Україна: Перша ліга

Головний тренер одеського клубу ексклюзивно для Football.ua поділився деталями підготовки команди до весняної частини сезону.

Одеський Чорноморець осінню частину чемпіонату у Першій лізі завершив на третьому місці. У зимове міжсезоння в команді змінився головний тренер: замість Олександра Кучера задачу повернення до Прем'єр-ліги покладено на добре знайомого одеським вболівальникам Романа Григорчука.

Тиждень тому команда зібралася на базі та розпочала підготовку до весняної частини сезону. Роман Григорчук ексклюзивно для Football.ua розповів про основні акценти тренувального процесу та як провів творчу відпустку, яка тривала півроку.

– Романе Йосиповичу, у якому режимі зараз працює команда на зимовому зборі?

– Канікули у футболістів були задовгі. Почали роботу тільки 25 січня. До першого лютого провели семиденний цикл, яким я дуже задоволений. Ми мали змогу тренуватись на натуральному полі, за що величезна подяка працівникам нашої бази. Виконали чималий обсяг роботи, отримали багато важливої інформації. Дуже задоволений відношенням футболістів. Сьогодні почали наступний етап підготовки.

– Клуб доволі активний на трансферному ринку. Наскільки ви задоволені комплектацією команди?

– Ми зробили добротні придбання, про які було оголошено. Це висококваліфіковані футболісти, які допоможуть Чорноморцю піднятись на більш високий рівень. Важливо і те, що більшості із нових футболістів або родом з нашого регіону, або вже були в Чорноморці. Вдячний за це власникам клубу. Селекційна робота буде продовжуватись і вестись постійно. Важливим напрямком буде розвиток молодих місцевих футболістів.

– Як ви провели період між відходом з ЛНЗ та поверненням до Чорноморця? Що нового для себе відкрили, дивлячись на футбол зі сторони?

– У цей період я багато часу провів за кордоном, де проводили реабілітацію після травми мого сина. Мав час багато думати, аналізувати і вчитися. Дуже хотів якнайшвидше повернутись до роботи з командою, – відзначив Роман Григорчук.