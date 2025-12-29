Чтиво

Головні підсумки року, що переписав історію європейського та українського футболу.

Футбольний 2025 рік видався напрочуд насиченим на події, які змусили вболівальників пережити весь спектр емоцій. Це був час великих звершень для ПСЖ, неочікуваних лідерів в УПЛ та гучних скандалів, що виходили за межі футбольного поля.

Ми зібрали головні номінації, які найкраще описують цей рік.

Матч року: ПСЖ — Інтер 5:0. Фінал Ліги чемпіонів

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів у Парижі став справжньою демонстрацією сили. Не кожного разу у вирішальній грі головного єврокубка можна зустріти таку беззаперечну перевагу однієї команди. "Червоно-сині" каменя на камені не залишили від оборони міланських "змій", підтвердивши статус нової домінантної сили в Європі.

5:0 — це найбільша різниця голів у вирішальній грі. До цього у фіналі найбільшою різницею було чотири голи.

У сучасній історії Ліги чемпіонів (починаючи з сезону-1992/93) лише раз фінал завершувався з перевагою в чотири голи. Сталося це у фіналі сезону-1993/94, коли Мілан з рахунком 4:0 розгромив Барселону.

Ще три випадки сталися, коли турнір мав назву Кубок Європейських чемпіонів.

Сезон-1959/60. Реал – Айнтрахт 7:3

Сезон-1973/74. Баварія – Атлетико 4:0

Сезон-1988/89. Мілан – Стяуа 4:0.



Довгий час талант француза був об'єктом суперечок через травми, але 2025-й став його піком. Дембеле провів феноменальний сезон, ставши ключовим елементом у системі Луїса Енріке. Нагорода найкращому гравцю світу в руках Усмана — символ того, що його кар'єра нарешті засяяла на повну потужність.

Тренер року: Луїс Енріке

Іспанський фахівець зумів зробити те, що не вдавалося багатьом іменитим попередникам — виграти майже всі можливі трофеї з ПСЖ. Головним досягненням стала перша в історії клубу перемога в Лізі чемпіонів. Енріке побудував колектив, де зірки нарешті працюють на команду, а не навпаки.

Єдиний трофей, який не виграла команда іспанського фахівця — оновлений Клубний чемпіонат світу. Нагадаємо, що парижани поступилися у фіналі лондонському Челсі з рахунком 0:3.

Скандал року: турецькі арбітри та махінації на ставках

Турецький футбол опинився в епіцентрі безпрецедентного скандалу, який шокував навіть звиклих до хаосу фанатів. Турецька футбольна федерація (TFF) оприлюднила результати внутрішнього розслідування: із 571 чинного арбітра 371 мали акаунти в букмекерських конторах, а 152 — активно робили ставки. Масштаби "ігроманії" вражають: один із суддів зробив понад 18 тисяч ставок за останні п’ять років.

Скандал із турецькими арбітрами та ставками на матчі: у чому суть і що буде далі

Під підозрою опинилися 7 рефері вищої ліги та 15 асистентів. Президент TFF Ібрагім Хаджіосманоглу, який сам свого часу замикав суддів у роздягальні, тепер пообіцяв "очистити футбол від бруду". Прокуратура Стамбула вже розпочала кримінальне провадження щодо можливого договірного характеру матчів.

Цей випадок став кульмінацією багаторічної кризи довіри в Туреччині, де команди неодноразово залишали поле на знак протесту, а президенти клубів били арбітрів прямо під час гри. Тепер під загрозою не лише кар’єри сотень офіційних осіб, а й репутація турецького спорту.

Трагедія року: смерть Діогу Жоти

Ця новина стала найважчим потрясінням року для всього футбольного світу. Португальський нападник, важливий гравець Ліверпуля та національної збірної, пішов із життя на піку своєї кар’єри. Його цінували за скромність — Жота ніколи не був фігурантом скандалів, натомість залишався справжнім професіоналом і прикладом для молоді.

Яким запам'ятається Діогу Жота

На стадіоні Енфілд фанати влаштували масштабну акцію пам'яті, виконуючи "You’ll Never Walk Alone" на честь свого 20-го номера. Збірна Португалії також залишилася без одного зі своїх гравців, а ця втрата об’єднала навіть найзапекліших ворогів на полі, нагадавши всім, що футбол — це лише гра, а людське життя — найвища цінність.

P.S. Також давайте згадаємо Володимира Сисенка (один з співзасновників та головний тренер СК Полтава), Володимира Мунтяна, Володимира Білоцерковця та всіх інших...

Сенсація року: ЛНЗ та Крістал Пелес

Українська Прем'єр-ліга отримала нового лідера, на якого ніхто не ставив на початку сезону. Під керівництвом Віталія Пономарьова ЛНЗ перетворився на справжню "грозу авторитетів". Команда з Черкас пішла на зимову паузу на першому місці, маючи в активі 35 очок. Головним хайлайтом першої половини сезону став матч проти донецького Шахтаря. ЛНЗ не просто переміг чемпіона, а буквально знищив "гірників" з рахунком 4:1.

В Англії справжнє божевілля влаштували "орли". Лондонський клуб, який ніколи раніше не вигравав значущих нагород, за один рік поповнив свій музей одразу двома престижними кубками. Спершу Крістал Пелес створив сенсацію у фіналі Кубка Англії, де завдяки залізній обороні та реалізації моментів переграв Манчестер Сіті. Це став перший великий трофей у 120-річній історії клубу. Але на цьому лондонці не зупинилися: у матчі за Суперкубок Англії вони знову виявилися сильнішими за топ-суперника, цього разу здолавши Ліверпуль.

Тепер Селгерст Парк офіційно є домівкою дворазових переможців англійських турнірів.

Трансфер року: Лука Модрич

Літнє трансферне вікно 2025 року було насиченим на гучні переходи, проте обрати однозначного фаворита виявилося непросто. Саме тому наш погляд зупинився на хорватському маестро. Перехід Луки Модрича до Мілана в статусі вільного агента став топ-подією для Серії А.

Незважаючи на те, що у вересні володарю Золотого м’яча виповнилося 40 років, він з перших же матчів довів, що вік — це лише цифра в паспорті. Модрич не приїхав у Мілан "догравати"; він з ходу став ментальним та тактичним центром команди Массіміліано Аллегрі. Його професіоналізм та спокій під тиском настільки вразили фанатів "россонері", що Луку вже визнали найкращим гравцем місяця (MVP), випередивши навіть молодших лідерів на кшталт Рафаеля Леау.

Деякі порівнюють вплив Модрича на нинішній Мілан із приходом Андреа Пірло до Ювентуса чи поверненням Златана Ібрагімовича.

Провал року: Александер Ісак

Якщо трансфер Модрича став прикладом ідеального підсилення, то перехід Александера Ісака до Ліверпуля — це справжній підручник того, як не варто проводити трансферну кампанію. За шведського форварда мерсисайдці виклали неймовірні 125 мільйонів фунтів, що стало рекордом у внутрішніх перемовинах між клубами АПЛ. Очікування були колосальними: в Ісаку бачили нового Ерлінга Голанда, який мав закрити питання з результативністю на Енфілді на роки вперед.

Чому Ісак стає великою проблемою для Ліверпуля

Проте все пішло не за планом ще до підписання контракту. Александер вчинив вкрай непрофесійно стосовно "сорок": він відмовлявся тренуватися, ігнорував дзвінки керівництва та фактично шантажував клуб, аби пришвидшити свій продаж. Таке прощання з Сент-Джеймс Парк викликало хвилю обурення серед фанатів, і багато хто в Британії почав говорити про "карму", яка обов’язково наздожене гравця за таку поведінку.

Фінальним акордом цього року стала травма у нещодавньому матчі проти Тоттенгема. Медичний штаб Ліверпуля прогнозує, що гравець пропустить "кілька місяців".

Здивування року: перехід Владислава Ваната в топчемпіонат

Трансфер основного форварда київського Динамо до топ-ліги став повною несподіванкою. Більшість очікували, що Ванат залишиться в Києві ще на кілька сезонів, проте вибір на користь іспанського проєкту Жирони став непередбачуваним кроком.

Будьмо чесними: ніхто не вірив, що президент Динамо відпустить українця в іншу команду. А це все ж сталося. І мало хто вірив, що команда з топ-чемпіонату проявить серйозний інтерес до Владислава. А це сталося!

Мем року: нестрижений фанат Манчестер Юнайтед

Історія вболівальника Манчестер Юнайтед, який ще на початку сезону необачно пообіцяв не відвідувати перукаря, поки його улюблена команда не видасть серію з п'яти перемог поспіль, стала справжнім хітом соцмереж. Фото бідолахи регулярно з'являються в мережі, і на них чітко видно, як надії фаната тануть пропорційно до того, як росте його шевелюра.

Зважаючи на тотальну нестабільність "червоних дияволів", довжина волосся хлопця вже викликає у когось сміх, а у когось — щире співчуття. Наразі він більше нагадує учасника рок-гурту з 80-х, ніж середньостатистичного футбольного вболівальника.