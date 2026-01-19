Чтиво

Каталонці домінують на внутрішній арені.

Коли гравці Барселони розпочали почесне коло після перемоги в Суперкубку Іспанії — драматичних 3:2 над мадридським Реалом, — Ламін Ямаль тихо відійшов убік. Він стояв на самоті й уважно вдивлявся у свою медаль. На очах — сонцезахисні окуляри, ще одна пара — заплуталася в його волоссі. Коли поруч з’явився оператор, 18-річний вінгер зрозумів: за ним спостерігають.

Ямаль показав на золото на шиї, потім — на емблему Барселони на грудях футболки. Повторив цей жест кілька разів і широко усміхнувся, а потім перемкнувся на гру з клубним талісманом. Можливо, в той момент він уже думав про танці, які запише разом з Алехандро Бальде, Марком Касадо та Руні Бардагжі, щойно команда повернеться до роздягальні — для своїх 38 мільйонів підписників у TikTok.

Барса третє поспіль обіграла Реал у фіналі — подія безпрецедентна для історії їхнього великого протистояння. Так, цьому частково посприяла модернізація формату Суперкубка, але раніше каталонці ніколи не вигравали три Класико поспіль, коли на кону стояв трофей.

Для багатьох Реал — справжній король фіналів, один із найуспішніших клубів в історії футболу. За даними DAZN, мадридці зіграли 106 фіналів і перемогли у 68 з них. У фіналах проти Барселони мадридці зустрічалися 20 разів — і 11 перемог залишилися за Реалом. Утім, останні роки помітно змінили баланс.

За три попередні сезони Барселона чотири рази обіграла мадридців у фіналах: у Суперкубках 2023, 2025 та 2026 років, а також у фіналі Кубка Іспанії минулого сезону. Для порівняння: за попередні 123 роки своєї історії (клуб було засновано в 1899-му) каталонці перемагали Реал у фіналах лише п’ять разів.

І тут мимоволі згадуються слова Тьєррі Анрі. "Усі європейські клуби бояться Реала, а Реал боїться Барселони", — сказав легендарний форвард в ефірі CBS у травні 2022 року, напередодні фіналу Ліги чемпіонів між мадридцями та Ліверпулем.

Молода й зухвала група гравців Барселони взялася довести, що Анрі мав рацію. Вони росли, дивлячись, як Реал раз за разом піднімає над головою трофеї Ліги чемпіонів, але принесли в цю команду дещо нове й дуже потужне — інше ставлення до гри.

З появою таких футболістів, як Ямаль, а також іншої молоді із Ла Масії — Ферміна Лопеса, Алехандро Бальде та Пау Кубарсі, які всі вийшли у стартовому складі в неділю, — Барселона змінилася до невпізнання. Вічний страх, скутість і песимізм у матчах із принциповим суперником залишилися в минулому. Тепер каталонці грають проти Реала з драйвом, свободою та впевненістю, від якої захоплює подих.

Ямаль — найкраще втілення цієї зміни ментальності. Жодних комплексів. Він, як і його партнери, виріс у грі, поставивши на перше місце задоволення від футболу. Він — повна протилежність тому, яким зазвичай уявляють каталонський характер. Розкутий, зухвалий, веселий. Він не боїться помилок. Стереотип, з яким виростає багато каталонців, каже, що вони радше обирають обережність, прагнуть залишатися в тіні й уникають ризику.

У жовтні 2024 року, у 17 років, Ямаль відсвяткував гол у ворота Реала на Бернабеу, демонстративно показавши свої кастомні брекети в кольорах блауграни. Ніби для нього це була просто гра, а не один із найбільших футбольних майданчиків світу.

Цього жовтня він зробив кілька гучних заяв перед черговим Класико, які на тлі підсумкового результату зіграли проти нього. Але це аж ніяк не стало проблемою. Ямаль легко перегорнув сторінку. Він — зірка команди, і та впевненість, яку він накопичив з моменту дебюту у 15 років у квітні 2023-го, передається всім навколо.

Кажуть, що в кожної хмари є світла сторона. Фінансові проблеми Барселони — а борг клубу досі залишається найбільшим у світовому футболі — суттєво зв’язали їй руки на трансферному ринку, навіть попри всі креативні фінансові маневри.

Але цією світлою стороною стала Ла Масія. Академія завжди була серцем клубу, та саме зараз ціле покоління молодих гравців отримало шанс, якого раніше могло й не бути. Геній масштабу Ямаля пробився б за будь-яких умов, але що сказати про Лопеса, Жерара Мартіна чи того ж Кубарсі?

Ці футболісти — разом з іншими молодими талантами на кшталт Педрі, Касадо, Марка Берналя та травмованого Гаві — довели, що мають усе необхідне для цієї команди. Вони не лише відповідають рівню, а й із задоволенням беруть на себе відповідальність. Нове покоління Барселони дебютувало, набралося впевненості й почало приносити результат.

Внутрішній требл минулого сезону вже виглядав серйозною заявою. А перемога в Суперкубку минулої ночі лише підсилила цей сигнал. Попереду — надія на нові великі трофеї: у Ла Лізі каталонці випереджають Реал на один бал, а в Лізі чемпіонів перебувають у хорошій позиції, щоб вийти до плей-оф. Водночас усі розуміють: у турнірі, якого фанати Барси прагнуть найбільше і який клуб востаннє вигравав у 2015 році, ще потрібно зробити крок уперед, аби по-справжньому вважатися претендентом.

Та цей молодий колектив, якому допомагають досвідчені Роберт Левандовські і Рафінья, виглядає готовим до викликів. Вони вже переписали історію протистоянь із вічним суперником.

Цього сезону мадридці перемогли 2:1 у жовтневому матчі Ла Ліги на Бернабеу, але загалом Барселона перетворилася на справжній головний біль для чергового проєкту мадридських "галактікос" — із Кіліаном Мбаппе, Вінісіусом Жуніором та Джудом Беллінгемом у головних ролях. Минулого сезону команда Фліка виграла всі чотири Класико — два в чемпіонаті, фінал Суперкубка та фінал Кубка Короля.

Раніше здавалося, що Барса здатна програти навіть тоді, коли веде в рахунку. Тепер же майже немає сумнівів: команда доведе матч до перемоги навіть після пропущеного гола — як це сталося торік у фіналі Кубка Іспанії проти Реала.

Хансі Флік — оптиміст за своєю природою, і саме він допоміг змінити психологію команди. Коли влітку 2024 року він прийшов на зміну Хаві, то застав дуже молодий склад, на який тиснули очікування й обставини. Флік допоміг гравцям подивитися на ситуацію інакше — сприймати футбол як радість. Саме так він ставиться до гри і сам.

"У нас гарний настрій, багато впевненості, і, сподіваюся, ми зможемо додати ще — зробити цю впевненість сильнішою", — сказав німець після недільної перемоги. "Я не думаю про минулі матчі. Ми завжди дивимося вперед, на наступний. Цей фінал був надзвичайно важливим для нас, бо матчі з Реалом — це завжди щось особливе".

І це справді було особливо. Схоже, разом із Фліком Барселона нарешті навчилася вигравати фінали у мадридського Реала.

The Athletic