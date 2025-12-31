Чтиво

Football.ua розповідає про новини й матеріали, які викликали найбільший резонанс серед наших читачів.

У 2025 році ми щодня працювали над тим, щоб ви першими дізнавалися найважливіше зі світу футболу та знаходили на Football.ua справді цікавий контент. Дякуємо за увагу й довіру. Нижче — матеріали, які зібрали найбільше переглядів.

Новини

Цього року ми жили мріями про чемпіонат світу й це відображається у переглядах. Усіх дуже цікавило, з ким зіграє наша збірна у плей-оф кваліфікації до мундіалю. Спочатку ви зірвали лічильник на новині з потенційними суперниками підопічних Сергія Реброва, а після майже так само багато переглянули новину з результатами жеребкування.

Також багато переглядів зібрала новина, в якій ми розповіли про пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Реал — Атлетіко, ПСЖ — Ліверпуль та інші.

Сумно, що довелось повідомляти про смерть Діогу Жоти, але ця новина також опинилася у нашому топі. А замикає п'ятірку найпопулярніших офіційне оголошення про звільнення Олександра Шовковського з посту головного тренера Динамо.

Напередодні

Ми вирішили виділити анонси матчів на нашому сайті. Цей розділ нагадує про те, як ми любимо український футбол, а особливо збірну. Перше місце посів матеріал напередодні гри за підвищення у дивізіон А Ліги націй проти Бельгії, яку наша команда виграла з рахунком 3:1. Невдалий для нас матч-відповідь став третім у цьому рейтингу, а на другій сходинці — перший матч групового етапу кваліфікації до ЧС-2026 проти Франції.

Матеріали

Серед матеріалів вас найбільше зацікавила реакція бельгійських фанатів на поразку від збірної України в Лізі націй: "Тьху, соромно". Бельгійські ЗМІ шоковані, як "бідова Україна" переїхала безпорадного Куртуа. На жаль, зробити такий матеріал після другого матчу приводів не було.

Друге місце посіла стаття про найважливіший трансфер літа, який ніхто не помітив. Не знаєте, що бразилець Лукас Рібейро залишив південноафриканських чемпіонів Мамелоді Сандаунз і перебрався до скромної Культураль Леонеса з іспанської Сегунди Б, та який вплив це має на футбол? Ще не пізно прочитати цей цікавий матеріал.

Однією з головних подій першої половини сезону став конфлікт Мохамеда Салаха с Арне Слотом. Відвідувачі нашого сайту залюбки читали й обговорювали статтю про те, як Мохамед Салах спричинив "громадянську війну" в Ліверпулі.

Найпопулярніші матчі

В цьому розділі ми виділили найпопулярніші звіти про матчі. Думаєте, що Україна — Бельгія знову на першому місці? А ось і ні! Найбільше ви читали та обговорювали в коментарях новини про те, як Україна дотиснула Ісландію й пробилась у плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Україна — Бельгія ж на другій сходинці.

Доволі неочікувано до трійки увійшов звіт про матч Динамо Київ проти Пафосу: кияни удруге поступилися й на той момент вилетіли у Лігу Європи. Ви там написали понад 300 коментарів.

Наші оцінки

У 2025 році ви дуже активно читали нашу вже класичну рубрику "Наші оцінки". Не дивно, що тут є збіг з попередньою рубрикою. На першому місці матеріал після гри Ісландія — Україна, на другому — Україна — Бельгія. Підсумків по грі Динамо проти Пафосу немає, адже ви оперативно після матчу оцінили все в коментарях. Натомість знайшлося місце для оцінок гравців Шахтаря в матчі проти Бреста.

Відео

У розділі відео ми можемо виділити дві новини, які з відчутною перевагою випереджають інші. Перша — це огляд матчу Україна — Бельгія (3:1). До речі, якщо вже забули як усе було, то перегляд гарантовано додасть вам святкового настрою. Трохи менше переглядів зібрала новина з відео-трансляцією церемонії вручення Золотого м'яча.

Замикає трійку трилер у виконанні Інтеру та Барселони у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Спецновини

Трансферний дедлайн — одна з головних подій року, коли відбувається величезна кількість гучних трансферів. Клуби намагаються в останній момент доукомплектувати склад й цього року закриття трансферного вікна було справді гарячим. Ми традиційно зробили новину, яка оперативно оновлювалась, щоб ви були в курсі всіх переходів.

Також велику зацікавленість у наших читачів викликали новини "Україна трансферна. Літні переходи-2025" та "Італія трансферна. Літні переходи-2025". Про любов до нашого футболу ми знаємо, але що це за магія Кевіна де Брюйне?