мотивації до тренувань. Бути його партнером по команді — це було фантастично", — цитує слова ван дер Варта The Touchline.

Не думаю, що Мессі кращий за мене

Як тут не згадати вічне суперництво?

"Руні сказав, що Мессі кращий за мене? Немає проблем, але я не згоден. Не скромничатиму", — заявив Роналду.

Підкинемо масла у вогонь!

Я не клоун, друже

Напередодні фіналу Ліги Європи головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу опинився у центрі уваги. Причиною стала колонка журналіста Yahoo Дена Кілпатріка із заголовком: "Постекоглу на межі: герой чи клоун? Фінал визначить його спадщину в Тоттенгемі". Фахівець різко відповів на це під час пресконференції.

"Все залежить від того, як на це дивитись. Але одне скажу точно — я не клоун і ніколи ним не був, друже. Я щодня працюю над тим, щоб повернути клуб до претендентів на титули. При цьому ми перебудовуємо склад та впроваджуємо нову філософію гри — завдання непросте та повне викликів".

За трофей з Тоттенгемом Постекоглу як мінімум заслужив повагу!

Пацани з жопи не встають

Капітан Динамо Віталій Буяльський після поразки від СК Полтава у 14-му турі УПЛ вийшов до вболівальників та поспілкувався з ними, зазначивши, що повністю розуміє невдоволення фанів останніми результатами.

Під час розмови Буяльський намагався пояснити ситуацію та підкреслив, що команда не байдужа до того, що відбувається.

"Ви що скажете, що ми не віддаємось, чи що? Пацани з жопи не встають. Суперники в першому таймі раз дійшли до нашої воротарської та забили гол. Ми грали на одній половині. Десь якийсь нефарт. Важко сказати. Десь може не допрацьовуємо.

В церкву зранку відразу? Та ми перед кожною грою... Не знаю, що сказати. Я вас прекрасно розумію. Все, що ви скажете, буде нормально сприйнято – це нормально, це ваші емоції", – зазначив капітан Динамо.

Після поразки від СК Полтава київський клуб встановив антирекорд — уперше в історії програв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України 🫠

Справа не у шашликах

Київське Динамо у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти луганської Зорі. Додамо ще одну цитату капітана Динамо Віталія Буяльського:

Настрій у команді? Це не проблема — і до церкви сходити, і шашлик посмажити. Але це має йти від кожного особисто, бо піти до церкви нікого не змусиш насильно.

Насправді справа не у шашликах, ми ж пропускаємо під час гри. Потрібно розібратись, у яких саме моментах, й бути більш зібраними на останніх хвилинах. Якщо ми пропускаємо наприкінці, то це або через втому, або через нестачу концентрації. Іншої причини не бачу", — заявив український виконавець.

Чемпіонами стала команда, де на 95% грають наші українські хлопці

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс звернувся до вболівальників з приводу завоювання 17-го чемпіонства УПЛ.

"Особливо приємно, що чемпіонами стала команда, де на 95% грають наші українські хлопці, більшість із яких — вихованці нашої академії. Це — наша гордість. Ми не просто виграли золоті медалі — ми довели, що Динамо тримається на своїх, на рідних, на вірних.

Черговий раз довели це і наші юнаки, що вчора захистили титул чемпіонів України, вкотре показавши, що дитячо-юнацька школа Динамо — найкраща у країні!", — вважає Суркіс.

Це добре, а як щодо єврокубків?.. 🥲

А тепер про Сергія Реброва...

Ми проаналізували статистику і вибрали цитати Сергія Станіславовича, які набрали найбільше переглядів на Football.ua 🤷‍♂️

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав свій коментар після поразки від Бельгії (0:3) на виїзді. Розгром у Генку коштував "синьо-жовтим" місця в дивізіоні А наступного розіграшу (2026-27) Ліги націй УЄФА.

"Чи краще й надалі перебувати в дивізіоні В? Будь-яка гра збірної України зараз — для наших уболівальників, для бійців. Гравці не думали про дивізіони, а намагалися грати на максимумі. Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати... Я згоден, що зараз усі засмучені. Подивимося далі. У цих матчах ми розраховували підготуватися до відбірного циклу, який буде дуже складним для нас. Наша ціль — потрапити на чемпіонат світу. Так, усі засмучені, але треба працювати й готуватися до відбору", — сказав Ребров.

А для вас Ліга націй — товариський турнір? 🤔

Сергій Ребров прокоментував товариську гру проти Канади (2:4).

В нас немає нормального тренувального процесу. Я не можу звинувачувати окремих гравців у помилках…Ми намагаємося використовувати по максимуму той час для тренувань, який у нас є.

100% більшість відкрила новину заради того, щоб прочитати коментарі! 😏

Національна збірна України обіграла Нову Зеландію у матчі напівтовариського турніру Canadian Shield.

"Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? У нас не було багато команд, які нам пропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це дуже корисно для нас і що це дуже важлива перевірка перед поєдинками кваліфікації чемпіонату світу", — сказав Ребров.

Пишіть у коментарях улюблену цитату Реброва, яку ми могли пропустити (але тільки за 2025 рік!) 🤝

Зараз у Шахтарі, можна сказати, пародія

Захисник Динамо Денис Попов потужно прокоментував перемогу над Шахтарем у 1/8 фіналу Кубка України.

"Реакція лави запасних Шахтаря? Я б сказав, але не можна такі слова тут промовляти. У мене є своє бачення щодо цього, тому я думаю, це буде некоректно говорити. Ви самі все бачили. Ми спокійно робимо свою роботу, а вони хай кричать.

Мій настрій на Класичне, як оцінюю свою гру? Я не можу оцінити свою гру. Розумієте, одна гра може складатися ідеально, припустимо, з Кривбасом, а інша гра, інший суперник, все по-іншому. Може і не піти десь, може, знаєте, там, я ж кажу, не доспав чи ще щось. Ну, різне буває в житті. Тому мені оцінити важко, буде оцінювати тренер, в першу чергу.

А щодо Класичного... Це такий матч, знаєте, для нас дуже принциповий. Я ще пограв в ті роки, коли були футболісти серйозніше, як Марлос, Тайсон, Мораес. Зараз, так, можна сказати, пародія.

Тому я бачив, я вчився на тих матчах і розумів, що це за протистояння. Тому так воно, напевно, і залишилось", — сказав Попов.

Згодні?🤔

Денису Попову відповів колишній півзахисник Шахтаря Георгій Судаков: "Вітаю Динамо з першою перемогою за 5 років у "пародистів" 😁

Гуті не сподобалась кепка Ямала

Легенда мадридського Реала та колишній півзахисник Гуті висловив своє невдоволення зовнішнім виглядом 17-річного вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямала на пресконференції. Після перемоги над Францією (5:4) у Лізі націй, Ямал з'явився перед журналістами в кепці, одягнутій козирком назад, що викликало критику з боку Гуті.

Я не знаю, чи вперше бачу хлопця з кепкою задом наперед. Мені це не подобається. Тому що він у збірній Іспанії! Коли він поїде на Ібіцу і кудись ще – будь ласка, нехай одягає, але не на пресконференції збірної Іспанії. Мені це не подобається.

Це не провина Ламіна, він зрештою робить те, що хоче. Проблема в тому, що поряд немає того, хто скаже: Слухай, на пресконференцію краще піти без кепки", — сказав Гуті у програмі El Chiringuito.

Ну чого чіпляєшся? 😒

Клуб кинув мене під автобус

Мохамед Салах коментарем після нічиєї з Лідсом атакував Слота та поставив під сумнів своє майбутнє в Ліверпулі. Відверто кажучи, мало хто очікував, що єгиптянин дасть настільки відверте інтерв'ю, яке, майже напевно, підпсувало його репутацію.

"Я не міг повірити, що просиджу на лаві запасних усі 90 хвилин! Утретє поспіль я опиняюсь на лаві запасних, здається, уперше у своїй кар'єрі. Якщо чесно, я дуже, дуже розчарований.

Я так багато зробив для цього клубу впродовж багатьох років, і особливо минулого сезону. А тепер я сиджу на лаві запасних і не знаю чому. Здається, що клуб кинув мене під автобус. Ось що я зараз відчуваю. Думаю, цілком очевидно, що хтось хотів, щоб усю провину звалили на мене.

Улітку мені дали багато обіцянок, а зараз я провів три гри на лаві запасних, тому не можу сказати, що вони дотримались цих обіцянок.

Я багато разів казав, що в мене добрі стосунки з менеджером, але раптом виявилось, що в нас немає жодних стосунків. Не знаю чому, але мені здається, як я це бачу, що хтось не хоче, щоб я був у клубі".

Я пам'ятаю, якось Гаррі Кейн не забивав 10 ігор, усі в ЗМІ казали: "О, Гаррі ще точно заб'є", а коли справа доходить до Мо, усі кажуть: "Йому потрібно бути на лаві запасних". Пробач, Гаррі!", — заявив єгипетський футболіст.

Як думаєте, Салах охолоне після Кубка Африканських націй чи захоче перебратися до Саудівської Аравії? 🧐

У своїй першій заяві на новій посаді тен Гаг висловив велике захоплення амбіціями клубу та умовами, які йому надали для реалізації проєкту.

"Баєр — один із провідних клубів Бундесліги та частина еліти європейського футболу. Мене вразило спілкування з керівництвом — клуб має чітке бачення розвитку. Я приїхав сюди, щоб підтвердити та посилити амбіції, що зросли в останні роки. Це захопливий виклик — збудувати щось нове у період змін", — сказав тренер.

Що було далі з "10 гагом", як його називають користувачі Football.ua, відомо усім 🫣

Гвардіола висловився про війну в Україні

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про війну в Україні та Палестині.

"Я сам був футболістом, тому дуже люблю їх усіх. Вони багато мені дали, і в мене були конфлікти з деякими з них, але я розумію, що це тому, що в людях є частина людяності, навіть якщо сьогодні це не здається очевидним.

Це не так через те, що відбувається в Україні та Палестині, через відсутність гуманності в кожному з нас, через те, що ми і пальцем не ворухнули, щоб взяти участь у цій трагедії, яка відбувається тут, у трьох-чотирьох годинах їзди звідси.