Форвард Металіста 1925 розповів про свою адаптацію в Україні, виступи у поточному сезоні УПЛ та матчі за збірну Косова

Батон Забергджа (у центрі) проводит перший сезон в УПЛ. Фото: ФК Металіст 1925

Косоварський нападник Металіста 1925 Батон Забергджа в осінній частині чемпіонату зіграв 8 матчів, але наразі ще не відзначився забитими м'ячами в Україні. Натомість, у 2025-му він дебютував за збірну Косова і грав за свою національну команду у кваліфікації на ЧС-2026.

Про свою адаптацію в Україні, взаємодію із партнерами по клубу та виступи за збірну Косова Батон Забергджа розповів в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua.

– Батоне, по-перше: як пройшла твоя відпустка? Чи встиг ти відпочити та відновитися після першої половини сезону?

– Так, відпустка була гарною, було достатньо часу для відпочинку та відновлення.

– Це твій перший сезон в УПЛ. Які враження від нашого чемпіонату?

– Це справді хороший чемпіонат, з великою фізичною роботою та хорошими командами.

– У тебе лише 8 матчів у цьому сезоні. Який матч ти можеш назвати найкращим для себе?

– Так, я зіграв лише 8 матчів, тому що на початку чемпіонату я отримав травму під час гри за національну збірну, тому я зіграв лише 8 матчів. Найкращий матч, я думаю, був проти Полісся.

– Младен Бартулович з Хорватії, ти з Косова. Яку пораду ти отримав від Младена щодо адаптації в Україні?

– Младен — це, по-перше, справді хороша людина, а також чудовий тренер, він дуже допоміг мені своїми порадами під час адаптації, тому що знає балканську ментальність.

– У Металісті 1925 багато гравців з різних країн. Як ви спілкуєтесь один з одним? Звичайно, мабуть, англійською?

– Так, ми розмовляємо англійською, але я сподіваюся незабаром почати розмовляти українською.

– Хто твій найкращий друг у команді?

– Усі товариші по команді справді хороші, але мій найкращий друг — Рашиця, тому що ми представляємо одну країну.

– У тебе є три матчі за збірну Косово. Перший з них був у вересні 2025 року. Що ти відчув, коли головний тренер сказав тобі: "Добре, Батоне, будь готовий, ти виходиш на поле!"?

– Грати за національну збірну — це найкраще, що може трапитися з професійним гравцем. Мій перший матч у вересні був дуже емоційним, і я мріяв про цей момент усе своє життя, і, звичайно, я був готовий на 100%.

– Останній матч проти Швейцарії був настільки вдалим для вашої команди, що ви зіграли внічию 1:1. Що ви можете сказати про Джаку, Емболо, Родрігеса? Які у тебе враження від їхньої гри?

– Останній матч проти Швейцарії був справді хорошим, у нас хороша команда, і тренер справді чудово виконує свою роботу. У Швейцарії багато хороших гравців, які грають у топ-5 лігах, але ми також непогано граємо.

– Отже, тепер ви вирушаєте на тренувальний збір. Що тобі подобається у тренувальному періоді, а що ні?

– Тренувальний збір хороший, тому що він допомагає нам удосконалюватися у фізичному та тактичному плані. А це те, що мені там подобається.

– Що думаєш про весняну частину сезону? Ви будете боротися за вище місце та шанс потрапити до єврокубків наступного сезону, чи не так?

– Звісно, адже у нас хороша команда, ми можемо боротися за вищі місця в УПЛ і маємо на це усі шанси.