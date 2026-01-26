Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ГЕЇ — ПРО ПЕРЕХІД ДО МАН СІТІ: "ЗАРАЗ Я В НАЙКРАЩОМУ КЛУБІ АНГЛІЇ — ПРИЄМНО МАТИ ЗМОГУ ЦЕ СКАЗАТИ"

📰 ДЖЕК ГРІЛІШ ВИБУВ НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН ЧЕРЕЗ ПІДОЗРУ НА ПЕРЕЛОМ СТОПИ

📰 ВЛАДИСЛАВ ВАНАТ НОМІНОВАНИЙ НА ЗВАННЯ НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ МІСЯЦЯ ЛА ЛІГИ

📰 У ЖИРОНІ СТАНЕ НА ОДНОГО УКРАЇНЦЯ БІЛЬШЕ: ОЛЕКСАНДР ПИЩУР-МОЛОДШИЙ ПРИЄДНАЄТЬСЯ ДО КАТАЛОНСЬКОГО КЛУБУ

📰 КОУЛ ПАЛМЕР МОЖЕ ЗМІНИТИ ЧЕЛСІ НА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

📰 УНАЇ ЕМЕРІ РОЗЛЮТИВСЯ НА ЮРІ ТІЛЕМАНСА ТА ШТОВХНУВ ЙОГО ПІД ЧАС МАТЧУ ЛІГИ ЄВРОПИ

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЗРОБИВ КЛЮЧОВИЙ КРОК У ПРОЄКТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОЛД ТРАФФОРД

📰 НАЗВАНО ГОЛОВНУ УМОВУ ЮРГЕНА КЛОППА ДЛЯ РОБОТИ В МАДРИДСЬКОМУ РЕАЛІ

📰 МИКОЛА ШАПАРЕНКО ПРОДОВЖИВ КОНТРАКТ ІЗ ДИНАМО ДО 2030 РОКУ

Exactly!