Підсумок футбольного року, який подарував нам неймовірні камбеки, трофеї андердогів та багато іншого.

Футбольний 2025 рік видався напрочуд щедрим на сенсації. Ми бачили все: від домінування Челсі на оновленому Клубному чемпіонаті світу до історичного успіху ПСЖ у Лізі чемпіонів. Цей рік запам'ятається як час, коли прогнози експертів руйнувалися частіше, ніж справджувалися, а футбольна ієрархія переписувалася прямо на очах у мільйонів вболівальників.

Згадаймо десять поєдинків, які змусили нас затамувати подих.

Січневе Ель Класіко в Ер-Ріяді розпочалося за сценарієм мадридців: Мбаппе відзначився вже на 5-й хвилині. Проте далі ініціативу перехопила Барселона. Ямал та Левандовські (з пенальті) ще до перерви вивели каталонців вперед, а Рафінья та Бальде (який забив на 10-й доданій хвилині до першого тайму) добили суперника.

У другому таймі Рафінья оформив дубль, на що Реал відповів лише голом Родріго. Матч запам’ятався не лише голами, а й нервовою кінцівкою: Войцех Щесни був вилучений на 56-й хвилині за грубе порушення, змусивши "блаугранас" догравати вдесятьох. Попри це, команда Гансі Фліка втримала розгромну перевагу.

Реал — Барселона 2:5

Голи: Мбаппе, 5, Родріго, 60 — Ямал, 22, Левандовські, 36 (пен.), Рафінья, 39, 48, Бальде, 45+10

Реал: Куртуа — Л. Васкес (Асенсіо, 52), Чуамені (Модрич, 64), Рюдігер, Менді (Фран Гарсія, 75) — Вальверде, Беллінгем, Камавінга (Себальйос, 46) — Родріго, Мбаппе, Вінісіус (Діас, 76).

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес (Араухо, 28), Бальде — Касадо, Педрі, Гаві (Пенья, 59) — Рафінья (Ферран, 79), Левандовські, Ямал (Ольмо, 58).

Попередження: Камавінга, Рюдігер, Вінісіус, Чуамені, Асенсіо — Мартінес (не на полі), Левандовські, Араухо, Рафінья.

Вилучення: Щесни, 56 (грубе порушення).

Після нічиєї 2:2 у першому матчі, гра на Олд Траффорд перетворилася на гольове безумство. МЮ впевнено розпочав завдяки Угарте та Далоту, але Ліон, граючи в меншості після вилучення Толіссо на 89-й хвилині, зумів здійснити камбек і вийти вперед в овертаймі завдяки Шеркі та Ляказетту.

Проте фінальний штурм "червоних дияволів" став історичним: Фернандеш, Мейну та Магвайр забили три голи за останні шість хвилин гри, вирвавши путівку в наступний раунд.

Манчестер Юнайтед — Ліон 5:4 (перший матч — 2:2)

Голи: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114 (пен), Мейну, 119, Магвайр, 120+1 — Толіссо, 71, Тальяфіко, 77, Шеркі, 104, Ляказетт, 110 (пен).

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Шоу, 46), Магвайр, Йоро — Далот, Угарте (Мейну, 86), Каземіро, Доргу (Амасс, 99) — Гарначо (Еріксен, 100), Гойлунн (Маунт, 86), Фернандеш.

Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Ніакате, Тальяфіко (Чалета-Цар, 115) — Толіссо, Акуоку (Тессманн, 55), Верету (Ляказетт, 55) — Шеркі (Сантос, 108), Мікаутадзе (Мартін Фофана, 65), Альмада.

Попередження: Магвайр, Шоу — Верету, Толіссо, Тальяфіко.

Вилучення: Толіссо, 89 (друге попередження).

Друга зустріч грандів у фіналі кубка стала ще більш драматичною. Педрі відкрив рахунок у першому таймі, але в другій половині гри Реал перехопив ініціативу завдяки голам Мбаппе та Чуамені. Здавалося, кубок поїде до Мадрида, проте Торрес на 84-й хвилині перевів гру в овертайм.

Переможний гол на 116-й хвилині забив Кунде. Фінальний свисток супроводжувався грандіозним скандалом: Беллінгем, Рюдігер та Васкес отримали червоні картки за неспортивну поведінку.

Барселона — Реал 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Чуамені, 77

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Араухо, 85) — Педрі (Гарсія, 98), Ольмо (Фермін, 64), де Йонг (Гаві, 85) — Ямал, Торрес (Віктор, 116), Рафінья.

Реал: Куртуа — Васкес (Модрич, 54), Асенсіо, Рюдігер (Ендрік, 110), Менді — Вальверде, Чуамені, Себальйос (Гюлер, 55) — Беллінгем — Родріго (Мбаппе, 46), Вінісіус (Діас, 89).

Попередження: Мартін, де Йонг, Фермін, Рафінья — Чуамені, Модрич, Беллінгем.

Вилучення: Рюдігер, 120+3 (не на полі), Васкес, 120+3 (не на полі), Беллінгем, 120+3.

Міланські "змії" змогли зупинити каталонців у надважкому поєдинку. Після 3:3 у першому матчі, гра в Мілані була не менш результативною. Мартінес та Чалханоглу вивели Інтер вперед, але Барселона відповіла голами Гарсії та Ольмо.

Коли Рафінья на 88-й хвилині зробив рахунок 3:3, здавалося, Барселона пройде далі. Проте гол Ачербі на 90+3 хвилині перевів гру в овертайми, а вже там Фраттезі на 99-й хвилині поставив переможну крапку, вивівши італійців у фінал.

Інтер — Барселона 4:3 (перший матч – 3:3)

Голи: Мартінес, 22, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 — Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88

Інтер: Зоммер — Біссек (Дарміан, 71), Ачербі, Бастоні — Думфріс (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 79), Мхітарян (Фраттезі, 79), Дімарко (Аугусто, 55) — Л. Мартінес (Таремі, 71), Тюрам.

Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі (Гаві, 106), І. Мартінес (Араухо, 76), Мартін — Педрі (Віктор, 106), Ольмо (Фермін, 82), де Йонг — Ямал, Торрес (Левандовські, 90), Рафінья.

Попередження: Мхітарян, Ачербі, Аугусто, Бастоні — І. Мартінес, Віктор.

Головна сенсація англійського сезону. "Орли" забили швидкий гол зусиллями Еберечі Езе на 16-й хвилині й пішли в глуху оборону. Ключовий момент стався на 36-й хвилині, коли Мармуш не реалізував пенальті — Гендерсон врятував свою команду.

Весь другий тайм Голанд, де Брюйне та Фоден намагалися пробити захист Пелес, але Річардс, Геї та інші відстояли мінімальну перемогу, подарувавши клубу історичний трофей.

Крістал Пелес — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Езе, 16

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї (Лерма, 61) — Муньйос, Вортон (Г’юз, 87), Камада, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета (Нкетіа, 78).

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва (Гюндоган, 88), Де Брюйне — Савіо (Фоден, 76), Мармуш (Ечеверрі, 76), Доку — Голанд.

Попередження: О’Райлі, Сілва, Діаш, Де Брюйне, Ечеверрі — Гендерсон.

На 36-й хвилині Омар Мармуш (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).

"Шпори" нарешті перервали трофейну засуху, що тривала з 2008 року. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Бреннана Джонсона на 42-й хвилині. МЮ намагався відігратися, випустивши у другому таймі Гарначо та Зіркзе, але Вікаріо та Ромеро діяли безпомилково.

Попри шість жовтих карток у матчі, Тоттенгем втримав перевагу і здобув довгоочікуваний єврокубок.

Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Джонсон, 42

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Спенс, 90) — Сарр (Грей, 90), Біссума, Бентанкур — Джонсон (Дансо, 78), Соланке, Рішарлісон (Сон, 67).

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро, Магвайр, Шоу — Мазрауї (Далот, 85), Каземіро, Фернандеш, Доргу (Мейну, 90) — Діалло, Маунт (Гарначо, 71) — Гойлунн (Зіркзе, 71).

Попередження: ван де Вен, Рішарлісон — Діалло, Зіркзе, Магвайр, Лінделеф (не на полі), Еванс (не на полі).

Фінальний матч у Мюнхені став бенефісом команди Луїса Енріке. "Червоно-сині" зняли майже всі питання про переможця ще в першому таймі після голів Хакімі та Дуе. У другій половині Дуе оформив дубль, а Кварацхелія та Маюлю довели рахунок до непристойного.

Інтер зі своїм зірковим дуетом Тюрам-Мартінес так і не зміг нічого протиставити швидкості ПСЖ, який вперше в історії підняв над головою "вухатий" кубок.

ПСЖ — Інтер 5:0

Голи: Хакімі, 12, Дуе, 20, 63, Кварацхелія, 73, Маюлю, 87

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 78) — Руїс (Маюлю, 84), Вітінья, Невеш (Заїр-Емері, 84) — Кварацхелія (Рамуш, 84), Дембеле, Дуе (Баркола, 67).

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 54, Дарміан, 62), Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 70), Мхітарян (Аугусто, 62), Дімарко (Залевські, 54) — Тюрам, Л. Мартінес.

Попередження: Дуе, Хакімі — Залевські, Тюрам, Ачербі.

Піренейське дербі за золото виявилося максимально виснажливим. Субіменді та Оярсабаль двічі виводили іспанців вперед, але Мендеш та Роналду знаходили сили відіграватися. Справа дійшла до серії пенальті, де португальці були бездоганними.

Для Роналду цей трофей став ще одним важливим досягненням у складі національної збірної, а Діогу Кошта знову підтвердив статус майстра відбиття 11-метрових.

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 – пен.)

Голи: Мендеш, 26, Роналду 61 — Субіменді, 21, Оярсабаль, 45

Португалія: Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 46), Діаш, Інасіу (Вейга, 74), Мендеш — Б. Сілва (Леау, 74), Вітінья — Нету (Жота, 106), Фернандеш, Консейсан (Р. Невеш, 46) — Роналду (Рамуш, 88).

Іспанія: Сімон — Мінгеса (Порро, 93), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Педрі (Меріно, 75), Субіменді, Руїс (Іско, 75) — Ямал (Піно, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Вільямс (Баена, 93).

Попередження: Інасіу, Нету, Мендеш — Руїс, Ле Норман, Баена, Порро.

Лондонські "сині" впевнено розібралися з переможцем Ліги чемпіонів. Коул Палмер видав неймовірний старт, оформивши дубль до 30-ї хвилини, а Жуан Педро ще до перерви зробив рахунок 3:0.

ПСЖ намагався повернутися в гру, але вилучення Жуана Невеша на 85-й хвилині остаточно поховало надії парижан. Челсі продемонстрував зразкову гру в обороні, де Санчес та Колвілл не залишили шансів супернику.

Челсі — ПСЖ 3:0

Голи: Палмер, 22, 30, Жуан Педро, 43

Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Джеймс (Дьюзбері-Голл, 77), Кайседо, Е. Фернандес (Сантос, 60) — К. Палмер, Жуан Педро (Делап, 67), Нету (Нкунку, 77).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Заїр-Емері, 72), Маркіньйос, Бералдо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе (Рамуш, 73), Дембеле, Кварацхелія (Баркола, 58).

Попередження: Нету, Кайседо, Гюсто, Колвілл — Мендеш.

Вилучення: Жуан Невеш (ПСЖ), 85 (неспортивна поведінка).

Цей поєдинок у Рейк’явіку став справжнім випробуванням для нервів. Початок був за Україною: Маліновський реалізував простріл Миколенка на 14-й хвилині. Проте далі все пішло не за планом: травма Судакова та гол Еллертссона, який обіграв Коноплю та Трубіна, зрівняли рахунок.

Перед самою перервою "синьо-жовті" знову вийшли вперед — відзначилися Гуцуляк та Маліновський. У другому таймі Україна віддала ініціативу, що дозволило Гудмундссону оформити дубль (3:3). Все вирішилося в заключну десятихвилинку: Калюжний на 85-й та Очеретько на 88-й хвилинах дальніми пострілами вирвали важливу перемогу.

Ісландія — Україна 3:5

Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88

Ісландія: Олафссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Еллертссон (Андерсон, 87) — Гудмундссон, Йоганнессон (Тордарсон, 87), Гаральдссон — Магнуссон (Томассон, 69), Гудьйонсен (Віллюмссон, 87), Торстейнссон (Глінссон, 69).

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Очеретько, 70), Калюжний, Маліновський (Бондаренко, 87) — Гуцуляк (Велетень, 87), Ванат (Довбик, 70), Судаков (Волошин, 39).

Попередження: Гудьйонсен — Матвієнко, Конопля, Миколенко, Очеретько.

P.S. Матч Фулгем — Манчестер Сіті (4:5) був би 11-м у нашому рейтингу :)