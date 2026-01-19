Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 РЕАЛ МАДРИД ОГОЛОСИВ ПРО ВІДСТАВКУ ХАБІ АЛОНСО ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АРБЕЛОА

📰 НЕСПОДІВАНИЙ НОВАЧОК ДИНАМО КИЇВ ВАСИЛЬ БУРТНИК ЗАЛИШИВ КЛУБ, ТАК І НЕ ДЕБЮТУВАВШИ

📰 БАРСЕЛОНА ВДРУГЕ ОГОЛОСИЛА ПРО ПОВЕРНЕННЯ КАНСЕЛУ

📰 КАРРІКУ В МЮ ДОПОМАГАТИМУТЬ ЕКСТРЕНЕР РЕАЛА ТА ПРАВА РУКА САУТГЕЙТА

📰 ГЛАСНЕР МОЖЕ ВТРАТИТИ ШАНСИ ОЧОЛИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ПРОБЛЕМИ В КРІСТАЛ ПЕЛЕС НАСТОРОЖУЮТЬ КЕРІВНИЦТВО МЮ

📰 ФЛОРЕНТІНО ПЕРЕС РОЗГЛЯДАЄ ПОВЕРНЕННЯ ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ В РЕАЛ МАДРИД

📰 АНДРІЙ ЛУНІН СЕРЕД ПЕРШИХ У ПЛАНАХ ПЕРЕСА НА КАДРОВУ ЧИСТКУ

📰 ДУБЛЬ З ПЕНАЛЬТІ ВАНАТА ПРИНІС ЖИРОНІ ПЕРЕМОГУ НАД ЕСПАНЬЙОЛОМ У КАТАЛОНСЬКОМУ ДЕРБІ

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД У МАНКУНІАНСЬКОМУ ДЕРБІ ПЕРЕРВАВ БЕЗПРОГРАШНУ СЕРІЮ МАНЧЕСТЕР СІТІ

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР РЕАЛА МАДРИД АЛЬВАРО АРБЕЛОА СКАЗАВ ПОТУЖНУ РІЧ: "Я ДУЖЕ ПИШАЮСЯ ТИМ, ЩО ТРЕНУЮ ВІНІСІУСА"